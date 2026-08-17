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سعر Canton Network المباشر اليوم هو 0.09568 USD. القيمة السوقية لـ CC هي 3,712,516,396.4079025320512 USD. تابع تحديثات أسعار CC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Canton Network المباشر اليوم هو 0.09568 USD. القيمة السوقية لـ CC هي 3,712,516,396.4079025320512 USD. تابع تحديثات أسعار CC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Canton Network (CC)

السعر المباشر لـ 1 CC إلى USD:

$0.09565
$0.09565$0.09565
-0.33%1D
USD
مخطط أسعار Canton Network (CC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:30:32 (UTC+8)

سعر Canton Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Canton Network (CC) اليوم هو $ 0.09568، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CC الحالي إلى USD هو $ 0.09568 لكل CC.

يحتل Canton Network حاليًا المرتبة #16 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.71B، مع عرض متداول قدره 38.80B CC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CC بين $ 0.09466 (أدنى) و$ 0.09748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1942751005401199، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05895180762412991.

على المدى القصير، تحرك CC بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-3.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 252.34K.

معلومات سوق Canton Network (CC)

No.16

$ 3.71B
$ 3.71B$ 3.71B

$ 252.34K
$ 252.34K$ 252.34K

$ 3.71B
$ 3.71B$ 3.71B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

القيمة السوقية الحالية لـ Canton Network هي $ 3.71B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 252.34K. العرض المتداول لـ CC يبلغ 38.80B، مع إجمالي عرض 38801383741.72138934. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.

سجل سعر Canton Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09466
$ 0.09466$ 0.09466
24 ساعة منخفض
$ 0.09748
$ 0.09748$ 0.09748
24 ساعة مرتفع

$ 0.09466
$ 0.09466$ 0.09466

$ 0.09748
$ 0.09748$ 0.09748

$ 0.1942751005401199
$ 0.1942751005401199$ 0.1942751005401199

$ 0.05895180762412991
$ 0.05895180762412991$ 0.05895180762412991

-0.13%

-0.33%

-3.17%

-3.17%

سجل سعر Canton Network (CC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Canton Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003167-0.33%
30 يوم$ -0.02976-23.73%
60 يوم$ -0.06886-41.86%
90 يوم$ -0.05451-36.30%
تغير سعر Canton Network اليوم

سجل اليوم CC تغيرًا $ -0.0003167 (-0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Canton Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02976 (-23.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Canton Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CC تغييرًا في $ -0.06886 (-41.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Canton Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.05451 (-36.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Canton Network (CC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Canton Network.

تحليل Canton Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Canton Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Canton Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

CC_USDT يتحرك عند مستوى 0.09508 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو يقع أسفل المركز السعري البالغ 0.09547. يقبع السعر في المنطقة الانتقالية بين مستوى الدعم S1 والمركز السعري. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع سيطرة المشترين على المدى القصير. كما تشير منظومة الترابط السعري إلى محدودية المساحة المتاحة للأعلى، بينما يوجد مستوى الدعم S1 كمرجع قريب في الأسفل. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتخذ الخطوط السريعة والبطيئة شكلًا متباينًا نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قراءات شديدة للشراء أو البيع. ويتراجع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يعكس تشتتًا في الزخم السعري. كما أن أشرطة بولينجر تتقارب، ما يدل على استقرار انخفاض معدل التذبذب. ويتجه الزخم القصير الأجل من الصعود إلى الهبوط، مع ظهور تباينات متعددة الطبقات بين المؤشرات عالية وقصيرة المدى. أما بالنسبة لمستويات المقاومة والدعم: - مستوى المقاومة R1 عند 0.09644، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.4%، ويمثل مرجعًا قريبًا للمقاومة. - المركز السعري 0.09547 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.4%، وهو مستوى ضغط فوري. - مستوى الدعم S1 عند 0.09428، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.8%، ويشكل دعمًا قريبًا. - مستوى الدعم S2 عند 0.09331، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.9%، ويعمل كمرجع بعيد للدفاع. تتميز توزيعات المستويات الرئيسية بالانضغاط، إذ لا تتجاوز المسافة بين مستويات الدعم والمقاومة 2% في كلا الاتجاهين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Canton Network؟

تتأثر أسعار شبكة كانتون (CC) بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب في السوق
2. معنويات واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
3. تقدم وتحديثات تطوير التكنولوجيا
4. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
5. حجم التداول ومستويات السيولة
6. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على مشاريع DeFi والبلوك تشين
7. المنافسة من الشبكات المماثلة التي تركز على الخصوصية
8. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين إلى المخاطرة

تتفاعل هذه العوامل لتحديد التقييم السوقي لـ CC وتحركات أسعارها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Canton Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر شبكة كانتون (CC) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات بشكل فعّال.

2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون القيمة الفعلية لأصولهم وأداءها في الوقت الحقيقي.

3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات وأنماط التقلبات وفرص التداول.

4. إدارة المخاطر - تتيح الأسعار الحالية إمكانية تحديد حجم الصفقات بشكل مناسب والتخطيط لمستويات وقف الخسارة.

5. الخوف من فقدان الفرص/التقاط الفرص - إن الخوف من تفويت فرص دخول أو خروج مربحة يدفع الأفراد إلى متابعة الأسعار باستمرار.

توقعات أسعار Canton Network

Canton Network (CC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCanton Network (CC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Canton Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Canton Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Canton Network.

كيفية شراء واستثمار Canton Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Canton Network؟ شراء CC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Canton Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Canton Network (CC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Canton Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Canton Network (CC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Canton Network

يسمح لك امتلاك Canton Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Canton Network ( CC )

شبكة Canton هي شبكة بلوكتشين العامة الوحيدة، التي لا تتطلب أذونات، والمصممة خصيصًا للتمويل المؤسسي، حيث تجمع بشكل فريد بين الخصوصية والامتثال وقابلية التوسع. تُدار الشبكة من قِبل مؤسسة Canton بمشاركة مؤسسات مالية عالمية رائدة، وتُتيح مزامنة وتسوية آمنة في الوقت الفعلي عبر فئات أصول متعددة عبر بنية تحتية مشتركة وقابلة للتشغيل البيني. تعمل الشبكة بواسطة توكنها الأصلي، عملة Canton ، وتدعم الحوكمة اللامركزية وتطوير التطبيقات التعاونية. إنها الرابط المُثبت بين إمكانات بلوكتشين وقوة التمويل العالمي، مما يجعل التدفق المالي على النحو الأمثل.

Canton Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Canton Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Canton Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Canton Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:30:32 (UTC+8)

تحديثات Canton Network (CC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Canton Network (CC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Canton Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCC
$0.09568
$0.09568$0.09568
-0.13%
2.65M (USDT)
/USDCCC
$0.0955
$0.0955$0.0955
-0.30%
558.62K (USDT)

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