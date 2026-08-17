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سعر ETHW المباشر اليوم هو 0.2409 USD. القيمة السوقية لـ ETHW هي 25,973,596.871128137 USD. تابع تحديثات أسعار ETHW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ETHW المباشر اليوم هو 0.2409 USD. القيمة السوقية لـ ETHW هي 25,973,596.871128137 USD. تابع تحديثات أسعار ETHW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ETHW

معلومات سعر ETHW

ما هو ETHW

الموقع الرسمي لـ ETHW

اقتصاد توكن ETHW

توقعات سعر ETHW

سجل ETHW

دليل شراء ETHW

محول عملة ETHW إلى الفيات

عقود ETHW الفورية

ETHW عقود USDT-M الآجلة

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شعار ETHW

سعر ETHW (ETHW)

السعر المباشر لـ 1 ETHW إلى USD:

$0.2409
$0.2409$0.2409
-0.90%1D
USD
مخطط أسعار ETHW (ETHW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:34:16 (UTC+8)

سعر ETHW اليوم

السعر المباشر لمشروع ETHW (ETHW) اليوم هو $ 0.2409، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETHW الحالي إلى USD هو $ 0.2409 لكل ETHW.

يحتل ETHW حاليًا المرتبة #641 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.97M، مع عرض متداول قدره 107.82M ETHW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETHW بين $ 0.239 (أدنى) و$ 0.247 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 141.36226499471468، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2099614921666625.

على المدى القصير، تحرك ETHW بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و-1.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.69K.

معلومات سوق ETHW (ETHW)

No.641

$ 25.97M
$ 25.97M$ 25.97M

$ 61.69K
$ 61.69K$ 61.69K

$ 25.97M
$ 25.97M$ 25.97M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

القيمة السوقية الحالية لـ ETHW هي $ 25.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.69K. العرض المتداول لـ ETHW يبلغ 107.82M، مع إجمالي عرض 107818999.04993. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.97M.

سجل سعر ETHW بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.239
$ 0.239$ 0.239
24 ساعة منخفض
$ 0.247
$ 0.247$ 0.247
24 ساعة مرتفع

$ 0.239
$ 0.239$ 0.239

$ 0.247
$ 0.247$ 0.247

$ 141.36226499471468
$ 141.36226499471468$ 141.36226499471468

$ 0.2099614921666625
$ 0.2099614921666625$ 0.2099614921666625

-0.25%

-0.89%

-1.07%

-1.07%

سجل سعر ETHW (ETHW) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ETHW لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002188-0.89%
30 يوم$ -0.0005-0.21%
60 يوم$ +0.0049+2.07%
90 يوم$ -0.0251-9.44%
تغير سعر ETHW اليوم

سجل اليوم ETHW تغيرًا $ -0.002188 (-0.89%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ETHW لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0005 (-0.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ETHW لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ETHW تغييرًا في $ +0.0049 (+2.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ETHW لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0251 (-9.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ETHW (ETHW)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ETHW.

تحليل ETHW

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ETHW الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ETHW اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ETHW: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ETHW_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2339. يقع السعر بين نقطة المحور S1 عند 0.2329 والنقطة المركزية عند 0.2355. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى موزعة بشكل محايد. يشكّل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، فيما يتأرجح مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية. تُظهر قيم KDJ وStochRSI تشتتًا في الزخم. وتبقى عرض نطاق بولينجر ثابتًا ضمن حدود التذبذب العادية. كما يظهر تباين واضح في اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. يفتقر السوق إلى قوة دفع واضحة تميل إلى جانب واحد. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند النقطة R1 عند 0.2370، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.3%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند النقطة R2 عند 0.2396. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند النقطة S1 عند 0.2329، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. ويتمركز الدعم الرئيسي عند النقطة S2 عند 0.2314. وقد تعرقل السعر عند المستوى المركزي 0.2355. يخوض الطرفان (البائعون والمشترون) معركة داخل نطاق ضيق، فيما يحدد نظام المحور الحدود الحالية للتذبذب.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ETHW؟

تتأثر أسعار ETHW بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في فرع إيثريوم PoW
2. تغيّرات صعوبة التعدين ومعدل التجزئة التي تؤثر في العرض
3. عمليات الإدراج في البورصات وحجم التداول
4. المنافسة من عملات مشفرة أخرى تعتمد على آلية PoW
5. التطورات التنظيمية
6. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر ETHW اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ETHW اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. ظهر ETHW نتيجة اندماج إيثريوم، مما خلق اهتمامًا بين المتداولين والمستثمرين. تساعد أسعار العملات في الوقت الفعلي على تقييم الربحية وإدارة المخاطر وتحديد نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار ETHW

ETHW (ETHW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ETHW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرETHW (ETHW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ETHW نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ETHW الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ETHW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ETHW.

كيفية شراء واستثمار ETHW في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ETHW؟ شراء ETHW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ETHW. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ETHW (ETHW).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ETHW فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ETHW (ETHW)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ETHW

يسمح لك امتلاك ETHW بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ETHW ( ETHW )

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ETHW، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب ETHW الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ETHW

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:34:16 (UTC+8)

تحديثات ETHW (ETHW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ETHW

ETHW USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ETHW باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ETHW USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ETHW (ETHW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ETHW المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTETHW
$0.2411
$0.2411$0.2411
-0.94%
263.30K (USDT)

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حاسبة ETHW إلى USD

المبلغ

ETHW
ETHW
USD
USD

1 ETHW = 0.2409 USD