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سعر Kaspa المباشر اليوم هو 0.02574 USD. القيمة السوقية لـ KAS هي 708,095,299.61415697452 USD. تابع تحديثات أسعار KAS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kaspa المباشر اليوم هو 0.02574 USD. القيمة السوقية لـ KAS هي 708,095,299.61415697452 USD. تابع تحديثات أسعار KAS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KAS

معلومات سعر KAS

ما هو KAS

الوثيقة البيضاء لـ KAS

الموقع الرسمي لـ KAS

اقتصاد توكن KAS

توقعات سعر KAS

سجل KAS

دليل شراء KAS

محول عملة KAS إلى الفيات

عقود KAS الفورية

KAS عقود USDT-M الآجلة

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شعار Kaspa

سعر Kaspa (KAS)

السعر المباشر لـ 1 KAS إلى USD:

$0.025727
$0.025727$0.025727
-2.44%1D
USD
مخطط أسعار Kaspa (KAS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:54:26 (UTC+8)

سعر Kaspa اليوم

السعر المباشر لمشروع Kaspa (KAS) اليوم هو $ 0.02574، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAS الحالي إلى USD هو $ 0.02574 لكل KAS.

يحتل Kaspa حاليًا المرتبة #60 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 708.10M، مع عرض متداول قدره 27.51B KAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAS بين $ 0.025476 (أدنى) و$ 0.027071 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20754794622992162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00016988222001318.

على المدى القصير، تحرك KAS بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-1.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 518.29K.

معلومات سوق Kaspa (KAS)

No.60

$ 708.10M
$ 708.10M$ 708.10M

$ 518.29K
$ 518.29K$ 518.29K

$ 738.84M
$ 738.84M$ 738.84M

27.51B
27.51B 27.51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

القيمة السوقية الحالية لـ Kaspa هي $ 708.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 518.29K. العرض المتداول لـ KAS يبلغ 27.51B، مع إجمالي عرض 27509529899.539898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.84M.

سجل سعر Kaspa بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.025476
$ 0.025476$ 0.025476
24 ساعة منخفض
$ 0.027071
$ 0.027071$ 0.027071
24 ساعة مرتفع

$ 0.025476
$ 0.025476$ 0.025476

$ 0.027071
$ 0.027071$ 0.027071

$ 0.20754794622992162
$ 0.20754794622992162$ 0.20754794622992162

$ 0.00016988222001318
$ 0.00016988222001318$ 0.00016988222001318

-0.12%

-2.44%

-1.87%

-1.87%

سجل سعر Kaspa (KAS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kaspa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00064344-2.44%
30 يوم$ -0.002129-7.64%
60 يوم$ -0.005274-17.01%
90 يوم$ -0.008208-24.18%
تغير سعر Kaspa اليوم

سجل اليوم KAS تغيرًا $ -0.00064344 (-2.44%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kaspa لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002129 (-7.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kaspa لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAS تغييرًا في $ -0.005274 (-17.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kaspa لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.008208 (-24.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kaspa (KAS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kaspa.

تحليل Kaspa

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kaspa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kaspa اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KAS: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

KAS_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق المركز الرئيسي عند مستوى 0.02565، ويتمركز السعر الحالي عند 0.025836 فوق مستوى المقاومة R1 البالغ 0.0258. يظهر الهيكل السعري شكلًا أوليًا لاختراق، حيث تُصدر كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ومجموعة EMA إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات. كما يشير نظام المراكز إلى أن الفضاء الصعودي قد انفتح ووصل إلى مستوى R2، بينما تُظهر الدعم السفلي عودة إلى منطقة المركز. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مما يدل على بدء تراكم وتوليد قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي ولم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي، ما يعكس عدم ظهور مشاعر مبالغ فيها في مسار الصعود. كما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التذبذب مستقرة دون أي بوادر واضحة للتباعد أو التقارب. وبالنظر إلى قيم KDJ وStochRSI، نجد أنها تتوافق مع حركة السعر، مما يؤكد سيطرة المشترين على الزخم الحالي. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن منطقة الدعم الناتجة عن تحويل مستوى R1 تقع عند 0.0258، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. وعلى الجانب السفلي، يُعتبر المركز الرئيسي عند 0.02565 نقطة مرجعية أساسية، ويبعد عن السعر الحالي أيضًا بنحو 0.7%، وهو يشكّل موقعًا دفاعيًا قصير المدى. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 0.02589، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.2%، وهي الهدف المباشر لاختبارات الصعود القادمة. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.02556 بمثابة دعم ثانوي، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Kaspa؟

