سعر The Top Floor Boss (TJR)
السعر المباشر لمشروع The Top Floor Boss (TJR) اليوم هو $ 0.0001582، مع تغير بنسبة 17.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TJR الحالي إلى USD هو $ 0.0001582 لكل TJR.
يحتل The Top Floor Boss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TJR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TJR بين $ 0.0001326 (أدنى) و$ 0.0001704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك TJR بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+21.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ The Top Floor Boss هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ TJR يبلغ --، مع إجمالي عرض 999999733. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.20K.
0.00%
+17.94%
+21.50%
+21.50%
تتبع تغيرات أسعار The Top Floor Boss لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000024094
|+17.94%
|30 يوم
|$ -0.0000713
|-31.07%
|60 يوم
|$ -0.0038418
|-96.05%
|90 يوم
|$ -0.0038418
|-96.05%
سجل اليوم TJR تغيرًا $ +0.000024094 (+17.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000713 (-31.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TJR تغييرًا في $ -0.0038418 (-96.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0038418 (-96.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The Top Floor Boss الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق TJR: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
TJR_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 1.819E-4، وتجاوز السعر الحالي عند 1.857E-4 مستوى المقاومة R1 عند 1.849E-4. يقع السعر ضمن الشريحة الصاعدة في نظام التمركز، مما يشير إلى توجه قوي نحو الصعود على المدى القصير. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA تُظهر إشارات شراء، مما يؤكد استمرار صلابة السعر فوق المستوى الحاسم. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، مع تركز الطاقة الصاعدة بشكل واضح. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي، مما يبقي المجال مفتوحًا للارتفاع. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتماشى مع حركة السعر، دون ظهور أي انحرافات واضحة تشير إلى تراجع محتمل. تبقى أشرطة بولينجر مفتوحة بشكل مستقر، دون حدوث ارتفاع غير طبيعي في معدل التذبذب، مما يعكس حالة عقلانية وانضباطًا في مشاعر السوق. على المدى القريب، يُلاحظ التركيز على مستوى المقاومة R2 عند 1.882E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.35%. وعلى الجانب الهبوطي، فإن أول نقطة مرجعية هي مستوى R1 الذي تم اختراقه حديثًا عند 1.849E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.5%. وفي حال حدث تصحيح لاختبار المركز الرئيسي عند 1.819E-4، فسيكون ذلك على بعد حوالي 2.05%، مما يشكل دعمًا هيكليًا بعيد المدى. أما مستويات S1 عند 1.786E-4 وS2 عند 1.756E-4 فهي تمثل نقاط دفاع أعمق، لكنها لا تُعتبر حتى الآن مرجعًا رئيسيًا للتداول الفوري.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Top Floor Boss نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع TJR هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Top Floor Boss، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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