شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر DASH المباشر اليوم هو 30.38 USD. القيمة السوقية لـ DASH هي 386,783,683.3022295028 USD. تابع تحديثات أسعار DASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DASH المباشر اليوم هو 30.38 USD. القيمة السوقية لـ DASH هي 386,783,683.3022295028 USD. تابع تحديثات أسعار DASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DASH

معلومات سعر DASH

ما هو DASH

الوثيقة البيضاء لـ DASH

الموقع الرسمي لـ DASH

اقتصاد توكن DASH

توقعات سعر DASH

سجل DASH

دليل شراء DASH

محول عملة DASH إلى الفيات

عقود DASH الفورية

DASH عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار DASH

سعر DASH (DASH)

السعر المباشر لـ 1 DASH إلى USD:

$30.38
$30.38$30.38
+0.19%1D
USD
مخطط أسعار DASH (DASH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:05:33 (UTC+8)

سعر DASH اليوم

السعر المباشر لمشروع DASH (DASH) اليوم هو $ 30.38، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DASH الحالي إلى USD هو $ 30.38 لكل DASH.

يحتل DASH حاليًا المرتبة #84 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 386.78M، مع عرض متداول قدره 12.73M DASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DASH بين $ 29.62 (أدنى) و$ 30.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,642.219970703125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21389900147914886.

على المدى القصير، تحرك DASH بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-2.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 285.48K.

معلومات سوق DASH (DASH)

No.84

$ 386.78M
$ 386.78M$ 386.78M

$ 285.48K
$ 285.48K$ 285.48K

$ 574.18M
$ 574.18M$ 574.18M

12.73M
12.73M 12.73M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606

67.36%

0.02%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

القيمة السوقية الحالية لـ DASH هي $ 386.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 285.48K. العرض المتداول لـ DASH يبلغ 12.73M، مع إجمالي عرض 12731523.47933606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.18M.

سجل سعر DASH بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 29.62
$ 29.62$ 29.62
24 ساعة منخفض
$ 30.67
$ 30.67$ 30.67
24 ساعة مرتفع

$ 29.62
$ 29.62$ 29.62

$ 30.67
$ 30.67$ 30.67

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

-0.30%

+0.19%

-2.73%

-2.73%

سجل سعر DASH (DASH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DASH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0576+0.19%
30 يوم$ -3.33-9.88%
60 يوم$ -5.37-15.03%
90 يوم$ -11.48-27.43%
تغير سعر DASH اليوم

سجل اليوم DASH تغيرًا $ +0.0576 (+0.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DASH لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -3.33 (-9.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DASH لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DASH تغييرًا في $ -5.37 (-15.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DASH لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -11.48 (-27.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DASH (DASH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DASH.

تحليل DASH

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DASH الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق DASH اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DASH: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

DASH_USDT يتحرك عند السعر الحالي 30.33 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة التمركز الرئيسية عند 29.7233، ويتمركز حالياً خارج نطاق المقاومة بين R1 وR2. تستمر بنية المشترين في البقاء ضمن مستوى التذبذب المرتفع. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيباً يشير إلى إشارات شراء من 3 إلى 4 متوسطات. كما أكدت مجموعة EMA اتجاهًا صعوديًا قصير المدى. أما مؤشر MACD فقد سجل نمط تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين طاقوي بين الخطين السريع والبطيء. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لم تظهر أي علامات واضحة على توسع كبير في معدل التقلبات. تبدو قوى الشراء والبيع متوازنة بشكل مؤقت عند المستوى الحالي. يقع الدعم الرئيسي القريب عند 29.8466 (R1)، وهو يبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.6%. أما الدعم القوي الأدنى فنجد أنه عند 29.7233 (المركز). ومن جهة المقاومة القريبة، يُلاحظ أن السعر يواجه مقاومة عند 29.9333 (R2)، والتي تبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.3%. وعلى المدى البعيد، يمكن النظر إلى مستوى S2 عند 29.5133. لفتح مجال للارتفاع، ينبغي على السعر كسر مستوى 29.9333، أما في حال اختراقه نحو الأسفل دون مستوى 29.8466، فسيتم اختبار صلاحية دعم المركز.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DASH؟

تتأثر أسعار داش بعدة عوامل رئيسية:

1. مدى اعتماد السوق وقبول التجار لها
2. الطلب على ميزات الخصوصية والمخاوف التنظيمية
3. التحديثات الشبكية والتحسينات التقنية
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة
5. حجم التداول والسيولة في البورصات
6. المنافسة من عملات الخصوصية الأخرى
7. مكافآت العقد الرئيسية واقتصاديات الحوكمة عبر الرهان

لماذا يريد الناس معرفة سعر DASH اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر داش اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. إن تقلّب أسعار داش يخلق فرصًا لتحقيق الأرباح، لكنه يتطلب المراقبة في الوقت الفعلي. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم الأداء، واتخاذ قرارات الشراء أو البيع، وإدارة مستوى التعرض للمخاطر في محافظهم من العملات المشفرة.

توقعات أسعار DASH

DASH (DASH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DASH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDASH (DASH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DASH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DASH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DASH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DASH.

كيفية شراء واستثمار DASH في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع DASH؟ شراء DASH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DASH. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DASH (DASH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DASH فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء DASH (DASH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع DASH

يسمح لك امتلاك DASH بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء DASH (DASH) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو DASH ( DASH )

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

مستند تقني

DASH المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DASH، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DASH الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemMade in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DASH

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:05:33 (UTC+8)

تحديثات DASH (DASH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن DASH

DASH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DASH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DASH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق DASH (DASH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DASH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDASH
$30.38
$30.38$30.38
+0.16%
9.48K (USDT)
/USDCDASH
$30.34
$30.34$30.34
+0.13%
1.98K (USDT)
/BTCDASH
$0.0004793
$0.0004793$0.0004793
-0.20%
265.00 (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.5577
$0.5577$0.5577

+1,759.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039000
$0.039000$0.039000

+134.95%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06518
$0.06518$0.06518

-8.42%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001499
$0.001499$0.001499

-38.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007314
$0.007314$0.007314

-16.69%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5577
$0.5577$0.5577

+1,759.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039000
$0.039000$0.039000

+134.95%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002318
$0.0002318$0.0002318

+53.50%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01369
$0.01369$0.01369

+24.45%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00963
$0.00963$0.00963

+37.37%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DASH إلى USD

المبلغ

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 30.38 USD