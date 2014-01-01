سعر DASH المباشر اليوم هو 30.38 USD. القيمة السوقية لـ DASH هي 386,783,683.3022295028 USD. تابع تحديثات أسعار DASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DASH المباشر اليوم هو 30.38 USD. القيمة السوقية لـ DASH هي 386,783,683.3022295028 USD. تابع تحديثات أسعار DASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع DASH (DASH) اليوم هو $ 30.38، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DASH الحالي إلى USD هو $ 30.38 لكل DASH.
يحتل DASH حاليًا المرتبة #84 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 386.78M، مع عرض متداول قدره 12.73M DASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DASH بين $ 29.62 (أدنى) و$ 30.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,642.219970703125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21389900147914886.
على المدى القصير، تحرك DASH بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-2.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 285.48K.
معلومات سوق DASH (DASH)
No.84
$ 386.78M
$ 386.78M$ 386.78M
$ 285.48K
$ 285.48K$ 285.48K
$ 574.18M
$ 574.18M$ 574.18M
12.73M
12.73M 12.73M
18,900,000
18,900,000 18,900,000
12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606
67.36%
0.02%
2014-01-01 00:00:00
$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138
DASH
القيمة السوقية الحالية لـ DASH هي $ 386.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 285.48K. العرض المتداول لـ DASH يبلغ 12.73M، مع إجمالي عرض 12731523.47933606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.18M.
سجل سعر DASH بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 29.62
$ 29.62$ 29.62
24 ساعة منخفض
$ 30.67
$ 30.67$ 30.67
24 ساعة مرتفع
$ 29.62
$ 29.62$ 29.62
$ 30.67
$ 30.67$ 30.67
$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125
$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886
-0.30%
+0.19%
-2.73%
-2.73%
سجل سعر DASH (DASH) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار DASH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.0576
+0.19%
30 يوم
$ -3.33
-9.88%
60 يوم
$ -5.37
-15.03%
90 يوم
$ -11.48
-27.43%
تغير سعر DASH اليوم
سجل اليوم DASH تغيرًا $ +0.0576 (+0.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر DASH لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -3.33 (-9.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر DASH لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DASH تغييرًا في $ -5.37 (-15.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر DASH لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -11.48 (-27.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DASH (DASH)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DASH الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق DASH اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق DASH: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
DASH_USDT يتحرك عند السعر الحالي 30.33 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة التمركز الرئيسية عند 29.7233، ويتمركز حالياً خارج نطاق المقاومة بين R1 وR2. تستمر بنية المشترين في البقاء ضمن مستوى التذبذب المرتفع. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيباً يشير إلى إشارات شراء من 3 إلى 4 متوسطات. كما أكدت مجموعة EMA اتجاهًا صعوديًا قصير المدى. أما مؤشر MACD فقد سجل نمط تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين طاقوي بين الخطين السريع والبطيء. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لم تظهر أي علامات واضحة على توسع كبير في معدل التقلبات. تبدو قوى الشراء والبيع متوازنة بشكل مؤقت عند المستوى الحالي. يقع الدعم الرئيسي القريب عند 29.8466 (R1)، وهو يبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.6%. أما الدعم القوي الأدنى فنجد أنه عند 29.7233 (المركز). ومن جهة المقاومة القريبة، يُلاحظ أن السعر يواجه مقاومة عند 29.9333 (R2)، والتي تبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.3%. وعلى المدى البعيد، يمكن النظر إلى مستوى S2 عند 29.5133. لفتح مجال للارتفاع، ينبغي على السعر كسر مستوى 29.9333، أما في حال اختراقه نحو الأسفل دون مستوى 29.8466، فسيتم اختبار صلاحية دعم المركز.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DASH؟
تتأثر أسعار داش بعدة عوامل رئيسية:
1. مدى اعتماد السوق وقبول التجار لها 2. الطلب على ميزات الخصوصية والمخاوف التنظيمية 3. التحديثات الشبكية والتحسينات التقنية 4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة 5. حجم التداول والسيولة في البورصات 6. المنافسة من عملات الخصوصية الأخرى 7. مكافآت العقد الرئيسية واقتصاديات الحوكمة عبر الرهان
لماذا يريد الناس معرفة سعر DASH اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر داش اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. إن تقلّب أسعار داش يخلق فرصًا لتحقيق الأرباح، لكنه يتطلب المراقبة في الوقت الفعلي. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم الأداء، واتخاذ قرارات الشراء أو البيع، وإدارة مستوى التعرض للمخاطر في محافظهم من العملات المشفرة.
