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سعر TerraClassicUSD المباشر اليوم هو 0.004871 USD. القيمة السوقية لـ USTC هي 27,162,631.169548321824 USD. تابع تحديثات أسعار USTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر TerraClassicUSD المباشر اليوم هو 0.004871 USD. القيمة السوقية لـ USTC هي 27,162,631.169548321824 USD. تابع تحديثات أسعار USTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن USTC

معلومات سعر USTC

ما هو USTC

الوثيقة البيضاء لـ USTC

الموقع الرسمي لـ USTC

اقتصاد توكن USTC

توقعات سعر USTC

سجل USTC

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محول عملة USTC إلى الفيات

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شعار TerraClassicUSD

سعر TerraClassicUSD (USTC)

السعر المباشر لـ 1 USTC إلى USD:

$0.004871
$0.004871$0.004871
-1.09%1D
USD
مخطط أسعار TerraClassicUSD (USTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:50:00 (UTC+8)

سعر TerraClassicUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع TerraClassicUSD (USTC) اليوم هو $ 0.004871، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USTC الحالي إلى USD هو $ 0.004871 لكل USTC.

يحتل TerraClassicUSD حاليًا المرتبة #548 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.16M، مع عرض متداول قدره 5.58B USTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USTC بين $ 0.004799 (أدنى) و$ 0.004958 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.04679، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00397475601786172.

على المدى القصير، تحرك USTC بمقدار -0.56% خلال الساعة الماضية و-3.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.90K.

معلومات سوق TerraClassicUSD (USTC)

No.548

$ 27.16M
$ 27.16M$ 27.16M

$ 71.90K
$ 71.90K$ 71.90K

$ 29.61M
$ 29.61M$ 29.61M

5.58B
5.58B 5.58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ TerraClassicUSD هي $ 27.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.90K. العرض المتداول لـ USTC يبلغ 5.58B، مع إجمالي عرض 6079480119.398918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.61M.

سجل سعر TerraClassicUSD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004799
$ 0.004799$ 0.004799
24 ساعة منخفض
$ 0.004958
$ 0.004958$ 0.004958
24 ساعة مرتفع

$ 0.004799
$ 0.004799$ 0.004799

$ 0.004958
$ 0.004958$ 0.004958

$ 1.04679
$ 1.04679$ 1.04679

$ 0.00397475601786172
$ 0.00397475601786172$ 0.00397475601786172

-0.56%

-1.09%

-3.43%

-3.43%

سجل سعر TerraClassicUSD (USTC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TerraClassicUSD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00005368-1.09%
30 يوم$ -0.000585-10.73%
60 يوم$ -0.001051-17.75%
90 يوم$ -0.00131-21.20%
تغير سعر TerraClassicUSD اليوم

سجل اليوم USTC تغيرًا $ -0.00005368 (-1.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TerraClassicUSD لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000585 (-10.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TerraClassicUSD لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USTC تغييرًا في $ -0.001051 (-17.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TerraClassicUSD لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00131 (-21.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TerraClassicUSD (USTC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TerraClassicUSD.

تحليل TerraClassicUSD

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار TerraClassicUSD الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق TerraClassicUSD اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق USTC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

USTC_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.00487. يقع السعر فوق النقطة المحورية عند 0.004845. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى مؤشرات الاتجاه طويلة المدى في وضع محايد. كما أن مؤشر MACD قد شكّل بنية تقاطع هبوطي، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. وتظهر ظاهرة التفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى عدم وجود اختراق مركزي واضح لزخم المشترين، بينما يبرز زخم البائعين عند المستويات العليا. تظل معدلات التقلبات عند مستواها الحالي. تقع المقاومة القريبة عند 0.004857، وهي على بُعد 0.000013 من السعر الحالي. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.004868، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.000021. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند 0.004834، وهو على بُعد 0.000036 من السعر الحالي، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.004822، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.000048. يتمركز السعر في الجزء العلوي من نظام النقطة المحورية، حيث تدور قوى الشراء والبيع في نطاق ضيق، مع تقارب المسافات بين المستويات الرئيسية. ويبدو السوق في انتظار اتخاذ قرار بشأن الاتجاه القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار TerraClassicUSD؟

تتأثر أسعار جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين بما يلي:
1) معنويات السوق تجاه جهود تعافي نظام Terra البيئي.
2) حجم التداول والسيولة على البورصات.
3) قرارات الحوكمة المجتمعية وآليات الحرق.
4) الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
5) الأخبار التنظيمية التي تؤثر على العملات المستقرة.
6) التكهنات بشأن مبادرات إعادة ربط محتملة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر TerraClassicUSD اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر USTC اليوم لأنه عملة مشفرة متقلبة فقدت ربطها بالدولار الأمريكي خلال انهيار نظام تيرا في مايو 2022. يتابع المستثمرون والمتداولون والمُحتفِظون بسعره لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ والاستثمار المضاربي على احتمالية التعافي أو المزيد من الانخفاض.

توقعات أسعار TerraClassicUSD

TerraClassicUSD (USTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف USTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTerraClassicUSD (USTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TerraClassicUSD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر TerraClassicUSD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار USTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار TerraClassicUSD.

كيفية شراء واستثمار TerraClassicUSD في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع TerraClassicUSD؟ شراء USTC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء TerraClassicUSD. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء TerraClassicUSD (USTC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة TerraClassicUSD فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء TerraClassicUSD (USTC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع TerraClassicUSD

يسمح لك امتلاك TerraClassicUSD بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو TerraClassicUSD ( USTC )

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TerraClassicUSD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TerraClassicUSD الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TerraClassicUSD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:50:00 (UTC+8)

تحديثات TerraClassicUSD (USTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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USTC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USTC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USTC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق TerraClassicUSD (USTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TerraClassicUSD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSTC
$0.004874
$0.004874$0.004874
-1.05%
14.68M (USDT)

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1 USTC = 0.004871 USD