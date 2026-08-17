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سعر Asteroid Shiba المباشر اليوم هو 0.0006619 USD. القيمة السوقية لـ ASTEROIDBSC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ASTEROIDBSC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Asteroid Shiba المباشر اليوم هو 0.0006619 USD. القيمة السوقية لـ ASTEROIDBSC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ASTEROIDBSC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ASTEROIDBSC

معلومات سعر ASTEROIDBSC

ما هو ASTEROIDBSC

الموقع الرسمي لـ ASTEROIDBSC

اقتصاد توكن ASTEROIDBSC

توقعات سعر ASTEROIDBSC

سجل ASTEROIDBSC

دليل شراء ASTEROIDBSC

محول عملة ASTEROIDBSC إلى الفيات

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سعر Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

السعر المباشر لـ 1 ASTEROIDBSC إلى USD:

$0.0006625
$0.0006625$0.0006625
+0.47%1D
USD
مخطط أسعار Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:42:29 (UTC+8)

سعر Asteroid Shiba اليوم

السعر المباشر لمشروع Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) اليوم هو $ 0.0006619، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTEROIDBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0006619 لكل ASTEROIDBSC.

يحتل Asteroid Shiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ASTEROIDBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTEROIDBSC بين $ 0.0005629 (أدنى) و$ 0.0007981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ASTEROIDBSC بمقدار +14.29% خلال الساعة الماضية و-42.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.59K.

معلومات سوق Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

--
----

$ 56.59K
$ 56.59K$ 56.59K

$ 661.90K
$ 661.90K$ 661.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Asteroid Shiba هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.59K. العرض المتداول لـ ASTEROIDBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 661.90K.

سجل سعر Asteroid Shiba بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005629
$ 0.0005629$ 0.0005629
24 ساعة منخفض
$ 0.0007981
$ 0.0007981$ 0.0007981
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005629
$ 0.0005629$ 0.0005629

$ 0.0007981
$ 0.0007981$ 0.0007981

--
----

--
----

+14.29%

+0.47%

-42.99%

-42.99%

سجل سعر Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Asteroid Shiba لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000003099+0.47%
30 يوم$ -0.0008381-55.88%
60 يوم$ -0.0008381-55.88%
90 يوم$ -0.0008381-55.88%
تغير سعر Asteroid Shiba اليوم

سجل اليوم ASTEROIDBSC تغيرًا $ +0.000003099 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Asteroid Shiba لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Asteroid Shiba لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASTEROIDBSC تغييرًا في $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Asteroid Shiba لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Asteroid Shiba

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Asteroid Shiba الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Asteroid Shiba اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ASTEROIDBSC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ASTEROIDBSC_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 6.064E-4. السعر يتواجد بين نقطة الدعم S1 والمركز المركزي، حيث يبتعد عن المركز بمقدار 6.32E-4 بنسبة تقارب 4%. وفقًا لنظام الترابط المركزي، فإن نقطة الدعم S1 تقع عند 5.83E-4، بينما يقع مركز المقاومة العلوي عند 6.32E-4. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء، إذ يرتفع السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل. أما مؤشر MACD فقد شكل تقاطعًا هبوطيًا، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانخفاض. ويقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون دخول نطاقات التشبع الشرائي أو البيعي. كما يشير مؤشر الزخم إلى وجود تباين في المستويات، إذ تميل المؤشرات الاتجالية نحو الصعود، بينما تشير مؤشرات التذبذب إلى ضغط محتمل للتصحيح. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، ولا تظهر بوادر واضحة على انكماش نطاقات بولينجر. وتُعتبر نقطة الدعم القريبة عند 5.83E-4، والتي تبعد حوالي 3.8% عن السعر الحالي، أول خط دفاع رئيسي. أما نقطة المقاومة القريبة عند 6.32E-4، فتبعد نحو 4.2% عن السعر الحالي، وتشكل عائقًا مباشرًا أمام أي محاولة صعود. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فتقع نقطة الدعم S2 عند 5.04E-4، بينما تقع نقطة المقاومة R1 عند 7.11E-4. وفي الوقت الراهن، يقبع السعر بين نقطة الدعم S1 والمركز المركزي، مما يعكس حالة من التنافس بين المشترين والبائعين ضمن نطاق ضيق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Asteroid Shiba

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASTEROIDBSC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAsteroid Shiba (ASTEROIDBSC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Asteroid Shiba نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Asteroid Shiba الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ASTEROIDBSC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Asteroid Shiba.

كيفية شراء واستثمار Asteroid Shiba في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Asteroid Shiba؟ شراء ASTEROIDBSC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Asteroid Shiba. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Asteroid Shiba فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Asteroid Shiba

يسمح لك امتلاك Asteroid Shiba بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Asteroid Shiba ( ASTEROIDBSC )

مشروع ASTEROIDBSC هي عملة ميم.

Asteroid Shiba المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Asteroid Shiba، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Asteroid Shiba الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Asteroid Shiba

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:42:29 (UTC+8)

تحديثات Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ASTEROIDBSC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ASTEROIDBSC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ASTEROIDBSC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Asteroid Shiba المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1ASTEROIDBSC
$0.0006105
$0.0006105$0.0006105
-6.66%
80.98M (USDT)
/USDTASTEROIDBSC
$0.0006202
$0.0006202$0.0006202
-5.80%
87.30M (USDT)

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حاسبة ASTEROIDBSC إلى USD

المبلغ

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.0006619 USD