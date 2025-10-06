سعر yieldbasis المباشر اليوم هو 0.6072 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر yieldbasis المباشر اليوم هو 0.6072 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YB بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار yieldbasis

yieldbasis السعر(YB)

السعر المباشر لـ 1 YB إلى USD:

$0.6065
$0.6065$0.6065
+8.03%1D
USD
مخطط أسعار yieldbasis (YB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:01:26 (UTC+8)

معلومات سعر yieldbasis (YB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.5379
$ 0.5379$ 0.5379
24 ساعة منخفض
$ 0.6474
$ 0.6474$ 0.6474
24 ساعة مرتفع

$ 0.5379
$ 0.5379$ 0.5379

$ 0.6474
$ 0.6474$ 0.6474

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-1.11%

+8.03%

+56.33%

+56.33%

سعر yieldbasis (YB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.6072. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YB بين أدنى سعر $ 0.5379 وأعلى سعر $ 0.6474، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYB على الإطلاق هو $ 0.9394352030918264، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.35919482061601.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YB -1.11% على مدار الساعة الماضية، +8.03% على مدار 24 ساعة، و +56.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق yieldbasis (YB)

No.494

$ 53.38M
$ 53.38M$ 53.38M

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 607.20M
$ 607.20M$ 607.20M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ yieldbasis هي $ 53.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.29M. العرض المتداول لـ YB يبلغ 87.92M، مع إجمالي عرض 700000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 607.20M.

سجل سعر yieldbasis (YB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار yieldbasis لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.045082+8.03%
30 يوم$ +0.2072+51.80%
60 يوم$ +0.2072+51.80%
90 يوم$ +0.2072+51.80%
تغير سعر yieldbasis اليوم

سجل اليوم YB تغيرًا $ +0.045082 (+8.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر yieldbasis لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2072 (+51.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر yieldbasis لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YB تغييرًا في $ +0.2072 (+51.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر yieldbasis لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2072 (+51.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة yieldbasis (YB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار yieldbasis.

ما هو yieldbasis ( YB )

مشروع YieldBasis هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) يُمكّن المستخدمين من توفير السيولة لمجموعات صانعي السوق الآليين (AMM) دون تكبد خسارة مؤقتة. يُحقق البروتوكول ذلك من خلال آلية رافعة مالية مركبة مضاعفة (2x) مبنية على بنية Curve Finance التحتية، حيث يُودع المستخدمون أصولًا مشفرة ويتلقون توكن YieldBasis LP التي تُمثل حصتهم في مجموعة السيولة.

متوفر yieldbasis على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك yieldbasis الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين YBلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول yieldbasis على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء yieldbasis سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر yieldbasis (USD)

كم ستكون قيمة yieldbasis (YB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك yieldbasis (YB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة yieldbasis.

تحقق الآن من توقعات سعر yieldbasis!

توكنوميكس yieldbasis (YB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس yieldbasis (YB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YB والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء yieldbasis ( YB )

هل تبحث عن كيفية شراء yieldbasis؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء yieldbasis على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة YB إلى العملات المحلية

