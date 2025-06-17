ما هو Defi App ( HOME )

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

متوفر Defi App على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Defi App الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين HOMEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Defi App على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Defi App سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Defi App

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Defi App، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ HOME؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDefi App.

سجل أسعار Defi App

يوفر تتبع مسار سعر HOME معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ HOME. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Defi App.

توكنوميكس Defi App (HOME)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Defi App (HOME) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HOME والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Defi App ( HOME )

هل تبحث عن كيفية شراء Defi App؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Defi App على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HOME إلى العملات المحلية

1 HOME إلى VND ₫ 615.2447 1 HOME إلى AUD A$ 0.0360052 1 HOME إلى GBP ￡ 0.0173012 1 HOME إلى EUR € 0.0201068 1 HOME إلى USD $ 0.02338 1 HOME إلى MYR RM 0.0991312 1 HOME إلى TRY ₺ 0.9239776 1 HOME إلى JPY ¥ 3.3957112 1 HOME إلى RUB ₽ 1.8350962 1 HOME إلى INR ₹ 2.0214348 1 HOME إلى IDR Rp 383.2786272 1 HOME إلى KRW ₩ 32.1152356 1 HOME إلى PHP ₱ 1.3272826 1 HOME إلى EGP ￡E. 1.1722732 1 HOME إلى BRL R$ 0.1283562 1 HOME إلى CAD C$ 0.0317968 1 HOME إلى BDT ৳ 2.8579712 1 HOME إلى NGN ₦ 36.080016 1 HOME إلى UAH ₴ 0.9709714 1 HOME إلى VES Bs 2.38476 1 HOME إلى PKR Rs 6.6230864 1 HOME إلى KZT ₸ 12.1265046 1 HOME إلى THB ฿ 0.7619542 1 HOME إلى TWD NT$ 0.6899438 1 HOME إلى AED د.إ 0.0858046 1 HOME إلى CHF Fr 0.0189378 1 HOME إلى HKD HK$ 0.1832992 1 HOME إلى MAD .د.م 0.2129918 1 HOME إلى MXN $ 0.4439862

Defi App المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Defi App ما هو سعر Defi App (HOME) اليوم؟ سعر Defi App (HOME) المباشر هو USD 0.02338 . ما هي القيمة السوقية لعملة Defi App (HOME)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Defi App هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة HOME في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.02338 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Defi App (HOME)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Defi App (HOME)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة Defi App (HOME)؟ اعتبارًا من 2025-06-18 ، أعلى سعر لعملة Defi App (HOME) هو USD 0.05334 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Defi App (HOME)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Defi App (HOME) هو $ 8.21M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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