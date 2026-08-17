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سعر Cash Cat المباشر اليوم هو 0.10376 USD. القيمة السوقية لـ CASHCAT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CASHCAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cash Cat المباشر اليوم هو 0.10376 USD. القيمة السوقية لـ CASHCAT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CASHCAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CASHCAT

معلومات سعر CASHCAT

ما هو CASHCAT

الموقع الرسمي لـ CASHCAT

اقتصاد توكن CASHCAT

توقعات سعر CASHCAT

سجل CASHCAT

دليل شراء CASHCAT

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عقود CASHCAT الفورية

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سعر Cash Cat (CASHCAT)

السعر المباشر لـ 1 CASHCAT إلى USD:

$0.10383
$0.10383$0.10383
-9.47%1D
USD
مخطط أسعار Cash Cat (CASHCAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:27:59 (UTC+8)

سعر Cash Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Cash Cat (CASHCAT) اليوم هو $ 0.10376، مع تغير بنسبة 9.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHCAT الحالي إلى USD هو $ 0.10376 لكل CASHCAT.

يحتل Cash Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CASHCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHCAT بين $ 0.09369 (أدنى) و$ 0.12351 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CASHCAT بمقدار -1.39% خلال الساعة الماضية و-34.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.48M.

معلومات سوق Cash Cat (CASHCAT)

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 103.76M
$ 103.76M$ 103.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Cash Cat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.48M. العرض المتداول لـ CASHCAT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.76M.

سجل سعر Cash Cat بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09369
$ 0.09369$ 0.09369
24 ساعة منخفض
$ 0.12351
$ 0.12351$ 0.12351
24 ساعة مرتفع

$ 0.09369
$ 0.09369$ 0.09369

$ 0.12351
$ 0.12351$ 0.12351

--
----

--
----

-1.39%

-9.47%

-34.65%

-34.65%

سجل سعر Cash Cat (CASHCAT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cash Cat لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0108613-9.47%
30 يوم$ +0.04844+87.56%
60 يوم$ +0.07876+315.04%
90 يوم$ +0.07876+315.04%
تغير سعر Cash Cat اليوم

سجل اليوم CASHCAT تغيرًا $ -0.0108613 (-9.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cash Cat لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04844 (+87.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cash Cat لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CASHCAT تغييرًا في $ +0.07876 (+315.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cash Cat لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.07876 (+315.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cash Cat (CASHCAT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cash Cat.

تحليل Cash Cat

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cash Cat الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Cash Cat اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CASHCAT: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

CASHCAT_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.10223. يقع السعر بين نقطة التحول S2 عند 0.09886 ومقاومة S1 عند 0.10359، بينما تقع النقطة المحورية 0.10989 في موقع أعلى وبعيد نسبيًا. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، فيما يحافظ هيكل الاتجاه طويل المدى على نمط التذبذب داخل نطاق محدد. يشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور بوادر انفصال سلبي في زخم الخطين السريع والبطيء. تُسجل قراءة مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لحالات شراء أو بيع مفرطة. تتقلص فتحة خطوط بولينجر، مما يعكس تراجعًا في حجم التقلبات، مع توزيع متوازن لزخم المشترين والبائعين، ما يشير إلى ضعف الدافع نحو تحديد اتجاه واضح على المدى القصير. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.10359، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00136. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيكون المستوى المرجعي التالي هو النقطة المحورية عند 0.10989. أما الدعم الرئيسي القريب فهو عند 0.09886، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00337؛ وفي حال كسر هذا الدعم، سيُعاد اختبار مستويات محورية أدنى. كما يُعد مستوى المقاومة البعيد عند 0.11462 مرجعًا للحدود العليا للحركة الصعودية، بينما يتطلب تحديد الدعم البعيد التأكد من المستويات المنخفضة السابقة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Cash Cat

Cash Cat (CASHCAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CASHCAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCash Cat (CASHCAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cash Cat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cash Cat الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CASHCAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cash Cat.

كيفية شراء واستثمار Cash Cat في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cash Cat؟ شراء CASHCAT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cash Cat. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cash Cat (CASHCAT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cash Cat فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cash Cat (CASHCAT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cash Cat

يسمح لك امتلاك Cash Cat بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cash Cat ( CASHCAT )

CASHCAT هي عملة ميم على سلسلة Robinhood.

Cash Cat المورد

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موقع الويب Cash Cat الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:27:59 (UTC+8)

تحديثات Cash Cat (CASHCAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Cash Cat

CASHCAT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CASHCAT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CASHCAT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cash Cat (CASHCAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cash Cat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCASHCAT
$0.10518
$0.10518$0.10518
-8.61%
14.18M (USDT)

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1 CASHCAT = 0.10376 USD