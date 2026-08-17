سعر Cash Cat (CASHCAT)
السعر المباشر لمشروع Cash Cat (CASHCAT) اليوم هو $ 0.10376، مع تغير بنسبة 9.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHCAT الحالي إلى USD هو $ 0.10376 لكل CASHCAT.
يحتل Cash Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CASHCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHCAT بين $ 0.09369 (أدنى) و$ 0.12351 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك CASHCAT بمقدار -1.39% خلال الساعة الماضية و-34.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.48M.
ROBINHOOD
القيمة السوقية الحالية لـ Cash Cat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.48M. العرض المتداول لـ CASHCAT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.76M.
-1.39%
-9.47%
-34.65%
-34.65%
تتبع تغيرات أسعار Cash Cat لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0108613
|-9.47%
|30 يوم
|$ +0.04844
|+87.56%
|60 يوم
|$ +0.07876
|+315.04%
|90 يوم
|$ +0.07876
|+315.04%
سجل اليوم CASHCAT تغيرًا $ -0.0108613 (-9.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04844 (+87.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CASHCAT تغييرًا في $ +0.07876 (+315.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.07876 (+315.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cash Cat الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CASHCAT: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
CASHCAT_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.10223. يقع السعر بين نقطة التحول S2 عند 0.09886 ومقاومة S1 عند 0.10359، بينما تقع النقطة المحورية 0.10989 في موقع أعلى وبعيد نسبيًا. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، فيما يحافظ هيكل الاتجاه طويل المدى على نمط التذبذب داخل نطاق محدد. يشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور بوادر انفصال سلبي في زخم الخطين السريع والبطيء. تُسجل قراءة مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لحالات شراء أو بيع مفرطة. تتقلص فتحة خطوط بولينجر، مما يعكس تراجعًا في حجم التقلبات، مع توزيع متوازن لزخم المشترين والبائعين، ما يشير إلى ضعف الدافع نحو تحديد اتجاه واضح على المدى القصير. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.10359، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00136. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيكون المستوى المرجعي التالي هو النقطة المحورية عند 0.10989. أما الدعم الرئيسي القريب فهو عند 0.09886، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00337؛ وفي حال كسر هذا الدعم، سيُعاد اختبار مستويات محورية أدنى. كما يُعد مستوى المقاومة البعيد عند 0.11462 مرجعًا للحدود العليا للحركة الصعودية، بينما يتطلب تحديد الدعم البعيد التأكد من المستويات المنخفضة السابقة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cash Cat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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CASHCAT هي عملة ميم على سلسلة Robinhood.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cash Cat، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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