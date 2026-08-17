سعر Kaspa (KAS)
السعر المباشر لمشروع Kaspa (KAS) اليوم هو $ 0.02574، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAS الحالي إلى USD هو $ 0.02574 لكل KAS.
يحتل Kaspa حاليًا المرتبة #60 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 708.10M، مع عرض متداول قدره 27.51B KAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAS بين $ 0.025476 (أدنى) و$ 0.027071 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20754794622992162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00016988222001318.
على المدى القصير، تحرك KAS بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-1.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 518.29K.
No.60
95.83%
0.03%
KASPA
القيمة السوقية الحالية لـ Kaspa هي $ 708.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 518.29K. العرض المتداول لـ KAS يبلغ 27.51B، مع إجمالي عرض 27509529899.539898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.84M.
-0.12%
-2.44%
-1.87%
-1.87%
تتبع تغيرات أسعار Kaspa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00064344
|-2.44%
|30 يوم
|$ -0.002129
|-7.64%
|60 يوم
|$ -0.005274
|-17.01%
|90 يوم
|$ -0.008208
|-24.18%
سجل اليوم KAS تغيرًا $ -0.00064344 (-2.44%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002129 (-7.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAS تغييرًا في $ -0.005274 (-17.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.008208 (-24.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kaspa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KAS: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
KAS_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق المركز الرئيسي عند مستوى 0.02565، ويتمركز السعر الحالي عند 0.025836 فوق مستوى المقاومة R1 البالغ 0.0258. يظهر الهيكل السعري شكلًا أوليًا لاختراق، حيث تُصدر كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ومجموعة EMA إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات. كما يشير نظام المراكز إلى أن الفضاء الصعودي قد انفتح ووصل إلى مستوى R2، بينما تُظهر الدعم السفلي عودة إلى منطقة المركز. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مما يدل على بدء تراكم وتوليد قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي ولم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي، ما يعكس عدم ظهور مشاعر مبالغ فيها في مسار الصعود. كما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التذبذب مستقرة دون أي بوادر واضحة للتباعد أو التقارب. وبالنظر إلى قيم KDJ وStochRSI، نجد أنها تتوافق مع حركة السعر، مما يؤكد سيطرة المشترين على الزخم الحالي. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن منطقة الدعم الناتجة عن تحويل مستوى R1 تقع عند 0.0258، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. وعلى الجانب السفلي، يُعتبر المركز الرئيسي عند 0.02565 نقطة مرجعية أساسية، ويبعد عن السعر الحالي أيضًا بنحو 0.7%، وهو يشكّل موقعًا دفاعيًا قصير المدى. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 0.02589، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.2%، وهي الهدف المباشر لاختبارات الصعود القادمة. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.02556 بمثابة دعم ثانوي، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kaspa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Kaspa مشروع بلوكتشين عام ناشئ سريع النمو من الطبقة الأولى، يحظى باهتمام كبير في مجال العملات المشفرة. هدفه الأساسي هو توفير معدل نقل بيانات عالٍ للغاية وتأكيدات شبه فورية، مع الحفاظ على أمان لامركزي قوي.
مشروع Kaspa هو مشروع مبتكر طوّره فريق بقيادة خبير التشفير الشهير يوناتان سومبولينسكي. وهو عبارة عن سلسلة كتل لامركزية من الطبقة الأولى، مبنية على آلية إجماع إثبات العمل (PoW)، ويستفيد من بروتوكول GHOSTDAG الجديد وبنية blockDAG. يتيح هذا التصميم توليد الكتل بالتوازي، مما يزيد من سرعة المعاملات مع الحفاظ على أمان الشبكة واللامركزية.
تُعدّ Kaspa العملة المشفرة الأساسية لنظام كاسبا البيئي. فهي لا تعمل فقط كرمز أساسي للشبكة، بل أيضًا كآلية تحفيز، تُكافئ المساهمين، مثل المطورين والمسوقين وغيرهم من المشاركين الذين يدعمون سلامة المنصة وتطويرها.
بروتوكول BlockDAG وGHOSTDAG: تستخدم سلاسل الكتل التقليدية، مثل بيتكوين، بنية سلسلة خطية: عند تعدين كتلتين في وقت واحد، تُدمج إحداهما فقط في السلسلة الرئيسية، بينما تُصبح الأخرى كتلة يتيمة. على النقيض من ذلك، يسمح بروتوكول GHOSTDAG من Kaspa لهذه الكتل "المتوازية" بالتعايش. من خلال خوارزمية ترتيب وتوافق متخصصة، يدمجها في دفتر الأستاذ بدلاً من تجاهلها. يُمكّن هذا التصميم الشبكة من معالجة كتل متعددة في وقت واحد، مما يزيد الإنتاجية بشكل كبير ويُقلل من زمن انتظار التأكيد.
