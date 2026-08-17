سعر Kaizen Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Kaizen Finance (KZEN) اليوم هو $ 0.0002334، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KZEN الحالي إلى USD هو $ 0.0002334 لكل KZEN.

يحتل Kaizen Finance حاليًا المرتبة #2722 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100.07K، مع عرض متداول قدره 428.76M KZEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KZEN بين $ 0.0002327 (أدنى) و$ 0.0002354 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2235280266015622، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0003026706987406.

على المدى القصير، تحرك KZEN بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.65K.

معلومات سوق Kaizen Finance (KZEN)

التصنيف No.2722 القيمة السوقية $ 100.07K$ 100.07K $ 100.07K الحجم (24 ساعة) $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 233.40K$ 233.40K $ 233.40K إمداد دورة التداول 428.76M 428.76M 428.76M إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Kaizen Finance هي $ 100.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.65K. العرض المتداول لـ KZEN يبلغ 428.76M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.40K.