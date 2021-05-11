سعر CASPER اليوم

السعر المباشر لمشروع CASPER (CSPR) اليوم هو $ 0.003064، مع تغير بنسبة 15.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CSPR الحالي إلى USD هو $ 0.003064 لكل CSPR.

يحتل CASPER حاليًا المرتبة #546 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49.12M، مع عرض متداول قدره 16.03B CSPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CSPR بين $ 0.002544 (أدنى) و$ 0.00332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.36330943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00197844535734028.

على المدى القصير، تحرك CSPR بمقدار +2.47% خلال الساعة الماضية و+55.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.35K.

معلومات سوق CASPER (CSPR)

التصنيف No.546 القيمة السوقية $ 49.12M$ 49.12M $ 49.12M الحجم (24 ساعة) $ 123.35K$ 123.35K $ 123.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.92M$ 59.92M $ 59.92M إمداد دورة التداول 16.03B 16.03B 16.03B إجمالي العرض 19,557,009,433 19,557,009,433 19,557,009,433 تاريخ الإصدار 2021-05-11 00:00:00 البلوكتشين العام CSPR

القيمة السوقية الحالية لـ CASPER هي $ 49.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.35K. العرض المتداول لـ CSPR يبلغ 16.03B، مع إجمالي عرض 19557009433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.92M.