سعر Sentio اليوم

السعر المباشر لمشروع Sentio (ST) اليوم هو $ 0.01251، مع تغير بنسبة 3.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ST الحالي إلى USD هو $ 0.01251 لكل ST.

يحتل Sentio حاليًا المرتبة #1783 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 700.56K، مع عرض متداول قدره 56.00M ST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ST بين $ 0.01209 (أدنى) و$ 0.01373 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2170680770701263، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02287315537639232.

على المدى القصير، تحرك ST بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-10.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.95K.

معلومات سوق Sentio (ST)

التصنيف No.1783 القيمة السوقية $ 700.56K$ 700.56K $ 700.56K الحجم (24 ساعة) $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M إمداد دورة التداول 56.00M 56.00M 56.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 5.60% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Sentio هي $ 700.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.95K. العرض المتداول لـ ST يبلغ 56.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.51M.