سعر Ice Open Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Ice Open Network (ION) اليوم هو $ 0.000084، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ION الحالي إلى USD هو $ 0.000084 لكل ION.

يحتل Ice Open Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ION بين $ 0.00008 (أدنى) و$ 0.000088 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ION بمقدار -4.55% خلال الساعة الماضية و-9.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.53K.

معلومات سوق Ice Open Network (ION)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 298.68K$ 298.68K $ 298.68K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ice Open Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.53K. العرض المتداول لـ ION يبلغ --، مع إجمالي عرض 3555728247. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 298.68K.