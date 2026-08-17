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سعر Avici المباشر اليوم هو 0.4328 USD. القيمة السوقية لـ AVICI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار AVICI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Avici المباشر اليوم هو 0.4328 USD. القيمة السوقية لـ AVICI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار AVICI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AVICI

معلومات سعر AVICI

ما هو AVICI

اقتصاد توكن AVICI

توقعات سعر AVICI

سجل AVICI

دليل شراء AVICI

محول عملة AVICI إلى الفيات

عقود AVICI الفورية

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سعر Avici (AVICI)

السعر المباشر لـ 1 AVICI إلى USD:

$0.4328
$0.4328$0.4328
-3.71%1D
USD
مخطط أسعار Avici (AVICI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:49:50 (UTC+8)

سعر Avici اليوم

السعر المباشر لمشروع Avici (AVICI) اليوم هو $ 0.4328، مع تغير بنسبة 3.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AVICI الحالي إلى USD هو $ 0.4328 لكل AVICI.

يحتل Avici حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AVICI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AVICI بين $ 0.4314 (أدنى) و$ 0.4531 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AVICI بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-8.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.50K.

معلومات سوق Avici (AVICI)

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$ 54.50K
$ 54.50K$ 54.50K

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$ 0.00$ 0.00

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SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Avici هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.50K. العرض المتداول لـ AVICI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Avici بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4314
$ 0.4314$ 0.4314
24 ساعة منخفض
$ 0.4531
$ 0.4531$ 0.4531
24 ساعة مرتفع

$ 0.4314
$ 0.4314$ 0.4314

$ 0.4531
$ 0.4531$ 0.4531

--
----

--
----

+0.18%

-3.71%

-8.83%

-8.83%

سجل سعر Avici (AVICI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Avici لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.016676-3.71%
30 يوم$ -0.2314-34.84%
60 يوم$ -0.6784-61.06%
90 يوم$ -0.147-25.36%
تغير سعر Avici اليوم

سجل اليوم AVICI تغيرًا $ -0.016676 (-3.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Avici لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.2314 (-34.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Avici لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AVICI تغييرًا في $ -0.6784 (-61.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Avici لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.147 (-25.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Avici (AVICI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Avici.

تحليل Avici

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Avici الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Avici اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AVICI: صعودية، صعودية بنسبة 68% | هبوطية بنسبة 32%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** في إطار زمني 4 ساعات لزوج AVICI_USDT، يبلغ السعر الحالي 0.7011، وهو يقع تحت النطاق المركزي عند 0.7056 بنسبة انخفاض تبلغ 0.64%. يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق بين نقطة التمركز S1 (0.6992) والنطاق المركزي، بينما يبعد مستوى المقاومة R1 (0.7185) عن السعر الحالي بمسافة قدرها 2.48%. كما أن المتوسطات المتحركة MA والمؤشرات الأسيّة EMA في الفترات 5-6 تُظهر ترجيحًا واضحًا نحو الشراء، مما يشير إلى أن السعر يقبع فوق طبقة الدعم التي توفرها منظومة المتوسطات. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مما يعكس اتجاه زخم قصير المدى نحو الجانب الصعودي. أما مؤشر RSI فهو يقبع ضمن المنطقة المحايدة، وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ترتيبًا متماثلًا يدعم الاتجاه الصعودي، لكنها لم تصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي. كما أن معدل التذبذب يتقارب حول النطاق المركزي، مما يدل على أن الزخم يشهد مرحلة تراكمية. **مستويات الأسعار الرئيسية** تُعتبر مقاومة R1 عند 0.7185 أقرب مستوى للمقاومة، فيما يشكل R2 عند 0.7249 ضغطًا ثانويًا يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.39%. وعلى الجانب الآخر، يُعد دعم S1 عند 0.6992 أقرب مستوى دعم، ويقع على مسافة 0.27% من السعر الحالي، بينما يمثل S2 عند 0.6863 دعمًا بعيدًا يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.11%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Avici؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز AVICI:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تحديثات تطوير المشروع وتطور الخريطة الزمنية لل roadmap
4. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
5. فائدة الرمز واستخداماته داخل المنصة
6. ديناميات العرض والطلب
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع DeFi
8. مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني
10. الظروف الاقتصادية الأوسع وميل المستثمرين إلى المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Avici اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر AVICI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مواقع الربح/الخسارة، والبقاء على اطلاع بمستويات تقلّب السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Avici

Avici (AVICI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AVICI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAvici (AVICI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Avici نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Avici الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AVICI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Avici.

كيفية شراء واستثمار Avici في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Avici؟ شراء AVICI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Avici. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Avici (AVICI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Avici فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Avici (AVICI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Avici

يسمح لك امتلاك Avici بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Avici ( AVICI )

على منصة Solana، تعمل AVICI كتوكن للمشروع. ويعتمد دورها - مثل الوصول، ومكافآت المشاركة، والحوكمة، أو رصيد التطبيق - على المشروع وتصميم عقده.

Avici المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Avici، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Avici

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:49:50 (UTC+8)

تحديثات Avici (AVICI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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AVICI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AVICI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AVICI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Avici (AVICI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Avici المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVICI
$0.4328
$0.4328$0.4328
-3.86%
123.00K (USDT)

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1 AVICI = 0.4328 USD