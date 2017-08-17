سعر 0x اليوم

السعر المباشر لمشروع 0x (ZRX) اليوم هو $ 0,07557، مع تغير بنسبة 1,43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZRX الحالي إلى USD هو $ 0,07557 لكل ZRX.

يحتل 0x حاليًا المرتبة #290 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64.11M، مع عرض متداول قدره 848.40M ZRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZRX بين $ 0,07468 (أدنى) و$ 0,07677 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,531409978866577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,07802751487063664.

على المدى القصير، تحرك ZRX بمقدار +%0,07 خلال الساعة الماضية و-%7,36 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.03K.

معلومات سوق 0x (ZRX)

التصنيف No.290 القيمة السوقية $ 64.11M$ 64.11M $ 64.11M الحجم (24 ساعة) $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75,57M$ 75,57M $ 75,57M إمداد دورة التداول 848.40M 848.40M 848.40M الحد الأقصى للعرض 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 إجمالي العرض 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 معدل التداول %84,83 تاريخ الإصدار 2017-08-17 00:00:00 سعر الإصدار $ 0,05$ 0,05 $ 0,05 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ 0x هي $ 64.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.03K. العرض المتداول لـ ZRX يبلغ 848.40M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75,57M.