سعر DASH اليوم

السعر المباشر لمشروع DASH (DASH) اليوم هو $ 30.38، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DASH الحالي إلى USD هو $ 30.38 لكل DASH.

يحتل DASH حاليًا المرتبة #84 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 386.78M، مع عرض متداول قدره 12.73M DASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DASH بين $ 29.62 (أدنى) و$ 30.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,642.219970703125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21389900147914886.

على المدى القصير، تحرك DASH بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-2.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 285.48K.

معلومات سوق DASH (DASH)

التصنيف No.84 القيمة السوقية $ 386.78M$ 386.78M $ 386.78M الحجم (24 ساعة) $ 285.48K$ 285.48K $ 285.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 574.18M$ 574.18M $ 574.18M إمداد دورة التداول 12.73M 12.73M 12.73M الحد الأقصى للعرض 18,900,000 18,900,000 18,900,000 إجمالي العرض 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 معدل التداول 67.36% الحصة السوقية 0.02% تاريخ الإصدار 2014-01-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.2138$ 0.2138 $ 0.2138 البلوكتشين العام DASH

القيمة السوقية الحالية لـ DASH هي $ 386.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 285.48K. العرض المتداول لـ DASH يبلغ 12.73M، مع إجمالي عرض 12731523.47933606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.18M.