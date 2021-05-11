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سعر CASPER المباشر اليوم هو 0.003064 USD. القيمة السوقية لـ CSPR هي 49,121,393.832936 USD. تابع تحديثات أسعار CSPR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CASPER المباشر اليوم هو 0.003064 USD. القيمة السوقية لـ CSPR هي 49,121,393.832936 USD. تابع تحديثات أسعار CSPR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CSPR

معلومات سعر CSPR

ما هو CSPR

الوثيقة البيضاء لـ CSPR

الموقع الرسمي لـ CSPR

اقتصاد توكن CSPR

توقعات سعر CSPR

سجل CSPR

دليل شراء CSPR

محول عملة CSPR إلى الفيات

عقود CSPR الفورية

CSPR عقود USDT-M الآجلة

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سعر CASPER (CSPR)

السعر المباشر لـ 1 CSPR إلى USD:

$0.003064
$0.003064$0.003064
+15.75%1D
USD
مخطط أسعار CASPER (CSPR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:59:15 (UTC+8)

سعر CASPER اليوم

السعر المباشر لمشروع CASPER (CSPR) اليوم هو $ 0.003064، مع تغير بنسبة 15.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CSPR الحالي إلى USD هو $ 0.003064 لكل CSPR.

يحتل CASPER حاليًا المرتبة #546 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49.12M، مع عرض متداول قدره 16.03B CSPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CSPR بين $ 0.002544 (أدنى) و$ 0.00332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.36330943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00197844535734028.

على المدى القصير، تحرك CSPR بمقدار +2.47% خلال الساعة الماضية و+55.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.35K.

معلومات سوق CASPER (CSPR)

No.546

$ 49.12M
$ 49.12M$ 49.12M

$ 123.35K
$ 123.35K$ 123.35K

$ 59.92M
$ 59.92M$ 59.92M

16.03B
16.03B 16.03B

19,557,009,433
19,557,009,433 19,557,009,433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

القيمة السوقية الحالية لـ CASPER هي $ 49.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.35K. العرض المتداول لـ CSPR يبلغ 16.03B، مع إجمالي عرض 19557009433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.92M.

سجل سعر CASPER بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002544
$ 0.002544$ 0.002544
24 ساعة منخفض
$ 0.00332
$ 0.00332$ 0.00332
24 ساعة مرتفع

$ 0.002544
$ 0.002544$ 0.002544

$ 0.00332
$ 0.00332$ 0.00332

$ 1.36330943
$ 1.36330943$ 1.36330943

$ 0.00197844535734028
$ 0.00197844535734028$ 0.00197844535734028

+2.47%

+15.75%

+55.13%

+55.13%

سجل سعر CASPER (CSPR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CASPER لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00041692+15.75%
30 يوم$ +0.001235+67.52%
60 يوم$ +0.00096+45.62%
90 يوم$ +0.000003+0.09%
تغير سعر CASPER اليوم

سجل اليوم CSPR تغيرًا $ +0.00041692 (+15.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CASPER لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001235 (+67.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CASPER لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CSPR تغييرًا في $ +0.00096 (+45.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CASPER لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000003 (+0.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CASPER (CSPR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CASPER.

تحليل CASPER

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CASPER الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق CASPER اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CSPR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة الشراء> 70قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

CSPR_USDT يتحرك عند مستوى 0.002513 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت محور الدعم S1 عند 0.002623، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند 0.002737. تتموضع البنية الحالية ضمن النطاق بين مستويات S2 وS1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع استمرار اتساع EMA للفترة القصيرة نحو الأعلى. كما تم تأكيد تقاطع إشارة MACD الصاعد. وصلت قراءة مؤشر RSI إلى منطقة التشبع الشرائي، فيما تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الاتجاهات. يتسم توزيع الزخم بتركيز قصير الأمد، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية. وتشهد قيم KDJ وStochRSI تباطؤًا في حركة التغيرات عند المستويات العليا. وتستمر أشرطة بولينجر بالتمدد بشكل متوازٍ. يُحدد مستوى المقاومة القريب عند 0.002623، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 4.4%. أما دعم المستوى الأدنى فموجود عند 0.002435، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.1%. وبالنسبة للمستوى المرجعي البعيد، فهو يتجه نحو المحور المركزي عند 0.002737، بينما توجد أول مقاومة أعلى عند 0.002924.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CASPER؟

تتأثر أسعار كاسبر (CSPR) بعدة عوامل رئيسية:

1. معدل اعتماد الشبكة ونشاط المطورين على بلوك تشين كاسبر.
2. مكافآت الحصص ومعدلات مشاركة المدققين.
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
4. الشراكات المؤسسية وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي.
5. ديناميات المعروض من الرموز ومستوى التضخم.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على شبكات إثبات الحصة.
7. المنافسة من البلوك تشين الأخرى الموجهة نحو المؤسسات.
8. الترقيات التقنية والتحسينات في البروتوكول.
9. حجم التداول والسيولة في البورصات الكبرى.
10. معنويات المستثمرين العامة تجاه مشروعات البلوك تشين الأحدث.

لماذا يريد الناس معرفة سعر CASPER اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كاسبر (CSPR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، والتخطيط لاستراتيجيات الدخول/الخروج، ومراقبة القيمة الحالية لمحافظهم في سوق العملات الرقمية الديناميكي.

توقعات أسعار CASPER

CASPER (CSPR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CSPR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCASPER (CSPR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CASPER نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CASPER الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CSPR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CASPER.

كيفية شراء واستثمار CASPER في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع CASPER؟ شراء CSPR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CASPER. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CASPER (CSPR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CASPER فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء CASPER (CSPR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع CASPER

يسمح لك امتلاك CASPER بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو CASPER ( CSPR )

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CASPER، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب CASPER الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CASPER

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:59:15 (UTC+8)

تحديثات CASPER (CSPR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CSPR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CSPR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CSPR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق CASPER (CSPR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CASPER المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCSPR
$0.003058
$0.003058$0.003058
+15.30%
42.78M (USDT)

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CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.003064 USD