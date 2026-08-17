سعر CoinDepo اليوم

السعر المباشر لمشروع CoinDepo (COINDEPO) اليوم هو $ 0.11141، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COINDEPO الحالي إلى USD هو $ 0.11141 لكل COINDEPO.

يحتل CoinDepo حاليًا المرتبة #740 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.89M، مع عرض متداول قدره 250.32M COINDEPO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COINDEPO بين $ 0.1103 (أدنى) و$ 0.11219 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0988724198446504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00224653570457153.

على المدى القصير، تحرك COINDEPO بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 350.42K.

معلومات سوق CoinDepo (COINDEPO)

التصنيف No.740 القيمة السوقية $ 27.89M$ 27.89M $ 27.89M الحجم (24 ساعة) $ 350.42K$ 350.42K $ 350.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.41M$ 111.41M $ 111.41M إمداد دورة التداول 250.32M 250.32M 250.32M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 25.03% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ CoinDepo هي $ 27.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 350.42K. العرض المتداول لـ COINDEPO يبلغ 250.32M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.41M.