سعر Sentism اليوم

السعر المباشر لمشروع Sentism (SENTIS) اليوم هو $ 0.22377، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SENTIS الحالي إلى USD هو $ 0.22377 لكل SENTIS.

يحتل Sentism حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43.86M، مع عرض متداول قدره 196.00M SENTIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SENTIS بين $ 0.22034 (أدنى) و$ 0.22435 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SENTIS بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و+2.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.09K.

معلومات سوق Sentism (SENTIS)

القيمة السوقية $ 43.86M$ 43.86M $ 43.86M الحجم (24 ساعة) $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.77M$ 223.77M $ 223.77M إمداد دورة التداول 196.00M 196.00M 196.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 19.60% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Sentism هي $ 43.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.09K. العرض المتداول لـ SENTIS يبلغ 196.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.77M.