MGO

شبكة Mango Network | شبكة بنية تحتية متعددة السلاسل للآلات الافتراضية، تدمج المزايا الأساسية لتقنية Move وOPStack | تدعم MoveVM وEVM. شبكة Mango Network هي منصة L1 ذات بنية تحتية متعددة السلاسل للآلات الافتراضية، وتعالج بشكل رئيسي العديد من المشاكل، مثل تجربة المستخدم المجزأة والسيولة في تطبيقات Web3 وبروتوكولات DeFi. بأكثر من 29,745 ألف عملية معالجة في الثانية (TPS)، تدمج الشبكة المزايا الأساسية لتقنية OPStack وMove، مما يبني شبكة بلوكتشين فعّالة تدعم التواصل عبر السلاسل والتوافق بين الآلات الافتراضية المتعددة، مما يوفر للمطورين والمستخدمين بنية تحتية Web3 آمنة ومعيارية وعالية الأداء.

اسم العملة المشفرةMGO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامMANGO

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

