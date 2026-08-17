سعر Asteroid Shiba اليوم

السعر المباشر لمشروع Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) اليوم هو $ 0.0006619، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTEROIDBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0006619 لكل ASTEROIDBSC.

يحتل Asteroid Shiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ASTEROIDBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTEROIDBSC بين $ 0.0005629 (أدنى) و$ 0.0007981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ASTEROIDBSC بمقدار +14.29% خلال الساعة الماضية و-42.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.59K.

معلومات سوق Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.59K$ 56.59K $ 56.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 661.90K$ 661.90K $ 661.90K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Asteroid Shiba هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.59K. العرض المتداول لـ ASTEROIDBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 661.90K.