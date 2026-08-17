سعر Decred المباشر اليوم هو 12.01 USD. القيمة السوقية لـ DCR هي 209,777,846.6975126957 USD. تابع تحديثات أسعار DCR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decred المباشر اليوم هو 12.01 USD. القيمة السوقية لـ DCR هي 209,777,846.6975126957 USD. تابع تحديثات أسعار DCR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Decred (DCR) اليوم هو $ 12.01، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCR الحالي إلى USD هو $ 12.01 لكل DCR.
يحتل Decred حاليًا المرتبة #129 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 209.78M، مع عرض متداول قدره 17.47M DCR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCR بين $ 11.929 (أدنى) و$ 12.113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 250.01641845، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3947960138320923.
على المدى القصير، تحرك DCR بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.37K.
معلومات سوق Decred (DCR)
No.129
$ 209.78M
$ 209.78M$ 209.78M
$ 62.37K
$ 62.37K$ 62.37K
$ 252.21M
$ 252.21M$ 252.21M
17.47M
17.47M 17.47M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
17,466,931.44858557
17,466,931.44858557 17,466,931.44858557
83.17%
0.01%
$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534
DCR
القيمة السوقية الحالية لـ Decred هي $ 209.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.37K. العرض المتداول لـ DCR يبلغ 17.47M، مع إجمالي عرض 17466931.44858557. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 252.21M.
سجل سعر Decred بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 11.929
$ 11.929$ 11.929
24 ساعة منخفض
$ 12.113
$ 12.113$ 12.113
24 ساعة مرتفع
$ 11.929
$ 11.929$ 11.929
$ 12.113
$ 12.113$ 12.113
$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845
$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923
-0.59%
-0.38%
-7.76%
-7.76%
سجل سعر Decred (DCR) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Decred لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.04581
-0.38%
30 يوم
$ -0.474
-3.80%
60 يوم
$ +0.107
+0.89%
90 يوم
$ -4.764
-28.41%
تغير سعر Decred اليوم
سجل اليوم DCR تغيرًا $ -0.04581 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Decred لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.474 (-3.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Decred لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DCR تغييرًا في $ +0.107 (+0.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Decred لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -4.764 (-28.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decred (DCR)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decred الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decred؟
تتأثر أسعار ديكريد (DCR) بعدة عوامل رئيسية:
ديناميكيات العرض والطلب - إنّ العرض المحدود البالغ 21 مليون توكن من DCR يخلق ضغطًا نادرًا عندما يرتفع الطلب.
مشاركة الحوكمة - تؤثّر عمليات الرهان النشطة والتصويت في نظام الإجماع الهجين لـ Decred على تداول التوكنات وثقة المستثمرين.
معنويات السوق - تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين تأثيرًا كبيرًا على أسعار DCR.
تقدّم التطوير - تُحفِّز ترقيات البروتوكول والخصائص الجديدة والتحسينات التقنية اعتماد DCR وارتفاع قيمته.
قوائم البورصات - إنّ توافر DCR في بورصات جديدة يزيد من السيولة وإمكانية الوصول أمام المتداولين.
البيئة التنظيمية - تؤثّر السياسات الحكومية تجاه العملات المشفرة في معنويات المستثمرين واعتماد المؤسسات لها.
المنافسة - تُحدِّد أداء DCR مقارنةً بالعملات المشفرة الأخرى ذات التركيز على الحوكمة موقعها في السوق.
أمن الشبكة - تُظهِر استقرار معدل التجزئة ومشاركة المدققين صحة الشبكة وتجذب حاملي التوكنات على المدى الطويل.
تُشكِّل هذه العوامل المترابطة تقلّبات أسعار DCR واتجاهات قيمته على المدى الطويل.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Decred اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر ديكريد (DCR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. إن آلية الإجماع الهجينة وخصائص الحوكمة في DCR تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى كلاً من أمان إثبات العمل وحقوق التصويت لأصحاب المصلحة.
توقعات أسعار Decred
Decred (DCR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DCR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecred (DCR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decred نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Decred الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DCR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decred.
كيفية شراء واستثمار Decred في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Decred؟ شراء DCR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decred. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decred (DCR).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Decred فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Decred
يسمح لك امتلاك Decred بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.
Decred المورد
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إذا كان Decred سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Decred المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Decred اليوم؟
سعر Decred اليوم هو $ 12.01. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Decred استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Decred عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في DCR، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Decred في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Decred بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Decred في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر DCR المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Decred بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر DCR لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Decred في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر DCR بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,392.28
+0.37%
ETH
1,895.83
+0.61%
GOLD(XAUT)
4,376.83
+0.39%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.26
-0.41%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ DCR على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج DCR/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Decred ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Decred هذا العام؟
قد يرتفع سعر Decred هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Decred (DCR) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:06:41 (UTC+8)
تحديثات Decred (DCR) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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