تتأثر أسعار كاسبا (KAS) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. التطورات التقنية والتحديثات الشبكية
4. تغيّر صعوبة التعدين ومعدل التجزئة
5. اعتمادها من قبل البورصات والمحافظ
6. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى القائمة على تقنية DAG
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في مجال العملات المشفرة الأوسع
8. نمو المجتمع ونشاط المطوّرين
9. الشراكات والتكاملات
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة تحفّظ المستثمرين أو استعدادهم للمخاطرة

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلّبات في الأسعار، وهي سمة مميّزة للعملات المشفرة الناشئة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Kaspa اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كاسبا (KAS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، والتخطيط للاستراتيجيات، والاستجابة لتحركات السوق بسرعة في بيئة العملات المشفرة السريعة الحركة.

توقعات أسعار Kaspa

Kaspa (KAS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KAS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKaspa (KAS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kaspa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kaspa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KAS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kaspa.

كيفية شراء واستثمار Kaspa في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kaspa؟ شراء KAS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kaspa. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kaspa (KAS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kaspa فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kaspa (KAS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kaspa

يسمح لك امتلاك Kaspa بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kaspa ( KAS )

مشروع Kaspa مشروع بلوكتشين عام ناشئ سريع النمو من الطبقة الأولى، يحظى باهتمام كبير في مجال العملات المشفرة. هدفه الأساسي هو توفير معدل نقل بيانات عالٍ للغاية وتأكيدات شبه فورية، مع الحفاظ على أمان لامركزي قوي.

ما هو Kaspa (KSA)؟

مشروع Kaspa هو مشروع مبتكر طوّره فريق بقيادة خبير التشفير الشهير يوناتان سومبولينسكي. وهو عبارة عن سلسلة كتل لامركزية من الطبقة الأولى، مبنية على آلية إجماع إثبات العمل (PoW)، ويستفيد من بروتوكول GHOSTDAG الجديد وبنية blockDAG. يتيح هذا التصميم توليد الكتل بالتوازي، مما يزيد من سرعة المعاملات مع الحفاظ على أمان الشبكة واللامركزية.

تُعدّ Kaspa العملة المشفرة الأساسية لنظام كاسبا البيئي. فهي لا تعمل فقط كرمز أساسي للشبكة، بل أيضًا كآلية تحفيز، تُكافئ المساهمين، مثل المطورين والمسوقين وغيرهم من المشاركين الذين يدعمون سلامة المنصة وتطويرها.

الهندسة التقنية والميزات الرئيسية لـ Kaspa

بروتوكول BlockDAG وGHOSTDAG: تستخدم سلاسل الكتل التقليدية، مثل بيتكوين، بنية سلسلة خطية: عند تعدين كتلتين في وقت واحد، تُدمج إحداهما فقط في السلسلة الرئيسية، بينما تُصبح الأخرى كتلة يتيمة. على النقيض من ذلك، يسمح بروتوكول GHOSTDAG من Kaspa لهذه الكتل "المتوازية" بالتعايش. من خلال خوارزمية ترتيب وتوافق متخصصة، يدمجها في دفتر الأستاذ بدلاً من تجاهلها. يُمكّن هذا التصميم الشبكة من معالجة كتل متعددة في وقت واحد، مما يزيد الإنتاجية بشكل كبير ويُقلل من زمن انتظار التأكيد.

الأمان واللامركزية: تحافظ Kaspa على خصائص الأمان القوية لنموذج توافق إثبات العمل، مع الاستفادة من بنية DAG الخاصة بها لتضمين غالبية الكتل الصالحة في التوافق. يُقلل هذا النهج من المخاطر التي قد تُؤثر على اللامركزية وأمن الشبكة.

أهداف التوسع والأداء: في الوقت الحالي، تم تصميم Kaspa لدعم معدل كتلة يبلغ 10 كتل في الثانية، مع أهداف التوسع المستقبلية التي تصل إلى 100 كتلة في الثانية، إلى جانب تأكيدات المعاملات الفورية تقريبًا.

