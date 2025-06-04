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SAL السعر(SAL)

USD

مخطط أسعار SAL (SAL) المباشر

$0.09808
$0.09808$0.09808
+2.14%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SAL

السعر الحالي لـ SAL (SAL) اليوم هو 0.09808 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SAL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SAL:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 36.79K USD
- تغير سعر SAL خلال اليوم هو +2.14%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SAL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار SAL لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0020549+2.14%
30 يوم$ +0.03708+60.78%
60 يوم$ +0.04808+96.16%
90 يوم$ +0.04808+96.16%
تغير سعر SAL اليوم

سجل اليوم SAL تغيرًا $ +0.0020549 (+2.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SAL لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03708 (+60.78%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SAL لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SAL تغييرًا في $ +0.04808 (+96.16%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SAL لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04808 (+96.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SAL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SAL: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.096
$ 0.096$ 0.096

$ 0.12
$ 0.12$ 0.12

$ 0.14715
$ 0.14715$ 0.14715

0.00%

+2.14%

+4.80%

SAL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 36.79K
$ 36.79K$ 36.79K

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ما هو SAL ( SAL )

مشروع Salvium هي سلسلة كتل خاصة متطورة تعتمد على إثبات العمل، تجمع بسلاسة بين إمكانيات التخزين والخصوصية والتمويل اللامركزي (DeFi) مع الالتزام بلوائح العملات المشفرة. بُنيت على نسخة فرعية من مونيرو، وتحتفظ بميزات الخصوصية المتقدمة لمونيرو، مثل عناوين التخفي والتوقيعات الحلقية. ومع ذلك، تُقدم سالفيوم ابتكارات رائدة تُغير آليات المعاملات بشكل كبير، مما يُقدم حلاً فريدًا في مجال التمويل اللامركزي.

متوفر SAL على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SAL الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SALلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SAL على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SAL سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر SAL

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SAL، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSAL.

سجل أسعار SAL

يوفر تتبع مسار سعر SAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SAL.

كيفية شراء SAL ( SAL )

هل تبحث عن كيفية شراء SAL؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SAL على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SAL إلى العملات المحلية

1 SAL إلى VND
2,580.9752
1 SAL إلى AUD
A$0.1510432
1 SAL إلى GBP
0.0715984
1 SAL إلى EUR
0.0853296
1 SAL إلى USD
$0.09808
1 SAL إلى MYR
RM0.4158592
1 SAL إلى TRY
3.8368896
1 SAL إلى JPY
¥14.1401936
1 SAL إلى RUB
7.7061456
1 SAL إلى INR
8.4231104
1 SAL إلى IDR
Rp1,607.8685952
1 SAL إلى KRW
133.80564
1 SAL إلى PHP
5.4689408
1 SAL إلى EGP
￡E.4.8667296
1 SAL إلى BRL
R$0.5531712
1 SAL إلى CAD
C$0.1343696
1 SAL إلى BDT
11.9794912
1 SAL إلى NGN
154.9438416
1 SAL إلى UAH
4.0634544
1 SAL إلى VES
Bs9.41568
1 SAL إلى PKR
Rs27.65856
1 SAL إلى KZT
50.040416
1 SAL إلى THB
฿3.2052544
1 SAL إلى TWD
NT$2.9384768
1 SAL إلى AED
د.إ0.3599536
1 SAL إلى CHF
Fr0.0804256
1 SAL إلى HKD
HK$0.7689472
1 SAL إلى MAD
.د.م0.9013552
1 SAL إلى MXN
$1.8860784

SAL المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SAL، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SAL الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SAL
SAL
USD

1 SAL = 0.09808 USD

تداول

USDTSAL
$0.09808
$0.09808$0.09808
+0.71%

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