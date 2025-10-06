سعر Spotify المباشر اليوم هو 655.14 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPOTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPOTON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Spotify المباشر اليوم هو 655.14 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPOTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPOTON بسهولة على موقع MEXC الآن.

Spotify السعر(SPOTON)

السعر المباشر لـ 1 SPOTON إلى USD:

$655.14
$655.14
-1.24%1D
مخطط أسعار Spotify (SPOTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:43:27 (UTC+8)

معلومات سعر Spotify (SPOTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 650.43
$ 650.43
24 ساعة منخفض
$ 668.31
$ 668.31
24 ساعة مرتفع

$ 650.43
$ 650.43

$ 668.31
$ 668.31

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033

$ 643.5025764592376
$ 643.5025764592376

+0.11%

-1.24%

-3.86%

-3.86%

سعر Spotify (SPOTON) في الوقت الحقيقي هو $ 655.14. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPOTON بين أدنى سعر $ 650.43 وأعلى سعر $ 668.31، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPOTON على الإطلاق هو $ 743.2286807442033، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 643.5025764592376.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPOTON +0.11% على مدار الساعة الماضية، -1.24% على مدار 24 ساعة، و -3.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Spotify (SPOTON)

No.2382

$ 695.42K
$ 695.42K

$ 60.78K
$ 60.78K

$ 695.42K
$ 695.42K

1.06K
1.06K

1,061.48462228
1,061.48462228

القيمة السوقية الحالية لـ Spotify هي $ 695.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.78K. العرض المتداول لـ SPOTON يبلغ 1.06K، مع إجمالي عرض 1061.48462228. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.42K.

سجل سعر Spotify (SPOTON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Spotify لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -8.2257-1.24%
30 يوم$ -64.18-8.93%
60 يوم$ +5.14+0.79%
90 يوم$ +5.14+0.79%
تغير سعر Spotify اليوم

سجل اليوم SPOTON تغيرًا $ -8.2257 (-1.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Spotify لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -64.18 (-8.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Spotify لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPOTON تغييرًا في $ +5.14 (+0.79%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Spotify لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +5.14 (+0.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Spotify (SPOTON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Spotify.

ما هو Spotify ( SPOTON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Spotify على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Spotify الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPOTONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Spotify على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Spotify سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Spotify (USD)

كم ستكون قيمة Spotify (SPOTON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Spotify (SPOTON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Spotify.

تحقق الآن من توقعات سعر Spotify!

توكنوميكس Spotify (SPOTON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Spotify (SPOTON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPOTON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Spotify ( SPOTON )

هل تبحث عن كيفية شراء Spotify؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Spotify على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SPOTON إلى العملات المحلية