1 yieldbasis (YB) إلى VND
15,978.468
1 yieldbasis (YB) إلى AUD
A$0.916872
1 yieldbasis (YB) إلى GBP
0.4554
1 yieldbasis (YB) إلى EUR
0.51612
1 yieldbasis (YB) إلى USD
$0.6072
1 yieldbasis (YB) إلى MYR
RM2.538096
1 yieldbasis (YB) إلى TRY
25.478112
1 yieldbasis (YB) إلى JPY
¥92.2944
1 yieldbasis (YB) إلى ARS
ARS$894.2538
1 yieldbasis (YB) إلى RUB
48.45456
1 yieldbasis (YB) إلى INR
53.55504
1 yieldbasis (YB) إلى IDR
Rp10,119.995952
1 yieldbasis (YB) إلى PHP
35.636568
1 yieldbasis (YB) إلى EGP
￡E.28.726632
1 yieldbasis (YB) إلى BRL
R$3.24852
1 yieldbasis (YB) إلى CAD
C$0.844008
1 yieldbasis (YB) إلى BDT
74.333424
1 yieldbasis (YB) إلى NGN
883.84032
1 yieldbasis (YB) إلى COP
$2,335.38228
1 yieldbasis (YB) إلى ZAR
R.10.38312
1 yieldbasis (YB) إلى UAH
25.569192
1 yieldbasis (YB) إلى TZS
T.Sh.1,495.56396
1 yieldbasis (YB) إلى VES
Bs131.7624
1 yieldbasis (YB) إلى CLP
$571.3752
1 yieldbasis (YB) إلى PKR
Rs172.153344
1 yieldbasis (YB) إلى KZT
324.007992
1 yieldbasis (YB) إلى THB
฿19.624704
1 yieldbasis (YB) إلى TWD
NT$18.574248
1 yieldbasis (YB) إلى AED
د.إ2.228424
1 yieldbasis (YB) إلى CHF
Fr0.479688
1 yieldbasis (YB) إلى HKD
HK$4.717944
1 yieldbasis (YB) إلى AMD
֏232.642608
1 yieldbasis (YB) إلى MAD
.د.م5.604456
1 yieldbasis (YB) إلى MXN
$11.190696
1 yieldbasis (YB) إلى SAR
ريال2.277
1 yieldbasis (YB) إلى ETB
Br92.094024
1 yieldbasis (YB) إلى KES
KSh78.413808
1 yieldbasis (YB) إلى JOD
د.أ0.4305048
1 yieldbasis (YB) إلى PLN
2.210208
1 yieldbasis (YB) إلى RON
лв2.647392
1 yieldbasis (YB) إلى SEK
kr5.683392
1 yieldbasis (YB) إلى BGN
лв1.014024
1 yieldbasis (YB) إلى HUF
Ft202.598352
1 yieldbasis (YB) إلى CZK
12.684408
1 yieldbasis (YB) إلى KWD
د.ك0.1858032
1 yieldbasis (YB) إلى ILS
1.967328
1 yieldbasis (YB) إلى BOB
Bs4.195752
1 yieldbasis (YB) إلى AZN
1.03224
1 yieldbasis (YB) إلى TJS
SM5.610528
1 yieldbasis (YB) إلى GEL
1.651584
1 yieldbasis (YB) إلى AOA
Kz553.505304
1 yieldbasis (YB) إلى BHD
.د.ب0.2283072
1 yieldbasis (YB) إلى BMD
$0.6072
1 yieldbasis (YB) إلى DKK
kr3.892152
1 yieldbasis (YB) إلى HNL
L15.993648
1 yieldbasis (YB) إلى MUR
27.633672
1 yieldbasis (YB) إلى NAD
$10.486344
1 yieldbasis (YB) إلى NOK
kr6.065928
1 yieldbasis (YB) إلى NZD
$1.044384
1 yieldbasis (YB) إلى PAB
B/.0.6072
1 yieldbasis (YB) إلى PGK
K2.556312
1 yieldbasis (YB) إلى QAR
ر.ق2.210208
1 yieldbasis (YB) إلى RSD
дин.61.151112
1 yieldbasis (YB) إلى UZS
soʻm7,315.660968
1 yieldbasis (YB) إلى ALL
L50.440104
1 yieldbasis (YB) إلى ANG
ƒ1.086888
1 yieldbasis (YB) إلى AWG
ƒ1.09296
1 yieldbasis (YB) إلى BBD
$1.2144
1 yieldbasis (YB) إلى BAM
KM1.014024
1 yieldbasis (YB) إلى BIF
Fr1,790.6328
1 yieldbasis (YB) إلى BND
$0.783288
1 yieldbasis (YB) إلى BSD
$0.6072
1 yieldbasis (YB) إلى JMD
$97.443456
1 yieldbasis (YB) إلى KHR
2,448.3822
1 yieldbasis (YB) إلى KMF
Fr255.6312
1 yieldbasis (YB) إلى LAK
13,199.999736
1 yieldbasis (YB) إلى LKR
රු184.947048
1 yieldbasis (YB) إلى MDL
L10.316328
1 yieldbasis (YB) إلى MGA
Ar2,710.710816
1 yieldbasis (YB) إلى MOP
P4.863672
1 yieldbasis (YB) إلى MVR
9.29016
1 yieldbasis (YB) إلى MWK
MK1,054.165992
1 yieldbasis (YB) إلى MZN
MT38.80008
1 yieldbasis (YB) إلى NPR
रु85.79736
1 yieldbasis (YB) إلى PYG
4,306.2624
1 yieldbasis (YB) إلى RWF
Fr882.2616
1 yieldbasis (YB) إلى SBD
$4.991184
1 yieldbasis (YB) إلى SCR
8.427936
1 yieldbasis (YB) إلى SRD
$24.008688
1 yieldbasis (YB) إلى SVC
$5.313
1 yieldbasis (YB) إلى SZL
L10.486344
1 yieldbasis (YB) إلى TMT
m2.1252
1 yieldbasis (YB) إلى TND
د.ت1.7827392
1 yieldbasis (YB) إلى TTD
$4.122888
1 yieldbasis (YB) إلى UGX
Sh2,115.4848
1 yieldbasis (YB) إلى XAF
Fr341.8536
1 yieldbasis (YB) إلى XCD
$1.63944
1 yieldbasis (YB) إلى XOF
Fr341.8536
1 yieldbasis (YB) إلى XPF
Fr61.9344
1 yieldbasis (YB) إلى BWP
P8.640456
1 yieldbasis (YB) إلى BZD
$1.220472
1 yieldbasis (YB) إلى CVE
$57.483624
1 yieldbasis (YB) إلى DJF
Fr108.0816
1 yieldbasis (YB) إلى DOP
$38.897232
1 yieldbasis (YB) إلى DZD
د.ج78.75384
1 yieldbasis (YB) إلى FJD
$1.372272
1 yieldbasis (YB) إلى GNF
Fr5,279.604
1 yieldbasis (YB) إلى GTQ
Q4.651152
1 yieldbasis (YB) إلى GYD
$127.159824
1 yieldbasis (YB) إلى ISK
kr74.6856

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ yieldbasis، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب yieldbasis الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول yieldbasis

كم يساوي yieldbasis (YB) اليوم؟
سعر YB المباشر في USD هو USD 0.6072، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YB إلى USD الحالي؟
سعر YB إلى USD الحالي هو $ 0.6072. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ yieldbasis ؟
القيمة السوقية لعملة YB هي $ 53.38M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YB؟
العرض المتداول لتوكن YB هو 87.92M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YB؟
حقق YB سعرًا قياسيًا قدره 0.9394352030918264 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.35919482061601 YB.
ما هو حجم تداول YB؟
حجم تداول YB المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 2.29M USD.
هل سترتفع YB هذا العام؟
قد يرتفع YB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:01:26 (UTC+8)

تحديثات yieldbasis (YB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

