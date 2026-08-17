سعر ETHW اليوم

السعر المباشر لمشروع ETHW (ETHW) اليوم هو $ 0.2409، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETHW الحالي إلى USD هو $ 0.2409 لكل ETHW.

يحتل ETHW حاليًا المرتبة #641 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.97M، مع عرض متداول قدره 107.82M ETHW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETHW بين $ 0.239 (أدنى) و$ 0.247 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 141.36226499471468، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2099614921666625.

على المدى القصير، تحرك ETHW بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و-1.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.69K.

معلومات سوق ETHW (ETHW)

التصنيف No.641 القيمة السوقية $ 25.97M$ 25.97M $ 25.97M الحجم (24 ساعة) $ 61.69K$ 61.69K $ 61.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.97M$ 25.97M $ 25.97M إمداد دورة التداول 107.82M 107.82M 107.82M إجمالي العرض 107,818,999.04993 107,818,999.04993 107,818,999.04993 البلوكتشين العام ETHW

القيمة السوقية الحالية لـ ETHW هي $ 25.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.69K. العرض المتداول لـ ETHW يبلغ 107.82M، مع إجمالي عرض 107818999.04993. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.97M.