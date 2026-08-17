سعر HumidiFi اليوم

السعر المباشر لمشروع HumidiFi (WET) اليوم هو $ 0.07104، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WET الحالي إلى USD هو $ 0.07104 لكل WET.

يحتل HumidiFi حاليًا المرتبة #851 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.34M، مع عرض متداول قدره 230.00M WET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WET بين $ 0.07011 (أدنى) و$ 0.07199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.33599245765997376، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05198147226529951.

على المدى القصير، تحرك WET بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.57K.

معلومات سوق HumidiFi (WET)

التصنيف No.851 القيمة السوقية $ 16.34M$ 16.34M $ 16.34M الحجم (24 ساعة) $ 67.57K$ 67.57K $ 67.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.04M$ 71.04M $ 71.04M إمداد دورة التداول 230.00M 230.00M 230.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 23.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ HumidiFi هي $ 16.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.57K. العرض المتداول لـ WET يبلغ 230.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.04M.