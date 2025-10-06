معلومات سعر 4 (4) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.10088 $ 0.10088 $ 0.10088 24 ساعة منخفض $ 0.11778 $ 0.11778 $ 0.11778 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.10088$ 0.10088 $ 0.10088 24 ساعة مرتفع $ 0.11778$ 0.11778 $ 0.11778 عالية طوال الوقت $ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678 $ 0.3006185668115678 أدنى سعر $ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154 $ 0.000099081384903154 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +11.32% تغير السعر (7 أيام) +11.32%

سعر 4 (4) في الوقت الحقيقي هو $ 0.10843. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 4 بين أدنى سعر $ 0.10088 وأعلى سعر $ 0.11778، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ4 على الإطلاق هو $ 0.3006185668115678، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000099081384903154.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 4 -0.97% على مدار الساعة الماضية، +0.45% على مدار 24 ساعة، و +11.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 4 (4)

التصنيف No.314 القيمة السوقية $ 108.43M$ 108.43M $ 108.43M الحجم (24 ساعة) $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.43M$ 108.43M $ 108.43M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ 4 هي $ 108.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.45M. العرض المتداول لـ 4 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.43M.