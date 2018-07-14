سعر IQ اليوم

السعر المباشر لمشروع IQ (IQ) اليوم هو $ 0.0006153، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IQ الحالي إلى USD هو $ 0.0006153 لكل IQ.

يحتل IQ حاليًا المرتبة #703 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.20M، مع عرض متداول قدره 26.33B IQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IQ بين $ 0.0006098 (أدنى) و$ 0.0006199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07653030008077621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000624084526758.

على المدى القصير، تحرك IQ بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.87K.

معلومات سوق IQ (IQ)

التصنيف No.703 القيمة السوقية $ 16.20M$ 16.20M $ 16.20M الحجم (24 ساعة) $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.92M$ 36.92M $ 36.92M إمداد دورة التداول 26.33B 26.33B 26.33B الحد الأقصى للعرض 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 إجمالي العرض 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 معدل التداول 43.88% تاريخ الإصدار 2018-07-14 00:00:00 البلوكتشين العام EOS

القيمة السوقية الحالية لـ IQ هي $ 16.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.87K. العرض المتداول لـ IQ يبلغ 26.33B، مع إجمالي عرض 26331959476.929. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.92M.