سعر WISHBONE اليوم

السعر المباشر لمشروع WISHBONE (WISHBONE) اليوم هو $ 0.001328، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WISHBONE الحالي إلى USD هو $ 0.001328 لكل WISHBONE.

يحتل WISHBONE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WISHBONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WISHBONE بين $ 0.001291 (أدنى) و$ 0.001497 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WISHBONE بمقدار +2.39% خلال الساعة الماضية و-56.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.18K.

معلومات سوق WISHBONE (WISHBONE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ WISHBONE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.18K. العرض المتداول لـ WISHBONE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.