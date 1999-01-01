QUAI

Quai Network عبارة عن سلسلة كتل لإثبات العمل قابلة للتطوير وقابلة للبرمجة، وهي مصممة لتكون بمثابة نظام نقدي عالمي جديد. من خلال دمج العملة مع الطاقة، تقدم Quai أول دولار طاقة لامركزي في العالم. تستفيد Quai من آلية إجماع إثبات العمل من الجيل التالي والتي يطلق عليها Proof-of-Entropy-Minima للقضاء على تنافس الكتل وتوفير نهائية سريعة للغاية. توفر شبكة Quai البنية الأساسية اللازمة لدعم العمليات على نطاق عالمي دون التضحية بمبادئ البلوكتشين الأساسية، مما يتيح إنتاجية تصل إلى 50,000 معاملة في الثانية مع الحفاظ على اللامركزية والأمان.

اسم العملة المشفرةQUAI

مبلغ التوكن3,000,000,000

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