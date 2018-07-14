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سعر IQ المباشر اليوم هو 0.0006153 USD. القيمة السوقية لـ IQ هي 16,202,054.6661544137 USD. تابع تحديثات أسعار IQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر IQ المباشر اليوم هو 0.0006153 USD. القيمة السوقية لـ IQ هي 16,202,054.6661544137 USD. تابع تحديثات أسعار IQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IQ

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ما هو IQ

الوثيقة البيضاء لـ IQ

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اقتصاد توكن IQ

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سعر IQ (IQ)

السعر المباشر لـ 1 IQ إلى USD:

$0.0006153
$0.0006153$0.0006153
+0.08%1D
USD
مخطط أسعار IQ (IQ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:38:47 (UTC+8)

سعر IQ اليوم

السعر المباشر لمشروع IQ (IQ) اليوم هو $ 0.0006153، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IQ الحالي إلى USD هو $ 0.0006153 لكل IQ.

يحتل IQ حاليًا المرتبة #703 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.20M، مع عرض متداول قدره 26.33B IQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IQ بين $ 0.0006098 (أدنى) و$ 0.0006199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07653030008077621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000624084526758.

على المدى القصير، تحرك IQ بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.87K.

معلومات سوق IQ (IQ)

No.703

$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M

$ 56.87K
$ 56.87K$ 56.87K

$ 36.92M
$ 36.92M$ 36.92M

26.33B
26.33B 26.33B

60,000,000,000
60,000,000,000 60,000,000,000

26,331,959,476.929
26,331,959,476.929 26,331,959,476.929

43.88%

2018-07-14 00:00:00

EOS

القيمة السوقية الحالية لـ IQ هي $ 16.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.87K. العرض المتداول لـ IQ يبلغ 26.33B، مع إجمالي عرض 26331959476.929. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.92M.

سجل سعر IQ بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006098
$ 0.0006098$ 0.0006098
24 ساعة منخفض
$ 0.0006199
$ 0.0006199$ 0.0006199
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006098
$ 0.0006098$ 0.0006098

$ 0.0006199
$ 0.0006199$ 0.0006199

$ 0.07653030008077621
$ 0.07653030008077621$ 0.07653030008077621

$ 0.000624084526758
$ 0.000624084526758$ 0.000624084526758

+0.09%

+0.08%

-6.28%

-6.28%

سجل سعر IQ (IQ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار IQ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000000492+0.08%
30 يوم$ -0.0001213-16.47%
60 يوم$ -0.0002092-25.38%
90 يوم$ -0.0004517-42.34%
تغير سعر IQ اليوم

سجل اليوم IQ تغيرًا $ +0.000000492 (+0.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر IQ لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001213 (-16.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر IQ لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IQ تغييرًا في $ -0.0002092 (-25.38%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر IQ لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0004517 (-42.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل IQ

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IQ الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق IQ اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IQ: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

IQ_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 7.257E-4. السعر يتأرجح بشكل وثيق حول النقطة المحورية 7.26E-4. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما يحافظ الاتجاه طويل المدى على نمط التصحيح الأفقي. يتواجد السعر الحالي ضمن نطاق التذبذب الأساسي المكوّن بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. لم تظهر البنية حتى الآن أي مؤشرات واضحة على اختراق أو كسر للحدود. يشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، حيث تتباين الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مما يعكس تراكم قوة الهبوط. أما مؤشر RSI فهو يتواجد في المنطقة المحايدة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. كما أن قيم KDJ وStochRSI تعكس الحاجة إلى تصحيح بعد حالة التشبع الشرائي على المدى القصير. وبالنظر إلى بولينجر باند، نلاحظ تضيّق الفتحة، مما يشير إلى انخفاض في معدل التقلبات وتراجع حدة الحركة السعرية. كما تظهر مؤشرات السرعة والبطء تبايناً في التوزيع، ما يعكس تشتتاً نسبياً في قوة الزخم. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند مستوى R1 عند 7.36E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 7.43E-4. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 7.19E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما الدعم البعيد فيتواجد عند مستوى S2 عند 7.09E-4. ومن الجدير بالذكر أن النقطة المحورية الرئيسية عند 7.26E-4 تمثل خط التقسيم الفوري بين قوى الشراء والبيع.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار IQ؟

تتأثر أسعار رموز IQ بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب في السوق واعتماد خدمات نظام IQ البيئي
2. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه ببيتكوين
3. حجم التداول والسيولة على البورصات
4. فائدة الرمز داخل شبكة IQ ومكافآت الحوكمة (الستيكينغ)
5. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على تقنيات DeFi والرموز القائمة على المعرفة
7. المنافسة من منصات البلوك تشين المعرفية المماثلة
8. المزاج العام للمستثمرين تجاه العملات البديلة والرموز ذات القيمة السوقية الأقل

لماذا يريد الناس معرفة سعر IQ اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر توكن IQ اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، والمقارنة مع العملات المشفرة الأخرى، وإدارة مخاطر الاستثمار بفعالية.

توقعات أسعار IQ

IQ (IQ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IQ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIQ (IQ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IQ نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر IQ الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IQ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار IQ.

كيفية شراء واستثمار IQ في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع IQ؟ شراء IQ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء IQ. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء IQ (IQ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة IQ فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء IQ (IQ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع IQ

يسمح لك امتلاك IQ بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو IQ ( IQ )

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IQ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب IQ الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAI Framework

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IQ

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:38:47 (UTC+8)

تحديثات IQ (IQ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن IQ

IQ USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IQ باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IQ USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق IQ (IQ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IQ المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIQ
$0.0006156
$0.0006156$0.0006156
+0.21%
92.54M (USDT)

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1 IQ = 0.0006153 USD