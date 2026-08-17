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سعر HumidiFi المباشر اليوم هو 0.07104 USD. القيمة السوقية لـ WET هي 16,339,200 USD. تابع تحديثات أسعار WET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر HumidiFi المباشر اليوم هو 0.07104 USD. القيمة السوقية لـ WET هي 16,339,200 USD. تابع تحديثات أسعار WET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو WET

الموقع الرسمي لـ WET

اقتصاد توكن WET

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سعر HumidiFi (WET)

السعر المباشر لـ 1 WET إلى USD:

$0.07104
$0.07104$0.07104
-0.29%1D
USD
مخطط أسعار HumidiFi (WET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:06:49 (UTC+8)

سعر HumidiFi اليوم

السعر المباشر لمشروع HumidiFi (WET) اليوم هو $ 0.07104، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WET الحالي إلى USD هو $ 0.07104 لكل WET.

يحتل HumidiFi حاليًا المرتبة #851 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.34M، مع عرض متداول قدره 230.00M WET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WET بين $ 0.07011 (أدنى) و$ 0.07199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.33599245765997376، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05198147226529951.

على المدى القصير، تحرك WET بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.57K.

معلومات سوق HumidiFi (WET)

No.851

$ 16.34M
$ 16.34M$ 16.34M

$ 67.57K
$ 67.57K$ 67.57K

$ 71.04M
$ 71.04M$ 71.04M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ HumidiFi هي $ 16.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.57K. العرض المتداول لـ WET يبلغ 230.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.04M.

سجل سعر HumidiFi بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07011
$ 0.07011$ 0.07011
24 ساعة منخفض
$ 0.07199
$ 0.07199$ 0.07199
24 ساعة مرتفع

$ 0.07011
$ 0.07011$ 0.07011

$ 0.07199
$ 0.07199$ 0.07199

$ 0.33599245765997376
$ 0.33599245765997376$ 0.33599245765997376

$ 0.05198147226529951
$ 0.05198147226529951$ 0.05198147226529951

+0.29%

-0.29%

+4.31%

+4.31%

سجل سعر HumidiFi (WET) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار HumidiFi لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002066-0.29%
30 يوم$ +0.00772+12.19%
60 يوم$ +0.01293+22.25%
90 يوم$ -0.00722-9.23%
تغير سعر HumidiFi اليوم

سجل اليوم WET تغيرًا $ -0.0002066 (-0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HumidiFi لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00772 (+12.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HumidiFi لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WET تغييرًا في $ +0.01293 (+22.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HumidiFi لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00722 (-9.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة HumidiFi (WET)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HumidiFi.

تحليل HumidiFi

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HumidiFi الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق HumidiFi اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WET: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

WET_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.07061، ويقترب السعر الحالي 0.07083 من مستوى النقطة المحورية مباشرة. يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس طابع التصحيح والتذبذب على المدى القصير. تُعدّ النقطة المحورية حداً فاصلاً بين المشترين والبائعين، وحيث إن السعر حالياً أعلى بقليل من المستوى المحوري، فإن ذلك يشير إلى تفوق طفيف للشراء في المنطقة المحلية، مع بقاء السوق في حالة توازن نسبي. تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، كما أن ترتيب المؤشرات يدعم الاتجاه الصعودي. وقد شهد مؤشر MACD ظهور تقاطع ذهبي، فيما تظهر مؤشرات الزخم علامات على تعزيز قوتها بشكل متزامن. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتداول في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى قيم شديدة الشراء أو البيع، مما يدل على تقلب معتدل في الوقت الراهن. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد دون أي انحراف واضح، ما يعكس استقراراً في مشاعر المتداولين وغياب أي زخم قوي لاتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.07148، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما دعم المدى القريب الأول فيقع عند مستوى S1 عند 0.06980، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. ومن بين المستويات المرجعية البعيدة: R2 عند 0.07229 وS2 عند 0.06893. وفي حال تجاوز السعر لمستوى R1، فمن المتوقع اختبار مستويات أعلى، بينما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيعود السعر إلى نطاق الدعم السفلي. وبذلك تبدو النقاط الرئيسية واضحة ودقيقة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار HumidiFi؟

يتأثر سعر HumidiFi (WET) بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب - تداول الرموز وحجم التداول.
2. معنويات السوق وثقة المستثمرين في بروتوكولات DeFi.
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
4. معدلات اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين.
5. الاقتصاديات الخاصة بالرمز، بما في ذلك مكافآت الحصص وآليات الحرق.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاع DeFi.
7. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية.
8. حوافز توفير السيولة وفرص الزراعة العائدة.
9. المنافسة من رموز DeFi الأخرى.
10. العوامل الاقتصادية الكلية ودرجة تحمل المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر HumidiFi اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر HumidiFi (WET) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم قيمة المحفظة، وتتبع أداء الاستثمار، وتقييم اتجاهات السوق، وتحديد نقاط الدخول/الخروج للمراكز.

توقعات أسعار HumidiFi

HumidiFi (WET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHumidiFi (WET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HumidiFi نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر HumidiFi الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار HumidiFi.

كيفية شراء واستثمار HumidiFi في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع HumidiFi؟ شراء WET سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء HumidiFi. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء HumidiFi (WET).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة HumidiFi فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء HumidiFi (WET)

ماذا يمكنك أن تفعل مع HumidiFi

يسمح لك امتلاك HumidiFi بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو HumidiFi ( WET )

تتمثل رؤية HumidiFi في جعل سولانا موطنًا لأكثر أسواق العالم كفاءةً واستجابةً وشفافيةً: أسواق رأس مال إنترنت حقيقية. يُعيد هذا البروتوكول تعريف التداول اللامركزي من خلال دمج التنفيذ على السلسلة مع منطق صناعة السوق المؤسسي، مما يُنشئ نظامًا تكون فيه السيولة نشطة دائمًا ومتكيّفة ومُحسّنة للأداء.

HumidiFi المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HumidiFi، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب HumidiFi الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HumidiFi

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:06:49 (UTC+8)

تحديثات HumidiFi (WET) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن HumidiFi

WET USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WET باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WET USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HumidiFi (WET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HumidiFi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWET
$0.07099
$0.07099$0.07099
-0.29%
950.70K (USDT)
/USDCWET
$0.07091
$0.07091$0.07091
-0.43%
810.26K (USDT)

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1 WET = 0.07104 USD