توقعات أسعار DASH
DASH (DASH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DASH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDASH (DASH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DASH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر DASH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DASH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DASH.
كيفية شراء واستثمار DASH في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع DASH؟ شراء DASH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DASH. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DASH (DASH).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DASH فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع DASH
يسمح لك امتلاك DASH بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تتبع عملة داش نموذجًا اقتصاديًّا مُصمَّمًا لضمان استمرارية تشغيل الشبكة ونموِّها المستمر. ويُتوقع أن يتراوح العرض النهائي بين ١٧٫٧٤ مليون و١٨٫٩٢ مليون عملة، وقد أُطلِقت المشروع دون إصدار مبدئي (premine)، ما يدعم توزيعًا عادلًا. وبحلول عام ٢٠٢٣، كان ما يقرب من ١١٫٢ مليون عملة داش متداولة، مع ظهور الإصدارات الجديدة من مكافآت التعدين. وتستخدم داش أيضًا تقسيمًا فريدًا للمكافآت يدعم أجزاءً متعددة من النظام البيئي: فـ ٤٥٪ من مكافآت الكتل تذهب إلى عمال المناجم (miners)، و٤٥٪ تذهب إلى العُقد الرئيسية (masternodes)، بينما تخصص ١٠٪ لميزانية الخزينة التي تمول التطوير وتوسيع النظام البيئي. وتتراجع دعم الكتل (block subsidy) بنسبة ٧٫١٤٪ سنويًّا، ما يؤدي إلى انخفاضٍ ثابتٍ ومتوقعٍ في العرض الجديد. وبما أن الخزينة تمول مباشرةً من مكافآت الكتل، فإنها توفِّر تمويلًا داخليًّا مستمرًا وتقلل الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يساعد في الحفاظ على استقلالية الشبكة واستدامتها على المدى الطويل. ودعمت الخزينة العديد من جهود التطوير والتسويق التي تعزِّز التبني والتقدُّم التكنولوجي. ويحصل مشغِّلو العُقد الرئيسية على مكافآت دورية مقابل تقديم خدماتٍ بالغة الأهمية، ما يساعد في تغطية مصروفات التشغيل ويشجِّع المشاركة طويلة الأمد عبر الصيانة الدائمة للبنية التحتية الموثوقة. وعادةً ما تتراوح العوائد السنوية النموذجية للعُقد الرئيسية بين ٥–٨٪، وتتفاوت حسب ظروف الشبكة ومعدل المشاركة.
التكنولوجيا
يستخدم داش بنيةً معماريةً فريدةً للشبكة من طبقتين. الطبقة الأولى تتكوّن من عُمّال التعدين الذين يحمون سلسلة الكتل باستخدام خوارزمية التجزئة X11. أما الطبقة الثانية فهي تتكون من العُقد الرئيسية (masternodes) التي تقدّم خدمات ووظائف متقدمة. ويتطلب تشغيل عقدة رئيسية رهنًا قدره ١٠٠٠ داش، وهذه الخوادم المخصصة تُمكّن من ميزات مثل InstantSend وCoinJoin وChainLocks. وقد تم تفعيل خاصية InstantSend افتراضيًّا في كل معاملة منذ عام ٢٠١٩، حيث تصل إلى التأكيد الكامل خلال ثانيتين عبر هيئات تصويت العُقد الرئيسية التي توافق على المعاملات وتُثبّتها، مما يجعلها قابلة للإنفاق فورًا. وتُعزِّز خاصية CoinJoin الخصوصية من خلال تقسيم المعاملات إلى مقادير قياسية وتنظيم عملية "المزج" (mixing) بواسطة العُقد الرئيسية، وهي عملية تُشبه كثيرًا خلط أوراق اللعب؛ وقد أدّت التحديثات الأخيرة إلى تسريع عملية المزج وتعزيز ضمانات الخصوصية، ما زاد من الكفاءة والأمان. أما ChainLocks فهي ابتكار أمني كبير يساعد في حماية الشبكة من هجمات إعادة تنظيم سلسلة الكتل (reorganization attacks)، وذلك بالاعتماد على هيئات العُقد الرئيسية لتأكيد الكتل الجديدة التي تم تعدينها كل اثني عشر ساعة، ومنذ إدخال هذه الخاصية لم تنجح أي هجمات حتى الآن.
