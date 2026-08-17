سعر Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)
السعر المباشر لمشروع Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) اليوم هو $ 0.0006619، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTEROIDBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0006619 لكل ASTEROIDBSC.
يحتل Asteroid Shiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ASTEROIDBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTEROIDBSC بين $ 0.0005629 (أدنى) و$ 0.0007981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك ASTEROIDBSC بمقدار +14.29% خلال الساعة الماضية و-42.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.59K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Asteroid Shiba هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.59K. العرض المتداول لـ ASTEROIDBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 661.90K.
+14.29%
+0.47%
-42.99%
-42.99%
تتبع تغيرات أسعار Asteroid Shiba لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000003099
|+0.47%
|30 يوم
|$ -0.0008381
|-55.88%
|60 يوم
|$ -0.0008381
|-55.88%
|90 يوم
|$ -0.0008381
|-55.88%
سجل اليوم ASTEROIDBSC تغيرًا $ +0.000003099 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASTEROIDBSC تغييرًا في $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0008381 (-55.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Asteroid Shiba الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ASTEROIDBSC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ASTEROIDBSC_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 6.064E-4. السعر يتواجد بين نقطة الدعم S1 والمركز المركزي، حيث يبتعد عن المركز بمقدار 6.32E-4 بنسبة تقارب 4%. وفقًا لنظام الترابط المركزي، فإن نقطة الدعم S1 تقع عند 5.83E-4، بينما يقع مركز المقاومة العلوي عند 6.32E-4. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء، إذ يرتفع السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل. أما مؤشر MACD فقد شكل تقاطعًا هبوطيًا، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانخفاض. ويقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون دخول نطاقات التشبع الشرائي أو البيعي. كما يشير مؤشر الزخم إلى وجود تباين في المستويات، إذ تميل المؤشرات الاتجالية نحو الصعود، بينما تشير مؤشرات التذبذب إلى ضغط محتمل للتصحيح. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، ولا تظهر بوادر واضحة على انكماش نطاقات بولينجر. وتُعتبر نقطة الدعم القريبة عند 5.83E-4، والتي تبعد حوالي 3.8% عن السعر الحالي، أول خط دفاع رئيسي. أما نقطة المقاومة القريبة عند 6.32E-4، فتبعد نحو 4.2% عن السعر الحالي، وتشكل عائقًا مباشرًا أمام أي محاولة صعود. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فتقع نقطة الدعم S2 عند 5.04E-4، بينما تقع نقطة المقاومة R1 عند 7.11E-4. وفي الوقت الراهن، يقبع السعر بين نقطة الدعم S1 والمركز المركزي، مما يعكس حالة من التنافس بين المشترين والبائعين ضمن نطاق ضيق.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Asteroid Shiba نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع ASTEROIDBSC هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Asteroid Shiba، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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