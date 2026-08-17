سعر AEON اليوم

السعر المباشر لمشروع AEON (AEON) اليوم هو $ 0,07761، مع تغير بنسبة 8,59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AEON الحالي إلى USD هو $ 0,07761 لكل AEON.

يحتل AEON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.59M، مع عرض متداول قدره 188.00M AEON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AEON بين $ 0,06693 (أدنى) و$ 0,08609 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AEON بمقدار +3,60% خلال الساعة الماضية و+40,44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 514.47K.

معلومات سوق AEON (AEON)

القيمة السوقية $ 14.59M$ 14.59M $ 14.59M الحجم (24 ساعة) $ 514.47K$ 514.47K $ 514.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77,61M$ 77,61M $ 77,61M إمداد دورة التداول 188.00M 188.00M 188.00M الحد الأقصى للعرض 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 إجمالي العرض 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 معدل التداول 18,80% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ AEON هي $ 14.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 514.47K. العرض المتداول لـ AEON يبلغ 188.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77,61M.