1 Spotify (SPOTON) إلى VND
17,240,009.1
1 Spotify (SPOTON) إلى AUD
A$989.2614
1 Spotify (SPOTON) إلى GBP
491.355
1 Spotify (SPOTON) إلى EUR
556.869
1 Spotify (SPOTON) إلى USD
$655.14
1 Spotify (SPOTON) إلى MYR
RM2,745.0366
1 Spotify (SPOTON) إلى TRY
27,483.123
1 Spotify (SPOTON) إلى JPY
¥99,581.28
1 Spotify (SPOTON) إلى ARS
ARS$964,857.435
1 Spotify (SPOTON) إلى RUB
51,913.2936
1 Spotify (SPOTON) إلى INR
57,796.4508
1 Spotify (SPOTON) إلى IDR
Rp10,918,995.6324
1 Spotify (SPOTON) إلى PHP
38,489.475
1 Spotify (SPOTON) إلى EGP
￡E.31,047.0846
1 Spotify (SPOTON) إلى BRL
R$3,504.999
1 Spotify (SPOTON) إلى CAD
C$910.6446
1 Spotify (SPOTON) إلى BDT
80,202.2388
1 Spotify (SPOTON) إلى NGN
953,621.784
1 Spotify (SPOTON) إلى COP
$2,519,766.711
1 Spotify (SPOTON) إلى ZAR
R.11,222.5482
1 Spotify (SPOTON) إلى UAH
27,587.9454
1 Spotify (SPOTON) إلى TZS
T.Sh.1,613,642.577
1 Spotify (SPOTON) إلى VES
Bs142,165.38
1 Spotify (SPOTON) إلى CLP
$616,486.74
1 Spotify (SPOTON) إلى PKR
Rs185,745.2928
1 Spotify (SPOTON) إلى KZT
349,589.2554
1 Spotify (SPOTON) إلى THB
฿21,134.8164
1 Spotify (SPOTON) إلى TWD
NT$20,027.6298
1 Spotify (SPOTON) إلى AED
د.إ2,404.3638
1 Spotify (SPOTON) إلى CHF
Fr517.5606
1 Spotify (SPOTON) إلى HKD
HK$5,090.4378
1 Spotify (SPOTON) إلى AMD
֏251,010.3396
1 Spotify (SPOTON) إلى MAD
.د.م6,046.9422
1 Spotify (SPOTON) إلى MXN
$12,080.7816
1 Spotify (SPOTON) إلى SAR
ريال2,450.2236
1 Spotify (SPOTON) إلى ETB
Br99,365.0838
1 Spotify (SPOTON) إلى KES
KSh84,637.5366
1 Spotify (SPOTON) إلى JOD
د.أ464.49426
1 Spotify (SPOTON) إلى PLN
2,378.1582
1 Spotify (SPOTON) إلى RON
лв2,856.4104
1 Spotify (SPOTON) إلى SEK
kr6,132.1104
1 Spotify (SPOTON) إلى BGN
лв1,100.6352
1 Spotify (SPOTON) إلى HUF
Ft218,666.0778
1 Spotify (SPOTON) إلى CZK
13,685.8746
1 Spotify (SPOTON) إلى KWD
د.ك200.47284
1 Spotify (SPOTON) إلى ILS
2,129.205
1 Spotify (SPOTON) إلى BOB
Bs4,527.0174
1 Spotify (SPOTON) إلى AZN
1,113.738
1 Spotify (SPOTON) إلى TJS
SM6,053.4936
1 Spotify (SPOTON) إلى GEL
1,781.9808
1 Spotify (SPOTON) إلى AOA
Kz597,205.9698
1 Spotify (SPOTON) إلى BHD
.د.ب246.33264
1 Spotify (SPOTON) إلى BMD
$655.14
1 Spotify (SPOTON) إلى DKK
kr4,199.4474
1 Spotify (SPOTON) إلى HNL
L17,256.3876
1 Spotify (SPOTON) إلى MUR
29,815.4214
1 Spotify (SPOTON) إلى NAD
$11,314.2678
1 Spotify (SPOTON) إلى NOK
kr6,538.2972
1 Spotify (SPOTON) إلى NZD
$1,126.8408
1 Spotify (SPOTON) إلى PAB
B/.655.14
1 Spotify (SPOTON) إلى PGK
K2,758.1394
1 Spotify (SPOTON) إلى QAR
ر.ق2,384.7096
1 Spotify (SPOTON) إلى RSD
дин.66,005.355
1 Spotify (SPOTON) إلى UZS
soʻm7,893,251.1966
1 Spotify (SPOTON) إلى ALL
L54,422.4798
1 Spotify (SPOTON) إلى ANG
ƒ1,172.7006
1 Spotify (SPOTON) إلى AWG
ƒ1,179.252
1 Spotify (SPOTON) إلى BBD
$1,310.28
1 Spotify (SPOTON) إلى BAM
KM1,094.0838
1 Spotify (SPOTON) إلى BIF
Fr1,932,007.86
1 Spotify (SPOTON) إلى BND
$845.1306
1 Spotify (SPOTON) إلى BSD
$655.14
1 Spotify (SPOTON) إلى JMD
$105,136.8672
1 Spotify (SPOTON) إلى KHR
2,641,688.265
1 Spotify (SPOTON) إلى KMF
Fr275,813.94
1 Spotify (SPOTON) إلى LAK
14,242,173.6282
1 Spotify (SPOTON) إلى LKR
රු199,549.0926
1 Spotify (SPOTON) إلى MDL
L11,111.1744
1 Spotify (SPOTON) إلى MGA
Ar2,924,728.3992
1 Spotify (SPOTON) إلى MOP
P5,247.6714
1 Spotify (SPOTON) إلى MVR
10,023.642
1 Spotify (SPOTON) إلى MWK
MK1,137,395.1054
1 Spotify (SPOTON) إلى MZN
MT41,863.446
1 Spotify (SPOTON) إلى NPR
रु92,571.282
1 Spotify (SPOTON) إلى PYG
4,646,252.88
1 Spotify (SPOTON) إلى RWF
Fr951,918.42
1 Spotify (SPOTON) إلى SBD
$5,385.2508
1 Spotify (SPOTON) إلى SCR
9,093.3432
1 Spotify (SPOTON) إلى SRD
$25,904.2356
1 Spotify (SPOTON) إلى SVC
$5,732.475
1 Spotify (SPOTON) إلى SZL
L11,314.2678
1 Spotify (SPOTON) إلى TMT
m2,292.99
1 Spotify (SPOTON) إلى TND
د.ت1,923.49104
1 Spotify (SPOTON) إلى TTD
$4,448.4006
1 Spotify (SPOTON) إلى UGX
Sh2,282,507.76
1 Spotify (SPOTON) إلى XAF
Fr368,843.82
1 Spotify (SPOTON) إلى XCD
$1,768.878
1 Spotify (SPOTON) إلى XOF
Fr368,843.82
1 Spotify (SPOTON) إلى XPF
Fr66,824.28
1 Spotify (SPOTON) إلى BWP
P9,322.6422
1 Spotify (SPOTON) إلى BZD
$1,316.8314
1 Spotify (SPOTON) إلى CVE
$62,022.1038
1 Spotify (SPOTON) إلى DJF
Fr116,614.92
1 Spotify (SPOTON) إلى DOP
$41,968.2684
1 Spotify (SPOTON) إلى DZD
د.ج85,102.686
1 Spotify (SPOTON) إلى FJD
$1,474.065
1 Spotify (SPOTON) إلى GNF
Fr5,696,442.3
1 Spotify (SPOTON) إلى GTQ
Q5,018.3724
1 Spotify (SPOTON) إلى GYD
$137,199.4188
1 Spotify (SPOTON) إلى ISK
kr80,582.22

Spotify المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Spotify، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Spotify الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Spotify

كم يساوي Spotify (SPOTON) اليوم؟
سعر SPOTON المباشر في USD هو USD 655.14، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPOTON إلى USD الحالي؟
سعر SPOTON إلى USD الحالي هو $ 655.14. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Spotify ؟
القيمة السوقية لعملة SPOTON هي $ 695.42K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPOTON؟
العرض المتداول لتوكن SPOTON هو 1.06K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPOTON؟
حقق SPOTON سعرًا قياسيًا قدره 743.2286807442033 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPOTON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 643.5025764592376 SPOTON.
ما هو حجم تداول SPOTON؟
حجم تداول SPOTON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.78K USD.
هل سترتفع SPOTON هذا العام؟
قد يرتفع SPOTON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPOTON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:43:27 (UTC+8)

تحديثات Spotify (SPOTON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SPOTON إلى USD

1 SPOTON = 655.14 USD

تداول SPOTON

SPOTON/USDT
$655.14
$655.14
-1.22%

