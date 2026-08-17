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سعر Rainbow المباشر اليوم هو 0.01373 USD. القيمة السوقية لـ RNBW هي 2,883,300 USD. تابع تحديثات أسعار RNBW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rainbow المباشر اليوم هو 0.01373 USD. القيمة السوقية لـ RNBW هي 2,883,300 USD. تابع تحديثات أسعار RNBW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RNBW

معلومات سعر RNBW

ما هو RNBW

الوثيقة البيضاء لـ RNBW

الموقع الرسمي لـ RNBW

اقتصاد توكن RNBW

توقعات سعر RNBW

سجل RNBW

دليل شراء RNBW

محول عملة RNBW إلى الفيات

عقود RNBW الفورية

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سعر Rainbow (RNBW)

السعر المباشر لـ 1 RNBW إلى USD:

$0.01373
$0.01373$0.01373
+1.10%1D
USD
مخطط أسعار Rainbow (RNBW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:15:55 (UTC+8)

سعر Rainbow اليوم

السعر المباشر لمشروع Rainbow (RNBW) اليوم هو $ 0.01373، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RNBW الحالي إلى USD هو $ 0.01373 لكل RNBW.

يحتل Rainbow حاليًا المرتبة #1444 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.88M، مع عرض متداول قدره 210.00M RNBW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RNBW بين $ 0.01354 (أدنى) و$ 0.01382 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11209897198741755، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01083167288707386.

على المدى القصير، تحرك RNBW بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-8.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.33K.

معلومات سوق Rainbow (RNBW)

No.1444

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

$ 53.33K
$ 53.33K$ 53.33K

$ 13.73M
$ 13.73M$ 13.73M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Rainbow هي $ 2.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.33K. العرض المتداول لـ RNBW يبلغ 210.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.73M.

سجل سعر Rainbow بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354
24 ساعة منخفض
$ 0.01382
$ 0.01382$ 0.01382
24 ساعة مرتفع

$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354

$ 0.01382
$ 0.01382$ 0.01382

$ 0.11209897198741755
$ 0.11209897198741755$ 0.11209897198741755

$ 0.01083167288707386
$ 0.01083167288707386$ 0.01083167288707386

0.00%

+1.10%

-8.96%

-8.96%

سجل سعر Rainbow (RNBW) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Rainbow لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001494+1.10%
30 يوم$ -0.00111-7.48%
60 يوم$ -0.00191-12.22%
90 يوم$ -0.00379-21.64%
تغير سعر Rainbow اليوم

سجل اليوم RNBW تغيرًا $ +0.0001494 (+1.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rainbow لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00111 (-7.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rainbow لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RNBW تغييرًا في $ -0.00191 (-12.22%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rainbow لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00379 (-21.64%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Rainbow (RNBW)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Rainbow.

تحليل Rainbow

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Rainbow الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Rainbow اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RNBW: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** RNBW_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.01626 USDT، يقع أسفل المركز المحوري عند 0.01646 بنسبة 1.2%. سجلت كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) 7 إشارات شراء، ويتحرك السعر فوق نظام المتوسطات. يقع السعر الحالي ضمن النطاق بين مستوى الدعم S1 (0.01582) والمركز المحوري، مما يشير إلى ترتيب هبوطي متجه نحو الصعود، لكنه لم يتمكن بعد من اختراق المركز المحوري. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث تتعارض اتجاهات الخطين السريع والبطيء مع إشارات نظام المتوسطات. يقع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، بينما تفتقر بيانات KDJ وStochRSI إلى المعلومات اللازمة لتحديد توزيع الزخم على المدى القصير. كما أن بيانات بولينجر باند غير متوفرة، مما يجعل من المستحيل تحديد هيكل التقلبات. **المستويات الرئيسية** المركز المحوري العلوي عند 0.01646 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.2%، فيما يمثل المستوى R1 عند 0.01687 (+3.8%) مقاومة قريبة. أما على الجانب السفلي، فإن مستوى الدعم S1 عند 0.01582 يبعد عن السعر الحالي بنسبة -2.7%، بينما يقع الدعم البعيد S2 عند 0.01541 (-5.2%).

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Rainbow

Rainbow (RNBW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RNBW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRainbow (RNBW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rainbow نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rainbow الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RNBW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rainbow.

كيفية شراء واستثمار Rainbow في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Rainbow؟ شراء RNBW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Rainbow. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Rainbow (RNBW).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Rainbow فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Rainbow (RNBW)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Rainbow

يسمح لك امتلاك Rainbow بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Rainbow ( RNBW )

المحفظة التي تكافئك على الاستمتاع على السلسلة.

Rainbow المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rainbow، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Rainbow الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rainbow

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:15:55 (UTC+8)

تحديثات Rainbow (RNBW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Rainbow

RNBW USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RNBW باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RNBW USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Rainbow (RNBW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rainbow المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRNBW
$0.01373
$0.01373$0.01373
+1.17%
3.92M (USDT)
/USDCRNBW
$0.01372
$0.01372$0.01372
+1.10%
3.95M (USDT)

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حاسبة RNBW إلى USD

المبلغ

RNBW
RNBW
USD
USD

1 RNBW = 0.01373 USD