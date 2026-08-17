سعر Dexsport اليوم

السعر المباشر لمشروع Dexsport (DESU) اليوم هو $ 0.013679، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DESU الحالي إلى USD هو $ 0.013679 لكل DESU.

يحتل Dexsport حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- DESU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DESU بين $ 0.013608 (أدنى) و$ 0.01376 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك DESU بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-3.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.95K.

معلومات سوق Dexsport (DESU)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 600,000,000 600,000,000 600,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Dexsport هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.95K. العرض المتداول لـ DESU يبلغ --، مع إجمالي عرض 600000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.21M.