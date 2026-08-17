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سعر The Top Floor Boss المباشر اليوم هو 0.0001582 USD. القيمة السوقية لـ TJR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TJR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Top Floor Boss المباشر اليوم هو 0.0001582 USD. القيمة السوقية لـ TJR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TJR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر The Top Floor Boss (TJR)

السعر المباشر لـ 1 TJR إلى USD:

$0.0001584
$0.0001584$0.0001584
+17.94%1D
USD
مخطط أسعار The Top Floor Boss (TJR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:20:02 (UTC+8)

سعر The Top Floor Boss اليوم

السعر المباشر لمشروع The Top Floor Boss (TJR) اليوم هو $ 0.0001582، مع تغير بنسبة 17.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TJR الحالي إلى USD هو $ 0.0001582 لكل TJR.

يحتل The Top Floor Boss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TJR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TJR بين $ 0.0001326 (أدنى) و$ 0.0001704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TJR بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+21.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.

معلومات سوق The Top Floor Boss (TJR)

--
----

$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

$ 158.20K
$ 158.20K$ 158.20K

--
----

999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The Top Floor Boss هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ TJR يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999733. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.20K.

سجل سعر The Top Floor Boss بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001326
$ 0.0001326$ 0.0001326
24 ساعة منخفض
$ 0.0001704
$ 0.0001704$ 0.0001704
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001326
$ 0.0001326$ 0.0001326

$ 0.0001704
$ 0.0001704$ 0.0001704

--
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--
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0.00%

+17.94%

+21.50%

+21.50%

سجل سعر The Top Floor Boss (TJR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The Top Floor Boss لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000024094+17.94%
30 يوم$ -0.0000713-31.07%
60 يوم$ -0.0038418-96.05%
90 يوم$ -0.0038418-96.05%
تغير سعر The Top Floor Boss اليوم

سجل اليوم TJR تغيرًا $ +0.000024094 (+17.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The Top Floor Boss لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000713 (-31.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The Top Floor Boss لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TJR تغييرًا في $ -0.0038418 (-96.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The Top Floor Boss لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0038418 (-96.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The Top Floor Boss

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The Top Floor Boss الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق The Top Floor Boss اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TJR: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

TJR_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 1.819E-4، وتجاوز السعر الحالي عند 1.857E-4 مستوى المقاومة R1 عند 1.849E-4. يقع السعر ضمن الشريحة الصاعدة في نظام التمركز، مما يشير إلى توجه قوي نحو الصعود على المدى القصير. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA تُظهر إشارات شراء، مما يؤكد استمرار صلابة السعر فوق المستوى الحاسم. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، مع تركز الطاقة الصاعدة بشكل واضح. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي، مما يبقي المجال مفتوحًا للارتفاع. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتماشى مع حركة السعر، دون ظهور أي انحرافات واضحة تشير إلى تراجع محتمل. تبقى أشرطة بولينجر مفتوحة بشكل مستقر، دون حدوث ارتفاع غير طبيعي في معدل التذبذب، مما يعكس حالة عقلانية وانضباطًا في مشاعر السوق. على المدى القريب، يُلاحظ التركيز على مستوى المقاومة R2 عند 1.882E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.35%. وعلى الجانب الهبوطي، فإن أول نقطة مرجعية هي مستوى R1 الذي تم اختراقه حديثًا عند 1.849E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.5%. وفي حال حدث تصحيح لاختبار المركز الرئيسي عند 1.819E-4، فسيكون ذلك على بعد حوالي 2.05%، مما يشكل دعمًا هيكليًا بعيد المدى. أما مستويات S1 عند 1.786E-4 وS2 عند 1.756E-4 فهي تمثل نقاط دفاع أعمق، لكنها لا تُعتبر حتى الآن مرجعًا رئيسيًا للتداول الفوري.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار The Top Floor Boss

The Top Floor Boss (TJR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TJR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Top Floor Boss (TJR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Top Floor Boss نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Top Floor Boss الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TJR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Top Floor Boss.

كيفية شراء واستثمار The Top Floor Boss في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The Top Floor Boss؟ شراء TJR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The Top Floor Boss. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The Top Floor Boss (TJR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The Top Floor Boss فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The Top Floor Boss (TJR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The Top Floor Boss

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ما هو The Top Floor Boss ( TJR )

مشروع TJR هي عملة ميم.

The Top Floor Boss المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Top Floor Boss، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Top Floor Boss

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:20:02 (UTC+8)

تحديثات The Top Floor Boss (TJR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The Top Floor Boss

TJR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TJR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TJR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The Top Floor Boss (TJR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Top Floor Boss المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1TJR
$0.0001586
$0.0001586$0.0001586
+16.61%
411.75M (USDT)
/USDTTJR
$0.0001562
$0.0001562$0.0001562
+15.87%
408.63M (USDT)

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1 TJR = 0.0001582 USD