سعر Avici اليوم

السعر المباشر لمشروع Avici (AVICI) اليوم هو $ 0.4328، مع تغير بنسبة 3.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AVICI الحالي إلى USD هو $ 0.4328 لكل AVICI.

يحتل Avici حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AVICI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AVICI بين $ 0.4314 (أدنى) و$ 0.4531 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AVICI بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-8.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.50K.

معلومات سوق Avici (AVICI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Avici هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.50K. العرض المتداول لـ AVICI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.