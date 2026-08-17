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سعر WISHBONE المباشر اليوم هو 0.001328 USD. القيمة السوقية لـ WISHBONE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WISHBONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر WISHBONE المباشر اليوم هو 0.001328 USD. القيمة السوقية لـ WISHBONE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WISHBONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WISHBONE

معلومات سعر WISHBONE

ما هو WISHBONE

الموقع الرسمي لـ WISHBONE

اقتصاد توكن WISHBONE

توقعات سعر WISHBONE

سجل WISHBONE

دليل شراء WISHBONE

محول عملة WISHBONE إلى الفيات

عقود WISHBONE الفورية

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سعر WISHBONE (WISHBONE)

السعر المباشر لـ 1 WISHBONE إلى USD:

$0.001328
$0.001328$0.001328
-1.11%1D
USD
مخطط أسعار WISHBONE (WISHBONE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:09:09 (UTC+8)

سعر WISHBONE اليوم

السعر المباشر لمشروع WISHBONE (WISHBONE) اليوم هو $ 0.001328، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WISHBONE الحالي إلى USD هو $ 0.001328 لكل WISHBONE.

يحتل WISHBONE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WISHBONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WISHBONE بين $ 0.001291 (أدنى) و$ 0.001497 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WISHBONE بمقدار +2.39% خلال الساعة الماضية و-56.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.18K.

معلومات سوق WISHBONE (WISHBONE)

--
----

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ WISHBONE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.18K. العرض المتداول لـ WISHBONE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.

سجل سعر WISHBONE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001291
$ 0.001291$ 0.001291
24 ساعة منخفض
$ 0.001497
$ 0.001497$ 0.001497
24 ساعة مرتفع

$ 0.001291
$ 0.001291$ 0.001291

$ 0.001497
$ 0.001497$ 0.001497

--
----

--
----

+2.39%

-1.11%

-56.48%

-56.48%

سجل سعر WISHBONE (WISHBONE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار WISHBONE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001491-1.11%
30 يوم$ -0.001311-49.68%
60 يوم$ -0.000672-33.60%
90 يوم$ -0.000672-33.60%
تغير سعر WISHBONE اليوم

سجل اليوم WISHBONE تغيرًا $ -0.00001491 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر WISHBONE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001311 (-49.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر WISHBONE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WISHBONE تغييرًا في $ -0.000672 (-33.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر WISHBONE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000672 (-33.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة WISHBONE (WISHBONE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار WISHBONE.

تحليل WISHBONE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار WISHBONE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق WISHBONE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WISHBONE: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

WISHBONE_USDT يتحرك عند مستوى 0.001421 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S2 عند 0.001431. يشكّل محور المقاومة الرئيسي في الأعلى عند 0.00157. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء مرتّبة، بينما يحافظ الاتجاه طويل المدى على نمط التذبذب عند مستويات منخفضة. تُظهر منظومة المؤشرات تبايناً في الاتجاه، حيث يتشكل تقاطع هبوطي في مؤشر MACD، بينما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية. لم تحقق خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة تزامناً في الإشارات، كما تظهر توزيعات القوة الدافعة طابعاً متفرقاً. تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية. يُعتبر المستوى المرجعي القريب هو نقطة S2 عند 0.001431، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 1%. أما أول مقاومة أعلى فتقع عند نقطة S1 عند 0.00151، فيما يُعد المحور 0.00157 مرجعاً أساسياً بعيد المدى. ولا توجد دعم محوري فوري في الأسفل، ويتعين على السعر أن يعود إلى فوق نقطة S2 لإصلاح الهيكل. يشهد السوق حالياً مرحلة من التردد بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار WISHBONE

WISHBONE (WISHBONE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WISHBONE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWISHBONE (WISHBONE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر WISHBONE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر WISHBONE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WISHBONE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار WISHBONE.

كيفية شراء واستثمار WISHBONE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع WISHBONE؟ شراء WISHBONE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء WISHBONE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء WISHBONE (WISHBONE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة WISHBONE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء WISHBONE (WISHBONE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع WISHBONE

يسمح لك امتلاك WISHBONE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو WISHBONE ( WISHBONE )

مشروع WISHBONE هي عملة ميم.

WISHBONE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ WISHBONE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب WISHBONE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WISHBONE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:09:09 (UTC+8)

تحديثات WISHBONE (WISHBONE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن WISHBONE

WISHBONE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WISHBONE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WISHBONE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق WISHBONE (WISHBONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WISHBONE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1WISHBONE
$0.0013146
$0.0013146$0.0013146
-3.69%
39.14M (USDT)
/USDTWISHBONE
$0.001331
$0.001331$0.001331
-0.67%
40.60M (USDT)

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1 WISHBONE = 0.001328 USD