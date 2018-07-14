سعر IQ (IQ)
السعر المباشر لمشروع IQ (IQ) اليوم هو $ 0.0006153، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IQ الحالي إلى USD هو $ 0.0006153 لكل IQ.
يحتل IQ حاليًا المرتبة #703 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.20M، مع عرض متداول قدره 26.33B IQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IQ بين $ 0.0006098 (أدنى) و$ 0.0006199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07653030008077621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000624084526758.
على المدى القصير، تحرك IQ بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.87K.
No.703
43.88%
2018-07-14 00:00:00
EOS
القيمة السوقية الحالية لـ IQ هي $ 16.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.87K. العرض المتداول لـ IQ يبلغ 26.33B، مع إجمالي عرض 26331959476.929. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.92M.
+0.09%
+0.08%
-6.28%
-6.28%
تتبع تغيرات أسعار IQ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000000492
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0001213
|-16.47%
|60 يوم
|$ -0.0002092
|-25.38%
|90 يوم
|$ -0.0004517
|-42.34%
سجل اليوم IQ تغيرًا $ +0.000000492 (+0.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001213 (-16.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IQ تغييرًا في $ -0.0002092 (-25.38%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0004517 (-42.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IQ الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق IQ: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
IQ_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 7.257E-4. السعر يتأرجح بشكل وثيق حول النقطة المحورية 7.26E-4. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما يحافظ الاتجاه طويل المدى على نمط التصحيح الأفقي. يتواجد السعر الحالي ضمن نطاق التذبذب الأساسي المكوّن بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. لم تظهر البنية حتى الآن أي مؤشرات واضحة على اختراق أو كسر للحدود. يشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، حيث تتباين الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مما يعكس تراكم قوة الهبوط. أما مؤشر RSI فهو يتواجد في المنطقة المحايدة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. كما أن قيم KDJ وStochRSI تعكس الحاجة إلى تصحيح بعد حالة التشبع الشرائي على المدى القصير. وبالنظر إلى بولينجر باند، نلاحظ تضيّق الفتحة، مما يشير إلى انخفاض في معدل التقلبات وتراجع حدة الحركة السعرية. كما تظهر مؤشرات السرعة والبطء تبايناً في التوزيع، ما يعكس تشتتاً نسبياً في قوة الزخم. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند مستوى R1 عند 7.36E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 7.43E-4. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 7.19E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما الدعم البعيد فيتواجد عند مستوى S2 عند 7.09E-4. ومن الجدير بالذكر أن النقطة المحورية الرئيسية عند 7.26E-4 تمثل خط التقسيم الفوري بين قوى الشراء والبيع.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IQ نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IQ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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