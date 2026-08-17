سعر Cash Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Cash Cat (CASHCAT) اليوم هو $ 0.10376، مع تغير بنسبة 9.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHCAT الحالي إلى USD هو $ 0.10376 لكل CASHCAT.

يحتل Cash Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CASHCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHCAT بين $ 0.09369 (أدنى) و$ 0.12351 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CASHCAT بمقدار -1.39% خلال الساعة الماضية و-34.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.48M.

معلومات سوق Cash Cat (CASHCAT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.76M$ 103.76M $ 103.76M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Cash Cat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.48M. العرض المتداول لـ CASHCAT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.76M.