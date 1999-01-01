KULA

مشروع KulaDAO هي منصة حوكمة قائمة على تقنية بلوكتشين، تُركز على تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مواءمة اتفاقيات أصحاب المصلحة عبر العقود الذكية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا اللامركزية، تُعزز KulaDAO الشفافية والمساءلة والمشاركة العادلة في المشاريع التي تُحدث تأثيرًا ملموسًا.

اسم العملة المشفرةKULA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامAVAX_CCHAIN

مقدمةمشروع KulaDAO هي منصة حوكمة قائمة على تقنية بلوكتشين، تُركز على تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مواءمة اتفاقيات أصحاب المصلحة عبر العقود الذكية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا اللامركزية، تُعزز KulaDAO الشفافية والمساءلة والمشاركة العادلة في المشاريع التي تُحدث تأثيرًا ملموسًا.

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