سعر McDonalds المباشر اليوم هو 307.32 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MCDON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MCDON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار McDonalds

McDonalds السعر(MCDON)

السعر المباشر لـ 1 MCDON إلى USD:

$307.35
$307.35$307.35
-1.38%1D
USD
مخطط أسعار McDonalds (MCDON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:53:03 (UTC+8)

معلومات سعر McDonalds (MCDON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 306.67
$ 306.67$ 306.67
24 ساعة منخفض
$ 312.8
$ 312.8$ 312.8
24 ساعة مرتفع

$ 306.67
$ 306.67$ 306.67

$ 312.8
$ 312.8$ 312.8

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.06%

-1.38%

-0.37%

-0.37%

سعر McDonalds (MCDON) في الوقت الحقيقي هو $ 307.32. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCDON بين أدنى سعر $ 306.67 وأعلى سعر $ 312.8، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCDON على الإطلاق هو $ 323.00794651626467، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 290.77283731780426.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCDON +0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.38% على مدار 24 ساعة، و -0.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق McDonalds (MCDON)

No.1707

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 59.38K
$ 59.38K$ 59.38K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

8.76K
8.76K 8.76K

8,758.5539376
8,758.5539376 8,758.5539376

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ McDonalds هي $ 2.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.38K. العرض المتداول لـ MCDON يبلغ 8.76K، مع إجمالي عرض 8758.5539376. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.69M.

سجل سعر McDonalds (MCDON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار McDonalds لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -4.3008-1.38%
30 يوم$ +0.33+0.10%
60 يوم$ +27.32+9.75%
90 يوم$ +27.32+9.75%
تغير سعر McDonalds اليوم

سجل اليوم MCDON تغيرًا $ -4.3008 (-1.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر McDonalds لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.33 (+0.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر McDonalds لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MCDON تغييرًا في $ +27.32 (+9.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر McDonalds لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +27.32 (+9.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة McDonalds (MCDON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار McDonalds.

ما هو McDonalds ( MCDON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر McDonalds على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك McDonalds الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MCDONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول McDonalds على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء McDonalds سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر McDonalds (USD)

كم ستكون قيمة McDonalds (MCDON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك McDonalds (MCDON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة McDonalds.

تحقق الآن من توقعات سعر McDonalds!

توكنوميكس McDonalds (MCDON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس McDonalds (MCDON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MCDON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء McDonalds ( MCDON )

هل تبحث عن كيفية شراء McDonalds؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء McDonalds على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MCDON إلى العملات المحلية