الفريق
يقود تطوير عملة داش مجموعة داش كور (Dash Core Group)، والتي تضم متخصصين في تقنية السلاسل الكتلية ومحترفين آخرين. وتشمل السجل التقني للفريق إنجازاتٍ رئيسية مثل خدمة الإرسال الفوري (InstantSend) وتقنية دمج العملات (CoinJoin) وقفل السلسلة (ChainLocks). وتُدار عملة داش عبر هيكل حوكمة لا مركزي يشارك فيه مالكو العُقد الرئيسية (masternode owners) في اتخاذ القرارات، ما يضمن أن خيارات التطوير تعكس أولويات المجتمع واحتياجات الشبكة. وقد أثبت هذا النموذج الحوكمي فعاليته في تحديد الاتجاه الاستراتيجي وتوزيع الموارد. ومنذ إطلاق المشروع، توسع الفريق ليشمل خبراتٍ متنوعة في مجالات تطوير البرمجيات واستراتيجية الأعمال والتسويق. كما توفر مجموعة داش كور تحديثاتٍ منتظمة وشفافةً لإبقاء المجتمع على اطلاعٍ بتقدّم عمليات التطوير والإشراف المالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ المجموعة بشراكات نشطة مع مجموعة واسعة من المنظمات لتوسيع نطاق الفائدة من العملة ودفع عجلة اعتمادها في كلٍ من الأسواق التقليدية وأسواق التشفير.
خارطة الطريق
يركّز خارطة طريق داش على منصة «إيفولوشن»، التي أُعيد تسميتها الآن باسم «داش باي»، بهدف جعل المدفوعات الرقمية تبدو بديهيةً مثل تطبيقات الدفع الشائعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على اللامركزية والأمان. ومن المخطط إدخال طبقة بنية تحتية جديدة تُدعى «عُقد الإيفولوشن الرئيسية» (evonodes) لدعم الميزات المتقدمة للمنصة، وذلك باستخدام متطلبات أجهزة أقوى لتشغيل الخدمات الإضافية والحفاظ على أداء عالٍ. وما زالت المنصة قيد الاختبار والتنقية، مع تحديثات وتحسينات مستمرة. ومن أولويات المرحلة القادمة أيضًا زيادة اعتماد التجار للمنصة، وتحسين قابليتها للتوسع لدعم معدل أعلى من المعاملات، وتوسيع نطاق استخدام ميزة «إنستانت سيند» (InstantSend) في المدفوعات التجزئية. وفي موازاة ذلك، يعمل الفريق على تحسين إمكانيات الخصوصية وتجربة المستخدم في محفظة «داش باي». كما تبرز عناصر أحدث في خارطة الطريق ميزات تتعلق بالسهولة في الاستخدام، مثل أسماء المستخدمين في «داش باي» وقوائم الاتصال، والتي تهدف إلى خلق تجربة دفع ذات طابع اجتماعي مشابهة لتلك الخاصة بتطبيقات الدفع الشائعة، وجعل المعاملات المشفرة أكثر سهولة للمستخدمين العاديين. وتستمر المنصة في التطور عبر إصدارات منتظمة وإطلاق ميزات جديدة.
نظرة عامة
دش (Dash) هو عملة رقمية تُركّز على المدفوعات، وتُعطى فيها الأولوية للقابلية للتوسع وسهولة الاستخدام اليومي. وهي تجمع بين المعاملات السريعة والخصوصية الاختيارية وإطار حوكمة ذاتي مدعوم بالعُقد الرئيسية (masternodes). ومن أبرز ميزاتها: خدمة InstantSend لإجراء التحويلات شبه الفورية، وخدمة CoinJoin لتعزيز الخصوصية، وخدمة ChainLocks لتحسين المقاومة ضد الهجمات. وفي عام 2023، لا يزال مشروع دش يعمل على تطوير منصته DashPay، بهدف جعل المدفوعات المشفرة سهلة الاستخدام بنفس درجة سهولة تطبيقات الدفع التقليدية.
DASH المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DASH، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان DASH سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار DASH المحتملة وعائد ROI.
كم سعر DASH اليوم؟
سعر DASH اليوم هو $ 30.38. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال DASH استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال DASH عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في DASH، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ DASH في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول DASH بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ DASH في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر DASH المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ DASH بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر DASH لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر DASH في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر DASH بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,393.65
+0.38%
ETH
1,894.73
+0.56%
GOLD(XAUT)
4,376.62
+0.38%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.24
-0.43%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ DASH على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج DASH/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر DASH ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر DASH هذا العام؟
قد يرتفع سعر DASH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر DASH (DASH) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:05:33 (UTC+8)
تحديثات DASH (DASH) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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