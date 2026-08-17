سعر TerraClassicUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع TerraClassicUSD (USTC) اليوم هو $ 0.004871، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USTC الحالي إلى USD هو $ 0.004871 لكل USTC.

يحتل TerraClassicUSD حاليًا المرتبة #548 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.16M، مع عرض متداول قدره 5.58B USTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USTC بين $ 0.004799 (أدنى) و$ 0.004958 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.04679، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00397475601786172.

على المدى القصير، تحرك USTC بمقدار -0.56% خلال الساعة الماضية و-3.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.90K.

معلومات سوق TerraClassicUSD (USTC)

التصنيف No.548 القيمة السوقية $ 27.16M$ 27.16M $ 27.16M الحجم (24 ساعة) $ 71.90K$ 71.90K $ 71.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M إمداد دورة التداول 5.58B 5.58B 5.58B الحد الأقصى للعرض 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 إجمالي العرض 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 معدل التداول 91.72% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ TerraClassicUSD هي $ 27.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.90K. العرض المتداول لـ USTC يبلغ 5.58B، مع إجمالي عرض 6079480119.398918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.61M.