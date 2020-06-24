سعر balancer اليوم

السعر المباشر لمشروع balancer (BAL) اليوم هو $ 0.10577، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAL الحالي إلى USD هو $ 0.10577 لكل BAL.

يحتل balancer حاليًا المرتبة #1071 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.38M، مع عرض متداول قدره 69.79M BAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAL بين $ 0.10334 (أدنى) و$ 0.10916 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 74.77226165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.10067042130923654.

على المدى القصير، تحرك BAL بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-2.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.02K.

معلومات سوق balancer (BAL)

التصنيف No.1071 القيمة السوقية $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M الحجم (24 ساعة) $ 56.02K$ 56.02K $ 56.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M إمداد دورة التداول 69.79M 69.79M 69.79M الحد الأقصى للعرض 96,150,704 96,150,704 96,150,704 إجمالي العرض 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 معدل التداول 72.58% تاريخ الإصدار 2020-06-24 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ balancer هي $ 7.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.02K. العرض المتداول لـ BAL يبلغ 69.79M، مع إجمالي عرض 72368512.92020285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.17M.