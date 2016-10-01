سعر Zcash اليوم

السعر المباشر لمشروع Zcash (ZEC) اليوم هو $ 514.1، مع تغير بنسبة 4.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEC الحالي إلى USD هو $ 514.1 لكل ZEC.

يحتل Zcash حاليًا المرتبة #12 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.59B، مع عرض متداول قدره 16.71M ZEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEC بين $ 485.28 (أدنى) و$ 519.74 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,941.7998046875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 15.96914388442235.

على المدى القصير، تحرك ZEC بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و+2.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.57M.

معلومات سوق Zcash (ZEC)

التصنيف No.12 القيمة السوقية $ 8.59B$ 8.59B $ 8.59B الحجم (24 ساعة) $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.80B$ 10.80B $ 10.80B إمداد دورة التداول 16.71M 16.71M 16.71M الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 معدل التداول 79.56% الحصة السوقية 0.35% تاريخ الإصدار 2016-10-01 00:00:00 البلوكتشين العام ZEC

القيمة السوقية الحالية لـ Zcash هي $ 8.59B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.57M. العرض المتداول لـ ZEC يبلغ 16.71M، مع إجمالي عرض 16707875.4155448. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.80B.