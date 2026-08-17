سعر Verasity اليوم

السعر المباشر لمشروع Verasity (VRA) اليوم هو $ 0.000012089، مع تغير بنسبة 17.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VRA الحالي إلى USD هو $ 0.000012089 لكل VRA.

يحتل Verasity حاليًا المرتبة #1843 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.13M، مع عرض متداول قدره 93.17B VRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VRA بين $ 0.0000116 (أدنى) و$ 0.000015555 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08682570790917889، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000583637538728.

على المدى القصير، تحرك VRA بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و+23.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.65K.

معلومات سوق Verasity (VRA)

التصنيف No.1843 القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) $ 75.65K$ 75.65K $ 75.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M إمداد دورة التداول 93.17B 93.17B 93.17B الحد الأقصى للعرض 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 إجمالي العرض 98,228,872,198 98,228,872,198 98,228,872,198 معدل التداول 46.58% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Verasity هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.65K. العرض المتداول لـ VRA يبلغ 93.17B، مع إجمالي عرض 98228872198. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.42M.