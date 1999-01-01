TROLLSOL

إن TROLL$ هي عملة ميم أصلية تُشيد بـ Troll Face وثقافة الميم المبكرة. نشأت هذه العملة من روح ترول الإنترنت عام ٢2008، وهي تجمع بين الفكاهة والتمرد وحرية التعبير، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجتمعات شهيرة مثل 9GAG.

اسم العملة المشفرةTROLLSOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةإن TROLL$ هي عملة ميم أصلية تُشيد بـ Troll Face وثقافة الميم المبكرة. نشأت هذه العملة من روح ترول الإنترنت عام ٢2008، وهي تجمع بين الفكاهة والتمرد وحرية التعبير، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجتمعات شهيرة مثل 9GAG.

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