سعر ZEROBASE المباشر اليوم هو 0.2301 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZBT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ZEROBASE المباشر اليوم هو 0.2301 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZBT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ZBT

معلومات سعر ZBT

الوثيقة البيضاء لـ ZBT

الموقع الرسمي لـ ZBT

اقتصاد توكن ZBT

توقعات سعر ZBT

سجل ZBT

دليل شراء ZBT

محول عملة ZBT إلى الفيات

ZBT العقود الفورية

ZBT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ZEROBASE

ZEROBASE السعر(ZBT)

السعر المباشر لـ 1 ZBT إلى USD:

$0.2301
$0.2301$0.2301
-0.98%1D
USD
مخطط أسعار ZEROBASE (ZBT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:01:33 (UTC+8)

معلومات سعر ZEROBASE (ZBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2248
$ 0.2248$ 0.2248
24 ساعة منخفض
$ 0.2412
$ 0.2412$ 0.2412
24 ساعة مرتفع

$ 0.2248
$ 0.2248$ 0.2248

$ 0.2412
$ 0.2412$ 0.2412

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.22721623692540988
$ 0.22721623692540988$ 0.22721623692540988

+0.39%

-0.98%

-14.43%

-14.43%

سعر ZEROBASE (ZBT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2301. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZBT بين أدنى سعر $ 0.2248 وأعلى سعر $ 0.2412، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZBT على الإطلاق هو $ 1.1331922631579274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.22721623692540988.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZBT +0.39% على مدار الساعة الماضية، -0.98% على مدار 24 ساعة، و -14.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZEROBASE (ZBT)

No.504

$ 50.62M
$ 50.62M$ 50.62M

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 230.10M
$ 230.10M$ 230.10M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ZEROBASE هي $ 50.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.39M. العرض المتداول لـ ZBT يبلغ 220.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 230.10M.

سجل سعر ZEROBASE (ZBT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ZEROBASE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002277-0.98%
30 يوم$ +0.0301+15.05%
60 يوم$ +0.0301+15.05%
90 يوم$ +0.0301+15.05%
تغير سعر ZEROBASE اليوم

سجل اليوم ZBT تغيرًا $ -0.002277 (-0.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ZEROBASE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0301 (+15.05%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ZEROBASE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZBT تغييرًا في $ +0.0301 (+15.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ZEROBASE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0301 (+15.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ZEROBASE (ZBT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ZEROBASE.

ما هو ZEROBASE ( ZBT )

تعتبر ZEROBASE هي شبكة بنية تحتية تشفيرية لامركزية تُمكّن من إجراء عمليات حسابية قابلة للتحقق خارج السلسلة باستخدام أدلة المعرفة الصفرية (ZKPs) وبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs). تُشغّل ZEROBASE منتجات مثل zkStaking وzkLogin وProofYield، ما يُجسّد التمويل اللامركزي المؤسسي، وخصوصية المستخدم، واستراتيجيات الأصول العملية.

متوفر ZEROBASE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ZEROBASE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ZBTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ZEROBASE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ZEROBASE سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ZEROBASE (USD)

كم ستكون قيمة ZEROBASE (ZBT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ZEROBASE (ZBT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ZEROBASE.

تحقق الآن من توقعات سعر ZEROBASE!

توكنوميكس ZEROBASE (ZBT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ZEROBASE (ZBT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZBT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ZEROBASE ( ZBT )

هل تبحث عن كيفية شراء ZEROBASE؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ZEROBASE على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ZBT إلى العملات المحلية

