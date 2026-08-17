سعر Canton Network (CC)
السعر المباشر لمشروع Canton Network (CC) اليوم هو $ 0.09568، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CC الحالي إلى USD هو $ 0.09568 لكل CC.
يحتل Canton Network حاليًا المرتبة #16 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.71B، مع عرض متداول قدره 38.80B CC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CC بين $ 0.09466 (أدنى) و$ 0.09748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1942751005401199، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05895180762412991.
على المدى القصير، تحرك CC بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-3.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 252.34K.
No.16
0.28%
CANTON
القيمة السوقية الحالية لـ Canton Network هي $ 3.71B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 252.34K. العرض المتداول لـ CC يبلغ 38.80B، مع إجمالي عرض 38801383741.72138934. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.
-0.13%
-0.33%
-3.17%
-3.17%
تتبع تغيرات أسعار Canton Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003167
|-0.33%
|30 يوم
|$ -0.02976
|-23.73%
|60 يوم
|$ -0.06886
|-41.86%
|90 يوم
|$ -0.05451
|-36.30%
سجل اليوم CC تغيرًا $ -0.0003167 (-0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02976 (-23.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CC تغييرًا في $ -0.06886 (-41.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.05451 (-36.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Canton Network (CC)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Canton Network.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Canton Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
CC_USDT يتحرك عند مستوى 0.09508 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو يقع أسفل المركز السعري البالغ 0.09547. يقبع السعر في المنطقة الانتقالية بين مستوى الدعم S1 والمركز السعري. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع سيطرة المشترين على المدى القصير. كما تشير منظومة الترابط السعري إلى محدودية المساحة المتاحة للأعلى، بينما يوجد مستوى الدعم S1 كمرجع قريب في الأسفل. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتخذ الخطوط السريعة والبطيئة شكلًا متباينًا نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قراءات شديدة للشراء أو البيع. ويتراجع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يعكس تشتتًا في الزخم السعري. كما أن أشرطة بولينجر تتقارب، ما يدل على استقرار انخفاض معدل التذبذب. ويتجه الزخم القصير الأجل من الصعود إلى الهبوط، مع ظهور تباينات متعددة الطبقات بين المؤشرات عالية وقصيرة المدى. أما بالنسبة لمستويات المقاومة والدعم: - مستوى المقاومة R1 عند 0.09644، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.4%، ويمثل مرجعًا قريبًا للمقاومة. - المركز السعري 0.09547 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.4%، وهو مستوى ضغط فوري. - مستوى الدعم S1 عند 0.09428، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.8%، ويشكل دعمًا قريبًا. - مستوى الدعم S2 عند 0.09331، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.9%، ويعمل كمرجع بعيد للدفاع. تتميز توزيعات المستويات الرئيسية بالانضغاط، إذ لا تتجاوز المسافة بين مستويات الدعم والمقاومة 2% في كلا الاتجاهين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Canton Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Canton Network؟ شراء CC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Canton Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Canton Network (CC).
يسمح لك امتلاك Canton Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Canton Network (CC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
شبكة Canton هي شبكة بلوكتشين العامة الوحيدة، التي لا تتطلب أذونات، والمصممة خصيصًا للتمويل المؤسسي، حيث تجمع بشكل فريد بين الخصوصية والامتثال وقابلية التوسع. تُدار الشبكة من قِبل مؤسسة Canton بمشاركة مؤسسات مالية عالمية رائدة، وتُتيح مزامنة وتسوية آمنة في الوقت الفعلي عبر فئات أصول متعددة عبر بنية تحتية مشتركة وقابلة للتشغيل البيني. تعمل الشبكة بواسطة توكنها الأصلي، عملة Canton ، وتدعم الحوكمة اللامركزية وتطوير التطبيقات التعاونية. إنها الرابط المُثبت بين إمكانات بلوكتشين وقوة التمويل العالمي، مما يجعل التدفق المالي على النحو الأمثل.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Canton Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع CC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Canton Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.