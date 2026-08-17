سعر Canton Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Canton Network (CC) اليوم هو $ 0.09568، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CC الحالي إلى USD هو $ 0.09568 لكل CC.

يحتل Canton Network حاليًا المرتبة #16 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.71B، مع عرض متداول قدره 38.80B CC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CC بين $ 0.09466 (أدنى) و$ 0.09748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1942751005401199، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05895180762412991.

على المدى القصير، تحرك CC بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-3.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 252.34K.

معلومات سوق Canton Network (CC)

التصنيف No.16 القيمة السوقية $ 3.71B$ 3.71B $ 3.71B الحجم (24 ساعة) $ 252.34K$ 252.34K $ 252.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.71B$ 3.71B $ 3.71B إمداد دورة التداول 38.80B 38.80B 38.80B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 الحصة السوقية 0.28% البلوكتشين العام CANTON

القيمة السوقية الحالية لـ Canton Network هي $ 3.71B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 252.34K. العرض المتداول لـ CC يبلغ 38.80B، مع إجمالي عرض 38801383741.72138934. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.