سعر Kava Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Kava Labs (KAVA) اليوم هو $ 0.04081، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAVA الحالي إلى USD هو $ 0.04081 لكل KAVA.

يحتل Kava Labs حاليًا المرتبة #411 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.19M، مع عرض متداول قدره 1.08B KAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAVA بين $ 0.04006 (أدنى) و$ 0.041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.19263002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02970831511659733.

على المدى القصير، تحرك KAVA بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.67K.

معلومات سوق Kava Labs (KAVA)

التصنيف No.411 القيمة السوقية $ 44.19M$ 44.19M $ 44.19M الحجم (24 ساعة) $ 59.67K$ 59.67K $ 59.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.19M$ 44.19M $ 44.19M إمداد دورة التداول 1.08B 1.08B 1.08B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,082,847,016 1,082,847,016 1,082,847,016 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2019-10-23 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.46$ 0.46 $ 0.46 البلوكتشين العام KAVA

القيمة السوقية الحالية لـ Kava Labs هي $ 44.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.67K. العرض المتداول لـ KAVA يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1082847016. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.19M.