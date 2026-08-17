سعر The Top Floor Boss اليوم

السعر المباشر لمشروع The Top Floor Boss (TJR) اليوم هو $ 0.0001582، مع تغير بنسبة 17.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TJR الحالي إلى USD هو $ 0.0001582 لكل TJR.

يحتل The Top Floor Boss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TJR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TJR بين $ 0.0001326 (أدنى) و$ 0.0001704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TJR بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+21.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.

معلومات سوق The Top Floor Boss (TJR)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 158.20K$ 158.20K $ 158.20K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 999,999,733 999,999,733 999,999,733 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The Top Floor Boss هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ TJR يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999733. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.20K.