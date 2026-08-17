سعر Verasity المباشر اليوم هو 0.000012089 USD. القيمة السوقية لـ VRA هي 1,126,355.254455739 USD. تابع تحديثات أسعار VRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Verasity المباشر اليوم هو 0.000012089 USD. القيمة السوقية لـ VRA هي 1,126,355.254455739 USD. تابع تحديثات أسعار VRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Verasity (VRA) اليوم هو $ 0.000012089، مع تغير بنسبة 17.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VRA الحالي إلى USD هو $ 0.000012089 لكل VRA.
يحتل Verasity حاليًا المرتبة #1843 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.13M، مع عرض متداول قدره 93.17B VRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VRA بين $ 0.0000116 (أدنى) و$ 0.000015555 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08682570790917889، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000583637538728.
على المدى القصير، تحرك VRA بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و+23.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.65K.
معلومات سوق Verasity (VRA)
No.1843
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
$ 75.65K
$ 75.65K$ 75.65K
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
93.17B
93.17B 93.17B
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
98,228,872,198
98,228,872,198 98,228,872,198
46.58%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Verasity هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.65K. العرض المتداول لـ VRA يبلغ 93.17B، مع إجمالي عرض 98228872198. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.42M.
سجل سعر Verasity بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116
24 ساعة منخفض
$ 0.000015555
$ 0.000015555$ 0.000015555
24 ساعة مرتفع
$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116
$ 0.000015555
$ 0.000015555$ 0.000015555
$ 0.08682570790917889
$ 0.08682570790917889$ 0.08682570790917889
$ 0.00000583637538728
$ 0.00000583637538728$ 0.00000583637538728
-0.63%
-17.79%
+23.19%
+23.19%
سجل سعر Verasity (VRA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Verasity لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00000261602
-17.79%
30 يوم
$ +0.000002668
+28.31%
60 يوم
$ +0.000002611
+27.54%
90 يوم
$ -0.000004091
-25.29%
تغير سعر Verasity اليوم
سجل اليوم VRA تغيرًا $ -0.00000261602 (-17.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Verasity لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000002668 (+28.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Verasity لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VRA تغييرًا في $ +0.000002611 (+27.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Verasity لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000004091 (-25.29%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Verasity (VRA)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Verasity الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Verasity؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Verasity (VRA):
1. اعتماد تقنية VeraViews - الطلب على بروتوكول إثبات المشاهدة الخاص بـ VRA من قبل المعلنين وصناع المحتوى. 2. إعلانات الشراكات - التعاون مع منصات الألعاب أو خدمات البث المباشر أو العلامات التجارية الكبرى. 3. فائدته كرمز وعوائد الحوكمة - آليات حوكمة VRA واستخداماته داخل المنظومة. 4. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين. 5. المنافسة - الأداء مقارنةً بمشاريع البلوك تشين الأخرى في مجال الإعلانات والألعاب. 6. التطورات التنظيمية - التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تؤثر في الرموز ذات المنفعة العملية. 7. التطورات التقنية - تحديثات المنصة والميزات الجديدة والتقدم في خارطة الطريق. 8. حجم التداول والسيولة - عمليات الإدراج في البورصات ومستويات نشاط التداول.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Verasity اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة فيراسيتي (VRA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق. تُعَدّ VRA رمزًا لمنصة فيديو قائمة على تقنية البلوك تشين، وهي تتقلب تبعًا لمعنويات السوق ومستوى اعتمادها. يساعد السعر الحالي المستثمرين على تقييم نقاط الدخول/الخروج، وتقييم الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة استنادًا إلى التحليل الفني والاتجاهات السوقية.
توقعات أسعار Verasity
Verasity (VRA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VRA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVerasity (VRA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Verasity نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Verasity الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VRA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Verasity.
كيفية شراء واستثمار Verasity في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Verasity؟ شراء VRA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Verasity. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Verasity (VRA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Verasity فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Verasity
يسمح لك امتلاك Verasity بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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إذا كان Verasity سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Verasity المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Verasity اليوم؟
سعر Verasity اليوم هو $ 0.000012089. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Verasity استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Verasity عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في VRA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Verasity في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Verasity بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Verasity في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر VRA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Verasity بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر VRA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Verasity في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر VRA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,816.39
+1.04%
ETH
1,907.98
+1.26%
GOLD(XAUT)
4,396.47
+0.84%
USDC
1.00098
0.00%
SOL
75.97
+0.52%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ VRA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج VRA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Verasity ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Verasity هذا العام؟
قد يرتفع سعر Verasity هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Verasity (VRA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:58:40 (UTC+8)
تحديثات Verasity (VRA) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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