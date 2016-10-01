شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Zcash المباشر اليوم هو 514.1 USD. القيمة السوقية لـ ZEC هي 8,589,518,751.13158168 USD. تابع تحديثات أسعار ZEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Zcash المباشر اليوم هو 514.1 USD. القيمة السوقية لـ ZEC هي 8,589,518,751.13158168 USD. تابع تحديثات أسعار ZEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZEC

معلومات سعر ZEC

ما هو ZEC

الوثيقة البيضاء لـ ZEC

الموقع الرسمي لـ ZEC

اقتصاد توكن ZEC

توقعات سعر ZEC

سجل ZEC

دليل شراء ZEC

محول عملة ZEC إلى الفيات

عقود ZEC الفورية

ZEC عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Zcash

سعر Zcash (ZEC)

السعر المباشر لـ 1 ZEC إلى USD:

$514.1
$514.1$514.1
+4.04%1D
USD
مخطط أسعار Zcash (ZEC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:34:24 (UTC+8)

سعر Zcash اليوم

السعر المباشر لمشروع Zcash (ZEC) اليوم هو $ 514.1، مع تغير بنسبة 4.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEC الحالي إلى USD هو $ 514.1 لكل ZEC.

يحتل Zcash حاليًا المرتبة #12 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.59B، مع عرض متداول قدره 16.71M ZEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEC بين $ 485.28 (أدنى) و$ 519.74 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,941.7998046875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 15.96914388442235.

على المدى القصير، تحرك ZEC بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و+2.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.57M.

معلومات سوق Zcash (ZEC)

No.12

$ 8.59B
$ 8.59B$ 8.59B

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

$ 10.80B
$ 10.80B$ 10.80B

16.71M
16.71M 16.71M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,707,875.4155448
16,707,875.4155448 16,707,875.4155448

79.56%

0.35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

القيمة السوقية الحالية لـ Zcash هي $ 8.59B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.57M. العرض المتداول لـ ZEC يبلغ 16.71M، مع إجمالي عرض 16707875.4155448. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.80B.

سجل سعر Zcash بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 485.28
$ 485.28$ 485.28
24 ساعة منخفض
$ 519.74
$ 519.74$ 519.74
24 ساعة مرتفع

$ 485.28
$ 485.28$ 485.28

$ 519.74
$ 519.74$ 519.74

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

+0.45%

+4.04%

+2.64%

+2.64%

سجل سعر Zcash (ZEC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Zcash لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +19.9631+4.04%
30 يوم$ -43.11-7.74%
60 يوم$ +66.61+14.88%
90 يوم$ -51.24-9.07%
تغير سعر Zcash اليوم

سجل اليوم ZEC تغيرًا $ +19.9631 (+4.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Zcash لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -43.11 (-7.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Zcash لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZEC تغييرًا في $ +66.61 (+14.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Zcash لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -51.24 (-9.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Zcash (ZEC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Zcash.

تحليل Zcash

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zcash الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Zcash اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZEC: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

ZEC_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز 486.66. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 490.08. وحالياً، يقترب السعر من المستوى R2 عند 492.41. كما أن نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيباً صعودياً، مما يشير إلى استمرار اتجاه الترند الصاعد على المدى القصير. تشير كلٌّ من متوسطات MA وEMA إلى إشارة شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD نمطاً لتقاطع ذهبي. ويتماشى اتجاه قوة الزخم مع الاتجاه الصعودي على المديين القصير والمتوسط. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي توسعات متطرفة في معدل التذبذب. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في نفس الاتجاه، مما يؤكد سيطرة زخم الشراء على السوق. علاوة على ذلك، لا تزال معنويات السوق بعيدة عن منطقة التشبع الشرائي. تتمثل المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 492.41، وهو مستوى يبعد أقل من دولار واحد عن السعر الحالي. وعلى الجانب الهبوطي، يُعتبر الدعم الأول عند مستوى R1 عند 490.08، فيما يقع الدعم الثانوي عند المركز الرئيسي عند 486.66. أما مستوى S1 عند 484.33 فيشكّل خط الدفاع البعيد، بينما يُعد مستوى S2 عند 480.91 مرجعاً للتصحيح العميق. وفي حال تراجع السعر إلى ما دون مستوى 490.08، فستكون هناك حاجة لإعادة اختبار المنطقة المركزية كمحور رئيسي للهيكل السعري.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Zcash؟

تتأثر أسعار زكاش (ZEC) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب على الخصوصية: كعملة مشفرة تركز على الخصوصية، تؤثر المواقف التنظيمية تجاه المعاملات المجهولة بشكل كبير في قيمة ZEC.

2. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وأداء البيتكوين في أسعار ZEC.

3. معدلات التبني: يدفع الاستخدام في العالم الحقيقي وقبول التجار للعملة الطلب عليها.

4. التحديثات التقنية: تُحدِثُ ترقيات الشبكة وتحسينات الخصوصية تأثيرًا في ثقة المستثمرين.

5. البيئة التنظيمية: تخلق السياسات الحكومية المتعلقة بالعملات الخاصة تقلبات في الأسعار.

6. ديناميات التعدين: تؤثر التغييرات في صعوبة التعدين ومكافآته في العرض.

7. المنافسة: يؤثر الأداء النسبي لزكاش مقارنةً بغيرها من العملات الخاصة مثل مونيرو في موقعها في السوق.

8. حجم التداول: تؤثر مستويات السيولة في البورصات في استقرار الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Zcash اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر زكاش (ZEC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تجعل ميزات الخصوصية في ZEC هذه العملة مشهورة لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عملات رقمية تركز على إخفاء الهوية.

توقعات أسعار Zcash

Zcash (ZEC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZEC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZcash (ZEC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zcash نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Zcash الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZEC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Zcash.

كيفية شراء واستثمار Zcash في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Zcash؟ شراء ZEC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Zcash. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Zcash (ZEC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Zcash فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Zcash (ZEC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Zcash

يسمح لك امتلاك Zcash بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Zcash (ZEC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Zcash ( ZEC )

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zcash، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Zcash الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Zcash

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:34:24 (UTC+8)

تحديثات Zcash (ZEC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Zcash

ZEC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZEC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZEC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Zcash (ZEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zcash المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEC
$513.48
$513.48$513.48
+3.89%
5.10K (USDT)
/USDCZEC
$512.75
$512.75$512.75
+3.92%
115.55 (USDT)
/USD1ZEC
$513.13
$513.13$513.13
+3.98%
111.25 (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5660
$0.5660$0.5660

+1,786.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01540
$0.01540$0.01540

+285.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039318
$0.039318$0.039318

+136.86%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06761
$0.06761$0.06761

-5.01%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5660
$0.5660$0.5660

+1,786.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039318
$0.039318$0.039318

+136.86%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002541
$0.0002541$0.0002541

+68.27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0921
$1.0921$1.0921

+43.69%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00959
$0.00959$0.00959

+36.80%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ZEC إلى USD

المبلغ

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 514.1 USD