الأمان واللامركزية: تحافظ Kaspa على خصائص الأمان القوية لنموذج توافق إثبات العمل، مع الاستفادة من بنية DAG الخاصة بها لتضمين غالبية الكتل الصالحة في التوافق. يُقلل هذا النهج من المخاطر التي قد تُؤثر على اللامركزية وأمن الشبكة.
أهداف التوسع والأداء: في الوقت الحالي، تم تصميم Kaspa لدعم معدل كتلة يبلغ 10 كتل في الثانية، مع أهداف التوسع المستقبلية التي تصل إلى 100 كتلة في الثانية، إلى جانب تأكيدات المعاملات الفورية تقريبًا.
منذ إطلاقها، حظيت Kaspa باهتمام كبير في سوق العملات المشفرة. وقد استقطبت بنيتها التقنية المبتكرة مشاركةً من المعدنين والمطورين والمستثمرين على حدٍ سواء. واستنادًا إلى تحركات الأسعار التاريخية، شهدت كاسبا دورات صعودية متعددة بين عامي 2023 و2025، حيث تطورت من مبادرة قائمة على التكنولوجيا إلى سلسلة كتل عامة تتميز بمشاركة مجتمعية قوية وإمكانات تطبيقية متنامية.
من حيث القيمة السوقية، دخلت كاسبا مصاف مشاريع الطبقة الأولى الرئيسية، معززةً مكانتها كمنافس صاعد لسلاسل الكتل الناشئة مثل سولانا وأفالانش.
- أداء عالٍ وتأكيد سريع: يُمكّن هيكل الكتلة المتوازية، جنبًا إلى جنب مع بروتوكول GHOSTDAG، من سرعة تأكيد المعاملات وإنتاجية عالية.
- إصدار عادل وشفاف: لا يوجد تعدين مسبق أو بيع مسبق، مما يضمن توزيعًا مفتوحًا وشفافًا للرموز.
- توجه مجتمعي ولامركزي: يعمل المشروع بانفتاح نسبي، مما يعزز مشاركة المجتمع القوية وحوكمة النظام.
- إمكانية التوسع: إذا نجحت الشبكة في دعم تطبيقات أوسع، فإن آفاق نظامها البيئي ستكون كبيرة.
- منافسة سوقية شديدة: تواجه كاسبا منافسة من سلاسل كتل راسخة وعالية الأداء مثل سولانا، وAvalanche، ةPolkadot، وEthereum.
- نموذج فني غير مثبت: على الرغم من أن نظامي blockDAG وGHOSTDAG يوفران مزايا نظرية، إلا أن أمانهما وأدائهما على المدى الطويل لا يزالان بحاجة إلى التحقق من صحتهما عمليًا.
- تقلبات عالية: بصفتها أصلًا مشفرًا، تتعرض كاسبا لتقلبات كبيرة في الأسعار ومخاطر سوقية.
- ضغط تطوير النظام البيئي: ستكون القدرة على جذب المطورين والتطبيقات، واعتماد المستخدمين على المدى الطويل، أمرًا بالغ الأهمية في تحديد القيمة المستدامة لكاسبا.
- يشهد سعر KAS درجة من التقلب، متأثرًا بطلب السوق، وإنتاج التعدين، ومعنويات المستثمرين، واتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع.
- بالمقارنة مع الأصول الراسخة مثل BTC وETH، لا تزال KAS في مرحلة نمو من حيث القيمة السوقية، مما يوفر إمكانات لمزيد من التوسع.
- تُعتبر بنية Kaspa المبتكرة (BlockDAG وGHOSTDAG) إنجازًا كبيرًا في معالجة قيود قابلية التوسع في تقنية البلوك تشين، مع إمكانية أن تكون بمثابة بنية أساسية لسلاسل الكتل العامة عالية الأداء من الجيل التالي.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يُعدّ سهم KAS أصلًا استثماريًا عالي المخاطر. المعلومات الواردة هنا لا تُعدّ نصيحة استثمارية. ننصح المستثمرين بتوخي الحذر واتخاذ قراراتهم بعقلانية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kaspa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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