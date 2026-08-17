سعر Kaskad اليوم

السعر المباشر لمشروع Kaskad (KSKD) اليوم هو $ 0.0014، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KSKD الحالي إلى USD هو $ 0.0014 لكل KSKD.

يحتل Kaskad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KSKD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KSKD بين $ 0.00139 (أدنى) و$ 0.00141 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KSKD بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.31K.

معلومات سوق Kaskad (KSKD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام IGRA

القيمة السوقية الحالية لـ Kaskad هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.31K. العرض المتداول لـ KSKD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.