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سعر Kava Labs المباشر اليوم هو 0.04081 USD. القيمة السوقية لـ KAVA هي 44,190,986.72296 USD. تابع تحديثات أسعار KAVA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kava Labs المباشر اليوم هو 0.04081 USD. القيمة السوقية لـ KAVA هي 44,190,986.72296 USD. تابع تحديثات أسعار KAVA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KAVA

معلومات سعر KAVA

ما هو KAVA

الوثيقة البيضاء لـ KAVA

الموقع الرسمي لـ KAVA

اقتصاد توكن KAVA

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سعر Kava Labs (KAVA)

السعر المباشر لـ 1 KAVA إلى USD:

$0.04081
$0.04081$0.04081
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Kava Labs (KAVA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:55:34 (UTC+8)

سعر Kava Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Kava Labs (KAVA) اليوم هو $ 0.04081، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAVA الحالي إلى USD هو $ 0.04081 لكل KAVA.

يحتل Kava Labs حاليًا المرتبة #411 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.19M، مع عرض متداول قدره 1.08B KAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAVA بين $ 0.04006 (أدنى) و$ 0.041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.19263002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02970831511659733.

على المدى القصير، تحرك KAVA بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.67K.

معلومات سوق Kava Labs (KAVA)

No.411

$ 44.19M
$ 44.19M$ 44.19M

$ 59.67K
$ 59.67K$ 59.67K

$ 44.19M
$ 44.19M$ 44.19M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,847,016
1,082,847,016 1,082,847,016

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

القيمة السوقية الحالية لـ Kava Labs هي $ 44.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.67K. العرض المتداول لـ KAVA يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1082847016. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.19M.

سجل سعر Kava Labs بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04006
$ 0.04006$ 0.04006
24 ساعة منخفض
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
24 ساعة مرتفع

$ 0.04006
$ 0.04006$ 0.04006

$ 0.041
$ 0.041$ 0.041

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.02970831511659733
$ 0.02970831511659733$ 0.02970831511659733

+0.09%

0.00%

-0.90%

-0.90%

سجل سعر Kava Labs (KAVA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kava Labs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.00397-8.87%
60 يوم$ -0.0058-12.45%
90 يوم$ -0.01623-28.46%
تغير سعر Kava Labs اليوم

سجل اليوم KAVA تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kava Labs لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00397 (-8.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kava Labs لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAVA تغييرًا في $ -0.0058 (-12.45%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kava Labs لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01623 (-28.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kava Labs (KAVA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kava Labs.

تحليل Kava Labs

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kava Labs الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kava Labs اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KAVA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

KAVA_USDT يتحرك عند مستوى 0.04068 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق المحور المركزي عند 0.04058. حالياً، يدور السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، بينما يُظهر نظام المحاور أن السعر قريب من المحور المركزي. تحقق قوى الشراء والبيع توازناً مؤقتاً بالقرب من المحور. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يعكس تبايناً في الزخم القصير الأجل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي ملامح للشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة غير متوافق، ما يدل على غياب قوة دافعة أحادية الاتجاه في السوق. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع استمرار حركة السعر حول الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند. يتوزع الزخم بشكل متفرق، ولا توجد حتى الآن بوادر واضحة لاختراق واضح في اتجاه محدد. تقع المقاومة القريبة R1 عند مستوى 0.04075، وهي لا تبعد عن السعر الحالي سوى أقل من 2%. أما المقاومة البعيدة R2 فتبلغ 0.04086. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 القريب عند 0.04047، وهو قريب جداً من السعر الحالي، بينما يمتد الدعم الأعمق S2 عند 0.04030. إذا انخفض السعر دون مستوى S1، فسيتم اختبار مستوى S2. أما إذا تجاوز R1، فسيتجه نحو مستوى R2. وتكمن النقاط الرئيسية التي تستحق المتابعة في الحدود الفاصلة بين مستويات 0.04047 و0.04075.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Kava Labs؟

يتأثر سعر KAVA بما يلي: معدلات اعتماد تقنيات DeFi، وإجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في نظام Kava البيئي، وتطورات شبكة Cosmos، والأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على بروتوكولات DeFi، والشراكات مع مشاريع البلوكتشين الأخرى، ومكافآت الحصص واقتصاديات الرموز، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، بالإضافة إلى المنافسة من منصات DeFi أخرى مثل Aave وCompound.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Kava Labs اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الكافا اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وتقييم فرص الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار Kava Labs

Kava Labs (KAVA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KAVA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKava Labs (KAVA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kava Labs نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kava Labs الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KAVA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kava Labs.

كيفية شراء واستثمار Kava Labs في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kava Labs؟ شراء KAVA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kava Labs. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kava Labs (KAVA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kava Labs فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kava Labs (KAVA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kava Labs

يسمح لك امتلاك Kava Labs بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kava Labs ( KAVA )

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kava Labs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kava Labs الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kava Labs

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:55:34 (UTC+8)

تحديثات Kava Labs (KAVA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Kava Labs

KAVA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KAVA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KAVA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Kava Labs (KAVA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kava Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAVA
$0.0408
$0.0408$0.0408
0.00%
1.47M (USDT)

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KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.04081 USD