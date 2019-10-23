سعر Kava Labs (KAVA)
السعر المباشر لمشروع Kava Labs (KAVA) اليوم هو $ 0.04081، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAVA الحالي إلى USD هو $ 0.04081 لكل KAVA.
يحتل Kava Labs حاليًا المرتبة #411 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.19M، مع عرض متداول قدره 1.08B KAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAVA بين $ 0.04006 (أدنى) و$ 0.041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.19263002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02970831511659733.
على المدى القصير، تحرك KAVA بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.67K.
No.411
0.01%
2019-10-23 00:00:00
KAVA
القيمة السوقية الحالية لـ Kava Labs هي $ 44.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.67K. العرض المتداول لـ KAVA يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1082847016. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.19M.
+0.09%
0.00%
-0.90%
-0.90%
تتبع تغيرات أسعار Kava Labs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|0.00%
|30 يوم
|$ -0.00397
|-8.87%
|60 يوم
|$ -0.0058
|-12.45%
|90 يوم
|$ -0.01623
|-28.46%
سجل اليوم KAVA تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00397 (-8.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAVA تغييرًا في $ -0.0058 (-12.45%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01623 (-28.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kava Labs الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KAVA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
KAVA_USDT يتحرك عند مستوى 0.04068 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق المحور المركزي عند 0.04058. حالياً، يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، بينما يُظهر نظام المحاور أن السعر قريب من المحور المركزي. تحقق قوى الشراء والبيع توازناً مؤقتاً بالقرب من المحور. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يعكس تبايناً في الزخم القصير الأجل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي ملامح للشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة غير متوافق، ما يدل على غياب قوة دافعة أحادية الاتجاه في السوق. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع استمرار حركة السعر حول الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند. يتوزع الزخم بشكل متفرق، ولا توجد حتى الآن بوادر واضحة لاختراق واضح في اتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة R1 عند مستوى 0.04075، وهي لا تبعد عن السعر الحالي سوى أقل من 2%. أما المقاومة البعيدة R2 فتبلغ 0.04086. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 القريب عند 0.04047، وهو قريب جداً من السعر الحالي، بينما يمتد الدعم الأعمق S2 عند 0.04030. إذا انخفض السعر دون مستوى S1، فسيتم اختبار مستوى S2. أما إذا تجاوز R1، فسيتجه نحو مستوى R2. وتكمن النقاط الرئيسية التي تستحق المتابعة في الحدود الفاصلة بين مستويات 0.04047 و0.04075.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kava Labs نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kava Labs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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