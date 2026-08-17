شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Decred المباشر اليوم هو 12.01 USD. القيمة السوقية لـ DCR هي 209,777,846.6975126957 USD. تابع تحديثات أسعار DCR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decred المباشر اليوم هو 12.01 USD. القيمة السوقية لـ DCR هي 209,777,846.6975126957 USD. تابع تحديثات أسعار DCR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DCR

معلومات سعر DCR

ما هو DCR

الوثيقة البيضاء لـ DCR

الموقع الرسمي لـ DCR

اقتصاد توكن DCR

توقعات سعر DCR

سجل DCR

دليل شراء DCR

محول عملة DCR إلى الفيات

عقود DCR الفورية

DCR عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Decred

سعر Decred (DCR)

السعر المباشر لـ 1 DCR إلى USD:

$12.01
$12.01$12.01
-0.38%1D
USD
مخطط أسعار Decred (DCR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:06:41 (UTC+8)

سعر Decred اليوم

السعر المباشر لمشروع Decred (DCR) اليوم هو $ 12.01، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCR الحالي إلى USD هو $ 12.01 لكل DCR.

يحتل Decred حاليًا المرتبة #129 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 209.78M، مع عرض متداول قدره 17.47M DCR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCR بين $ 11.929 (أدنى) و$ 12.113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 250.01641845، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3947960138320923.

على المدى القصير، تحرك DCR بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.37K.

معلومات سوق Decred (DCR)

No.129

$ 209.78M
$ 209.78M$ 209.78M

$ 62.37K
$ 62.37K$ 62.37K

$ 252.21M
$ 252.21M$ 252.21M

17.47M
17.47M 17.47M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,466,931.44858557
17,466,931.44858557 17,466,931.44858557

83.17%

0.01%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

القيمة السوقية الحالية لـ Decred هي $ 209.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.37K. العرض المتداول لـ DCR يبلغ 17.47M، مع إجمالي عرض 17466931.44858557. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 252.21M.

سجل سعر Decred بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 11.929
$ 11.929$ 11.929
24 ساعة منخفض
$ 12.113
$ 12.113$ 12.113
24 ساعة مرتفع

$ 11.929
$ 11.929$ 11.929

$ 12.113
$ 12.113$ 12.113

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

-0.59%

-0.38%

-7.76%

-7.76%

سجل سعر Decred (DCR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Decred لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.04581-0.38%
30 يوم$ -0.474-3.80%
60 يوم$ +0.107+0.89%
90 يوم$ -4.764-28.41%
تغير سعر Decred اليوم

سجل اليوم DCR تغيرًا $ -0.04581 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Decred لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.474 (-3.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Decred لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DCR تغييرًا في $ +0.107 (+0.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Decred لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -4.764 (-28.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decred (DCR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Decred.

تحليل Decred

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decred الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decred؟

تتأثر أسعار ديكريد (DCR) بعدة عوامل رئيسية:

ديناميكيات العرض والطلب - إنّ العرض المحدود البالغ 21 مليون توكن من DCR يخلق ضغطًا نادرًا عندما يرتفع الطلب.

مشاركة الحوكمة - تؤثّر عمليات الرهان النشطة والتصويت في نظام الإجماع الهجين لـ Decred على تداول التوكنات وثقة المستثمرين.

معنويات السوق - تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين تأثيرًا كبيرًا على أسعار DCR.

تقدّم التطوير - تُحفِّز ترقيات البروتوكول والخصائص الجديدة والتحسينات التقنية اعتماد DCR وارتفاع قيمته.

قوائم البورصات - إنّ توافر DCR في بورصات جديدة يزيد من السيولة وإمكانية الوصول أمام المتداولين.

البيئة التنظيمية - تؤثّر السياسات الحكومية تجاه العملات المشفرة في معنويات المستثمرين واعتماد المؤسسات لها.

المنافسة - تُحدِّد أداء DCR مقارنةً بالعملات المشفرة الأخرى ذات التركيز على الحوكمة موقعها في السوق.

أمن الشبكة - تُظهِر استقرار معدل التجزئة ومشاركة المدققين صحة الشبكة وتجذب حاملي التوكنات على المدى الطويل.

تُشكِّل هذه العوامل المترابطة تقلّبات أسعار DCR واتجاهات قيمته على المدى الطويل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Decred اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ديكريد (DCR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. إن آلية الإجماع الهجينة وخصائص الحوكمة في DCR تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى كلاً من أمان إثبات العمل وحقوق التصويت لأصحاب المصلحة.

توقعات أسعار Decred

Decred (DCR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DCR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecred (DCR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decred نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Decred الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DCR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decred.

كيفية شراء واستثمار Decred في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Decred؟ شراء DCR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decred. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decred (DCR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Decred فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Decred (DCR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Decred

يسمح لك امتلاك Decred بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Decred (DCR) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Decred ( DCR )

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Decred، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Decred الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Made in USAPrivacy

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Decred

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:06:41 (UTC+8)

تحديثات Decred (DCR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Decred

DCR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DCR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DCR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Decred (DCR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decred المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDCR
$12.011
$12.011$12.011
-0.22%
5.22K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.5678
$0.5678$0.5678

+1,792.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038823
$0.038823$0.038823

+133.88%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06664
$0.06664$0.06664

-6.37%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001514
$0.001514$0.001514

-37.56%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007240
$0.007240$0.007240

-17.53%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5678
$0.5678$0.5678

+1,792.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038823
$0.038823$0.038823

+133.88%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002388
$0.0002388$0.0002388

+58.14%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01043
$0.01043$0.01043

+48.78%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0238
$1.0238$1.0238

+34.71%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DCR إلى USD

المبلغ

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 12.01 USD