1 ZEROBASE (ZBT) إلى VND
6,055.0815
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AUD
A$0.347451
1 ZEROBASE (ZBT) إلى GBP
0.172575
1 ZEROBASE (ZBT) إلى EUR
0.195585
1 ZEROBASE (ZBT) إلى USD
$0.2301
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MYR
RM0.961818
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TRY
9.654996
1 ZEROBASE (ZBT) إلى JPY
¥34.9752
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ARS
ARS$338.879775
1 ZEROBASE (ZBT) إلى RUB
18.36198
1 ZEROBASE (ZBT) إلى INR
20.29482
1 ZEROBASE (ZBT) إلى IDR
Rp3,834.998466
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PHP
13.504569
1 ZEROBASE (ZBT) إلى EGP
￡E.10.886031
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BRL
R$1.231035
1 ZEROBASE (ZBT) إلى CAD
C$0.319839
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BDT
28.168842
1 ZEROBASE (ZBT) إلى NGN
334.93356
1 ZEROBASE (ZBT) إلى COP
$884.999115
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ZAR
R.3.93471
1 ZEROBASE (ZBT) إلى UAH
9.689511
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TZS
T.Sh.566.747805
1 ZEROBASE (ZBT) إلى VES
Bs49.9317
1 ZEROBASE (ZBT) إلى CLP
$216.5241
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PKR
Rs65.237952
1 ZEROBASE (ZBT) إلى KZT
122.783661
1 ZEROBASE (ZBT) إلى THB
฿7.436832
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TWD
NT$7.038759
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AED
د.إ0.844467
1 ZEROBASE (ZBT) إلى CHF
Fr0.181779
1 ZEROBASE (ZBT) إلى HKD
HK$1.787877
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AMD
֏88.160514
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MAD
.د.م2.123823
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MXN
$4.240743
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SAR
ريال0.862875
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ETB
Br34.899267
1 ZEROBASE (ZBT) إلى KES
KSh29.715114
1 ZEROBASE (ZBT) إلى JOD
د.أ0.1631409
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PLN
0.837564
1 ZEROBASE (ZBT) إلى RON
лв1.003236
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SEK
kr2.153736
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BGN
лв0.384267
1 ZEROBASE (ZBT) إلى HUF
Ft76.775166
1 ZEROBASE (ZBT) إلى CZK
4.806789
1 ZEROBASE (ZBT) إلى KWD
د.ك0.0704106
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ILS
0.745524
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BOB
Bs1.589991
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AZN
0.39117
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TJS
SM2.126124
1 ZEROBASE (ZBT) إلى GEL
0.625872
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AOA
Kz209.752257
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BHD
.د.ب0.0865176
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BMD
$0.2301
1 ZEROBASE (ZBT) إلى DKK
kr1.474941
1 ZEROBASE (ZBT) إلى HNL
L6.060834
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MUR
10.471851
1 ZEROBASE (ZBT) إلى NAD
$3.973827
1 ZEROBASE (ZBT) إلى NOK
kr2.298699
1 ZEROBASE (ZBT) إلى NZD
$0.395772
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PAB
B/.0.2301
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PGK
K0.968721
1 ZEROBASE (ZBT) إلى QAR
ر.ق0.837564
1 ZEROBASE (ZBT) إلى RSD
дин.23.173371
1 ZEROBASE (ZBT) إلى UZS
soʻm2,772.288519
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ALL
L19.114407
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ANG
ƒ0.411879
1 ZEROBASE (ZBT) إلى AWG
ƒ0.41418
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BBD
$0.4602
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BAM
KM0.384267
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BIF
Fr678.5649
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BND
$0.296829
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BSD
$0.2301
1 ZEROBASE (ZBT) إلى JMD
$36.926448
1 ZEROBASE (ZBT) إلى KHR
927.820725
1 ZEROBASE (ZBT) إلى KMF
Fr96.8721
1 ZEROBASE (ZBT) إلى LAK
5,002.173813
1 ZEROBASE (ZBT) إلى LKR
රු70.086159
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MDL
L3.909399
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MGA
Ar1,027.230828
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MOP
P1.843101
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MVR
3.52053
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MWK
MK399.478911
1 ZEROBASE (ZBT) إلى MZN
MT14.70339
1 ZEROBASE (ZBT) إلى NPR
रु32.51313
1 ZEROBASE (ZBT) إلى PYG
1,631.8692
1 ZEROBASE (ZBT) إلى RWF
Fr334.3353
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SBD
$1.891422
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SCR
3.193788
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SRD
$9.098154
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SVC
$2.013375
1 ZEROBASE (ZBT) إلى SZL
L3.973827
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TMT
m0.80535
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TND
د.ت0.6755736
1 ZEROBASE (ZBT) إلى TTD
$1.562379
1 ZEROBASE (ZBT) إلى UGX
Sh801.6684
1 ZEROBASE (ZBT) إلى XAF
Fr129.5463
1 ZEROBASE (ZBT) إلى XCD
$0.62127
1 ZEROBASE (ZBT) إلى XOF
Fr129.5463
1 ZEROBASE (ZBT) إلى XPF
Fr23.4702
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BWP
P3.274323
1 ZEROBASE (ZBT) إلى BZD
$0.462501
1 ZEROBASE (ZBT) إلى CVE
$21.783567
1 ZEROBASE (ZBT) إلى DJF
Fr40.9578
1 ZEROBASE (ZBT) إلى DOP
$14.740206
1 ZEROBASE (ZBT) إلى DZD
د.ج29.84397
1 ZEROBASE (ZBT) إلى FJD
$0.520026
1 ZEROBASE (ZBT) إلى GNF
Fr2,000.7195
1 ZEROBASE (ZBT) إلى GTQ
Q1.762566
1 ZEROBASE (ZBT) إلى GYD
$48.187542
1 ZEROBASE (ZBT) إلى ISK
kr28.3023

ZEROBASE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ZEROBASE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ZEROBASE الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ZEROBASE

كم يساوي ZEROBASE (ZBT) اليوم؟
سعر ZBT المباشر في USD هو USD 0.2301، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZBT إلى USD الحالي؟
سعر ZBT إلى USD الحالي هو $ 0.2301. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ZEROBASE ؟
القيمة السوقية لعملة ZBT هي $ 50.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZBT؟
العرض المتداول لتوكن ZBT هو 220.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZBT؟
حقق ZBT سعرًا قياسيًا قدره 1.1331922631579274 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZBT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.22721623692540988 ZBT.
ما هو حجم تداول ZBT؟
حجم تداول ZBT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 2.39M USD.
هل سترتفع ZBT هذا العام؟
قد يرتفع ZBT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZBT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:01:33 (UTC+8)

تحديثات ZEROBASE (ZBT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ZBT إلى USD

المبلغ

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.2301 USD

تداول ZBT

/USDCZBT
$0.2299
$0.2299$0.2299
-0.99%
/USDTZBT
$0.2301
$0.2301$0.2301
-1.03%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,184.84
$113,184.84$113,184.84

-1.27%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.45
$4,012.45$4,012.45

-2.06%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04202
$0.04202$0.04202

-9.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.00
$199.00$199.00

+0.05%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0650
$3.0650$3.0650

-20.54%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.45
$4,012.45$4,012.45

-2.06%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,184.84
$113,184.84$113,184.84

-1.27%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.00
$199.00$199.00

+0.05%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6501
$2.6501$2.6501

+0.53%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19550
$0.19550$0.19550

-2.13%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0205
$0.0205$0.0205

-18.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09400
$0.09400$0.09400

+4,600.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000202
$0.0000000202$0.0000000202

+134.88%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001400
$0.00001400$0.00001400

+115.38%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000350
$0.000000000000000000000350$0.000000000000000000000350

+105.88%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%