1 McDonalds (MCDON) إلى VND
8,087,125.8
1 McDonalds (MCDON) إلى AUD
A$464.0532
1 McDonalds (MCDON) إلى GBP
230.49
1 McDonalds (MCDON) إلى EUR
261.222
1 McDonalds (MCDON) إلى USD
$307.32
1 McDonalds (MCDON) إلى MYR
RM1,287.6708
1 McDonalds (MCDON) إلى TRY
12,892.074
1 McDonalds (MCDON) إلى JPY
¥46,712.64
1 McDonalds (MCDON) إلى ARS
ARS$452,605.53
1 McDonalds (MCDON) إلى RUB
24,348.9636
1 McDonalds (MCDON) إلى INR
27,124.0632
1 McDonalds (MCDON) إلى IDR
Rp5,121,997.9512
1 McDonalds (MCDON) إلى PHP
18,042.7572
1 McDonalds (MCDON) إلى EGP
￡E.14,557.7484
1 McDonalds (MCDON) إلى BRL
R$1,644.162
1 McDonalds (MCDON) إلى CAD
C$427.1748
1 McDonalds (MCDON) إلى BDT
37,622.1144
1 McDonalds (MCDON) إلى NGN
447,334.992
1 McDonalds (MCDON) إلى COP
$1,186,562.52
1 McDonalds (MCDON) إلى ZAR
R.5,264.3916
1 McDonalds (MCDON) إلى UAH
12,941.2452
1 McDonalds (MCDON) إلى TZS
T.Sh.756,944.526
1 McDonalds (MCDON) إلى VES
Bs66,688.44
1 McDonalds (MCDON) إلى CLP
$289,188.12
1 McDonalds (MCDON) إلى PKR
Rs87,131.3664
1 McDonalds (MCDON) إلى KZT
163,989.0252
1 McDonalds (MCDON) إلى THB
฿9,929.5092
1 McDonalds (MCDON) إلى TWD
NT$9,391.6992
1 McDonalds (MCDON) إلى AED
د.إ1,127.8644
1 McDonalds (MCDON) إلى CHF
Fr242.7828
1 McDonalds (MCDON) إلى HKD
HK$2,387.8764
1 McDonalds (MCDON) إلى AMD
֏117,746.5848
1 McDonalds (MCDON) إلى MAD
.د.م2,836.5636
1 McDonalds (MCDON) إلى MXN
$5,666.9808
1 McDonalds (MCDON) إلى SAR
ريال1,152.45
1 McDonalds (MCDON) إلى ETB
Br46,611.2244
1 McDonalds (MCDON) إلى KES
KSh39,702.6708
1 McDonalds (MCDON) إلى JOD
د.أ217.88988
1 McDonalds (MCDON) إلى PLN
1,115.5716
1 McDonalds (MCDON) إلى RON
лв1,342.9884
1 McDonalds (MCDON) إلى SEK
kr2,885.7348
1 McDonalds (MCDON) إلى BGN
лв516.2976
1 McDonalds (MCDON) إلى HUF
Ft102,574.1964
1 McDonalds (MCDON) إلى CZK
6,422.988
1 McDonalds (MCDON) إلى KWD
د.ك94.03992
1 McDonalds (MCDON) إلى ILS
998.79
1 McDonalds (MCDON) إلى BOB
Bs2,123.5812
1 McDonalds (MCDON) إلى AZN
522.444
1 McDonalds (MCDON) إلى TJS
SM2,839.6368
1 McDonalds (MCDON) إلى GEL
835.9104
1 McDonalds (MCDON) إلى AOA
Kz280,143.6924
1 McDonalds (MCDON) إلى BHD
.د.ب115.55232
1 McDonalds (MCDON) إلى BMD
$307.32
1 McDonalds (MCDON) إلى DKK
kr1,972.9944
1 McDonalds (MCDON) إلى HNL
L8,094.8088
1 McDonalds (MCDON) إلى MUR
13,986.1332
1 McDonalds (MCDON) إلى NAD
$5,307.4164
1 McDonalds (MCDON) إلى NOK
kr3,067.0536
1 McDonalds (MCDON) إلى NZD
$528.5904
1 McDonalds (MCDON) إلى PAB
B/.307.32
1 McDonalds (MCDON) إلى PGK
K1,293.8172
1 McDonalds (MCDON) إلى QAR
ر.ق1,118.6448
1 McDonalds (MCDON) إلى RSD
дин.30,959.4168
1 McDonalds (MCDON) إلى UZS
soʻm3,702,649.7508
1 McDonalds (MCDON) إلى ALL
L25,529.0724
1 McDonalds (MCDON) إلى ANG
ƒ550.1028
1 McDonalds (MCDON) إلى AWG
ƒ553.176
1 McDonalds (MCDON) إلى BBD
$614.64
1 McDonalds (MCDON) إلى BAM
KM513.2244
1 McDonalds (MCDON) إلى BIF
Fr906,286.68
1 McDonalds (MCDON) إلى BND
$396.4428
1 McDonalds (MCDON) إلى BSD
$307.32
1 McDonalds (MCDON) إلى JMD
$49,318.7136
1 McDonalds (MCDON) إلى KHR
1,239,191.07
1 McDonalds (MCDON) إلى KMF
Fr129,381.72
1 McDonalds (MCDON) إلى LAK
6,680,869.4316
1 McDonalds (MCDON) إلى LKR
රු93,606.5988
1 McDonalds (MCDON) إلى MDL
L5,224.44
1 McDonalds (MCDON) إلى MGA
Ar1,371,962.5296
1 McDonalds (MCDON) إلى MOP
P2,461.6332
1 McDonalds (MCDON) إلى MVR
4,701.996
1 McDonalds (MCDON) إلى MWK
MK533,541.3252
1 McDonalds (MCDON) إلى MZN
MT19,637.748
1 McDonalds (MCDON) إلى NPR
रु43,424.316
1 McDonalds (MCDON) إلى PYG
2,179,513.44
1 McDonalds (MCDON) إلى RWF
Fr446,535.96
1 McDonalds (MCDON) إلى SBD
$2,526.1704
1 McDonalds (MCDON) إلى SCR
4,265.6016
1 McDonalds (MCDON) إلى SRD
$12,151.4328
1 McDonalds (MCDON) إلى SVC
$2,689.05
1 McDonalds (MCDON) إلى SZL
L5,307.4164
1 McDonalds (MCDON) إلى TMT
m1,075.62
1 McDonalds (MCDON) إلى TND
د.ت902.29152
1 McDonalds (MCDON) إلى TTD
$2,086.7028
1 McDonalds (MCDON) إلى UGX
Sh1,070,702.88
1 McDonalds (MCDON) إلى XAF
Fr173,328.48
1 McDonalds (MCDON) إلى XCD
$829.764
1 McDonalds (MCDON) إلى XOF
Fr173,328.48
1 McDonalds (MCDON) إلى XPF
Fr31,346.64
1 McDonalds (MCDON) إلى BWP
P4,373.1636
1 McDonalds (MCDON) إلى BZD
$617.7132
1 McDonalds (MCDON) إلى CVE
$29,093.9844
1 McDonalds (MCDON) إلى DJF
Fr54,702.96
1 McDonalds (MCDON) إلى DOP
$19,686.9192
1 McDonalds (MCDON) إلى DZD
د.ج39,920.868
1 McDonalds (MCDON) إلى FJD
$691.47
1 McDonalds (MCDON) إلى GNF
Fr2,672,147.4
1 McDonalds (MCDON) إلى GTQ
Q2,354.0712
1 McDonalds (MCDON) إلى GYD
$64,358.9544
1 McDonalds (MCDON) إلى ISK
kr37,800.36

McDonalds المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ McDonalds، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب McDonalds الرسمي
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول McDonalds

كم يساوي McDonalds (MCDON) اليوم؟
سعر MCDON المباشر في USD هو USD 307.32، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MCDON إلى USD الحالي؟
سعر MCDON إلى USD الحالي هو $ 307.32. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ McDonalds ؟
القيمة السوقية لعملة MCDON هي $ 2.69M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MCDON؟
العرض المتداول لتوكن MCDON هو 8.76K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MCDON؟
حقق MCDON سعرًا قياسيًا قدره 323.00794651626467 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MCDON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 290.77283731780426 MCDON.
ما هو حجم تداول MCDON؟
حجم تداول MCDON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.38K USD.
هل سترتفع MCDON هذا العام؟
قد يرتفع MCDON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MCDON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:53:03 (UTC+8)

تحديثات McDonalds (MCDON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

حاسبة MCDON إلى USD

المبلغ

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 307.32 USD

تداول MCDON

/USDTMCDON
$307.35
$307.35$307.35
-1.41%