موقع Kaspa في السوق وتطورها

منذ إطلاقها، حظيت Kaspa باهتمام كبير في سوق العملات المشفرة. وقد استقطبت بنيتها التقنية المبتكرة مشاركةً من المعدنين والمطورين والمستثمرين على حدٍ سواء. واستنادًا إلى تحركات الأسعار التاريخية، شهدت كاسبا دورات صعودية متعددة بين عامي 2023 و2025، حيث تطورت من مبادرة قائمة على التكنولوجيا إلى سلسلة كتل عامة تتميز بمشاركة مجتمعية قوية وإمكانات تطبيقية متنامية.

من حيث القيمة السوقية، دخلت كاسبا مصاف مشاريع الطبقة الأولى الرئيسية، معززةً مكانتها كمنافس صاعد لسلاسل الكتل الناشئة مثل سولانا وأفالانش.

مزايا ومخاطر Kaspa

المزايا

- أداء عالٍ وتأكيد سريع: يُمكّن هيكل الكتلة المتوازية، جنبًا إلى جنب مع بروتوكول GHOSTDAG، من سرعة تأكيد المعاملات وإنتاجية عالية.

- إصدار عادل وشفاف: لا يوجد تعدين مسبق أو بيع مسبق، مما يضمن توزيعًا مفتوحًا وشفافًا للرموز.

- توجه مجتمعي ولامركزي: يعمل المشروع بانفتاح نسبي، مما يعزز مشاركة المجتمع القوية وحوكمة النظام.

- إمكانية التوسع: إذا نجحت الشبكة في دعم تطبيقات أوسع، فإن آفاق نظامها البيئي ستكون كبيرة.

المخاطر والتحديات

- منافسة سوقية شديدة: تواجه كاسبا منافسة من سلاسل كتل راسخة وعالية الأداء مثل سولانا، وAvalanche، ةPolkadot، وEthereum.

- نموذج فني غير مثبت: على الرغم من أن نظامي blockDAG وGHOSTDAG يوفران مزايا نظرية، إلا أن أمانهما وأدائهما على المدى الطويل لا يزالان بحاجة إلى التحقق من صحتهما عمليًا.

- تقلبات عالية: بصفتها أصلًا مشفرًا، تتعرض كاسبا لتقلبات كبيرة في الأسعار ومخاطر سوقية.

- ضغط تطوير النظام البيئي: ستكون القدرة على جذب المطورين والتطبيقات، واعتماد المستخدمين على المدى الطويل، أمرًا بالغ الأهمية في تحديد القيمة المستدامة لكاسبا.

قيمة استثمار Kaspa

- يشهد سعر KAS درجة من التقلب، متأثرًا بطلب السوق، وإنتاج التعدين، ومعنويات المستثمرين، واتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع.

- بالمقارنة مع الأصول الراسخة مثل BTC وETH، لا تزال KAS في مرحلة نمو من حيث القيمة السوقية، مما يوفر إمكانات لمزيد من التوسع.

- تُعتبر بنية Kaspa المبتكرة (BlockDAG وGHOSTDAG) إنجازًا كبيرًا في معالجة قيود قابلية التوسع في تقنية البلوك تشين، مع إمكانية أن تكون بمثابة بنية أساسية لسلاسل الكتل العامة عالية الأداء من الجيل التالي.

إخلاء مسؤولية المخاطر: يُعدّ سهم KAS أصلًا استثماريًا عالي المخاطر. المعلومات الواردة هنا لا تُعدّ نصيحة استثمارية. ننصح المستثمرين بتوخي الحذر واتخاذ قراراتهم بعقلانية.

مستند تقني

Kaspa المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kaspa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kaspa الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kaspa

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:54:26 (UTC+8)

تحديثات Kaspa (KAS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Kaspa

KAS USDT (تداول العقود الآجلة)

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تداول أسواق Kaspa (KAS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kaspa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAS
$0.025729
$0.025729$0.025729
-2.41%
19.74M (USDT)
/USDCKAS
$0.02571
$0.02571$0.02571
-2.39%
2.47M (USDT)
/USD1KAS
$0.025741
$0.025741$0.025741
-2.35%
2.13M (USDT)
/EURKAS
$0.02219
$0.02219$0.02219
-2.58%
2.43M (USDT)
/USDEKAS
$0.025763
$0.025763$0.025763
-2.60%
2.22M (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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1 KAS = 0.02574 USD