سعر CASPER (CSPR)
السعر المباشر لمشروع CASPER (CSPR) اليوم هو $ 0.003064، مع تغير بنسبة 15.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CSPR الحالي إلى USD هو $ 0.003064 لكل CSPR.
يحتل CASPER حاليًا المرتبة #546 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49.12M، مع عرض متداول قدره 16.03B CSPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CSPR بين $ 0.002544 (أدنى) و$ 0.00332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.36330943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00197844535734028.
على المدى القصير، تحرك CSPR بمقدار +2.47% خلال الساعة الماضية و+55.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.35K.
No.546
2021-05-11 00:00:00
CSPR
القيمة السوقية الحالية لـ CASPER هي $ 49.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.35K. العرض المتداول لـ CSPR يبلغ 16.03B، مع إجمالي عرض 19557009433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.92M.
+2.47%
+15.75%
+55.13%
+55.13%
تتبع تغيرات أسعار CASPER لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00041692
|+15.75%
|30 يوم
|$ +0.001235
|+67.52%
|60 يوم
|$ +0.00096
|+45.62%
|90 يوم
|$ +0.000003
|+0.09%
سجل اليوم CSPR تغيرًا $ +0.00041692 (+15.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001235 (+67.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CSPR تغييرًا في $ +0.00096 (+45.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000003 (+0.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CASPER الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CSPR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|ذروة الشراء
|> 70
|قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
CSPR_USDT يتحرك عند مستوى 0.002513 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت محور الدعم S1 عند 0.002623، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند 0.002737. تتموضع البنية الحالية ضمن النطاق بين مستويات S2 وS1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع استمرار اتساع EMA للفترة القصيرة نحو الأعلى. كما تم تأكيد تقاطع إشارة MACD الصاعد. وصلت قراءة مؤشر RSI إلى منطقة التشبع الشرائي، فيما تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الاتجاهات. يتسم توزيع الزخم بتركيز قصير الأمد، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية. وتشهد قيم KDJ وStochRSI تباطؤًا في حركة التغيرات عند المستويات العليا. وتستمر أشرطة بولينجر بالتمدد بشكل متوازٍ. يُحدد مستوى المقاومة القريب عند 0.002623، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 4.4%. أما دعم المستوى الأدنى فموجود عند 0.002435، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.1%. وبالنسبة للمستوى المرجعي البعيد، فهو يتجه نحو المحور المركزي عند 0.002737، بينما توجد أول مقاومة أعلى عند 0.002924.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CASPER نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CASPER، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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