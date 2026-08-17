سعر HumidiFi (WET)
السعر المباشر لمشروع HumidiFi (WET) اليوم هو $ 0.07104، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WET الحالي إلى USD هو $ 0.07104 لكل WET.
يحتل HumidiFi حاليًا المرتبة #851 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.34M، مع عرض متداول قدره 230.00M WET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WET بين $ 0.07011 (أدنى) و$ 0.07199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.33599245765997376، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05198147226529951.
على المدى القصير، تحرك WET بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.57K.
No.851
23.00%
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ HumidiFi هي $ 16.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.57K. العرض المتداول لـ WET يبلغ 230.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.04M.
+0.29%
-0.29%
+4.31%
+4.31%
تتبع تغيرات أسعار HumidiFi لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002066
|-0.29%
|30 يوم
|$ +0.00772
|+12.19%
|60 يوم
|$ +0.01293
|+22.25%
|90 يوم
|$ -0.00722
|-9.23%
سجل اليوم WET تغيرًا $ -0.0002066 (-0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00772 (+12.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WET تغييرًا في $ +0.01293 (+22.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00722 (-9.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HumidiFi الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق WET: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
WET_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.07061، ويقترب السعر الحالي 0.07083 من مستوى النقطة المحورية مباشرة. يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس طابع التصحيح والتذبذب على المدى القصير. تُعدّ النقطة المحورية حداً فاصلاً بين المشترين والبائعين، وحيث إن السعر حالياً أعلى بقليل من المستوى المحوري، فإن ذلك يشير إلى تفوق طفيف للشراء في المنطقة المحلية، مع بقاء السوق في حالة توازن نسبي. تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، كما أن ترتيب المؤشرات يدعم الاتجاه الصعودي. وقد شهد مؤشر MACD ظهور تقاطع ذهبي، فيما تظهر مؤشرات الزخم علامات على تعزيز قوتها بشكل متزامن. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتداول في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى قيم شديدة الشراء أو البيع، مما يدل على تقلب معتدل في الوقت الراهن. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد دون أي انحراف واضح، ما يعكس استقراراً في مشاعر المتداولين وغياب أي زخم قوي لاتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.07148، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما دعم المدى القريب الأول فيقع عند مستوى S1 عند 0.06980، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. ومن بين المستويات المرجعية البعيدة: R2 عند 0.07229 وS2 عند 0.06893. وفي حال تجاوز السعر لمستوى R1، فمن المتوقع اختبار مستويات أعلى، بينما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيعود السعر إلى نطاق الدعم السفلي. وبذلك تبدو النقاط الرئيسية واضحة ودقيقة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HumidiFi نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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تتمثل رؤية HumidiFi في جعل سولانا موطنًا لأكثر أسواق العالم كفاءةً واستجابةً وشفافيةً: أسواق رأس مال إنترنت حقيقية. يُعيد هذا البروتوكول تعريف التداول اللامركزي من خلال دمج التنفيذ على السلسلة مع منطق صناعة السوق المؤسسي، مما يُنشئ نظامًا تكون فيه السيولة نشطة دائمًا ومتكيّفة ومُحسّنة للأداء.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HumidiFi، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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