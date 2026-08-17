سعر Decred اليوم

السعر المباشر لمشروع Decred (DCR) اليوم هو $ 12.01، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCR الحالي إلى USD هو $ 12.01 لكل DCR.

يحتل Decred حاليًا المرتبة #129 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 209.78M، مع عرض متداول قدره 17.47M DCR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCR بين $ 11.929 (أدنى) و$ 12.113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 250.01641845، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3947960138320923.

على المدى القصير، تحرك DCR بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.37K.

معلومات سوق Decred (DCR)

التصنيف No.129 القيمة السوقية $ 209.78M$ 209.78M $ 209.78M الحجم (24 ساعة) $ 62.37K$ 62.37K $ 62.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 252.21M$ 252.21M $ 252.21M إمداد دورة التداول 17.47M 17.47M 17.47M الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 معدل التداول 83.17% الحصة السوقية 0.01% سعر الإصدار $ 0.9534$ 0.9534 $ 0.9534 البلوكتشين العام DCR

القيمة السوقية الحالية لـ Decred هي $ 209.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.37K. العرض المتداول لـ DCR يبلغ 17.47M، مع إجمالي عرض 17466931.44858557. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 252.21M.