سعر Rainbow اليوم

السعر المباشر لمشروع Rainbow (RNBW) اليوم هو $ 0.01373، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RNBW الحالي إلى USD هو $ 0.01373 لكل RNBW.

يحتل Rainbow حاليًا المرتبة #1444 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.88M، مع عرض متداول قدره 210.00M RNBW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RNBW بين $ 0.01354 (أدنى) و$ 0.01382 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11209897198741755، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01083167288707386.

على المدى القصير، تحرك RNBW بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-8.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.33K.

معلومات سوق Rainbow (RNBW)

التصنيف No.1444 القيمة السوقية $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M الحجم (24 ساعة) $ 53.33K$ 53.33K $ 53.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.73M$ 13.73M $ 13.73M إمداد دورة التداول 210.00M 210.00M 210.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 21.00% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Rainbow هي $ 2.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.33K. العرض المتداول لـ RNBW يبلغ 210.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.73M.