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سعر Espresso المباشر اليوم هو 0.07253 USD. القيمة السوقية لـ ESP هي 37,755,491.5 USD. تابع تحديثات أسعار ESP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Espresso المباشر اليوم هو 0.07253 USD. القيمة السوقية لـ ESP هي 37,755,491.5 USD. تابع تحديثات أسعار ESP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر ESP

ما هو ESP

الوثيقة البيضاء لـ ESP

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اقتصاد توكن ESP

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سعر Espresso (ESP)

السعر المباشر لـ 1 ESP إلى USD:

$0.07253
$0.07253$0.07253
+2.29%1D
USD
مخطط أسعار Espresso (ESP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:32:22 (UTC+8)

سعر Espresso اليوم

السعر المباشر لمشروع Espresso (ESP) اليوم هو $ 0.07253، مع تغير بنسبة 2.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ESP الحالي إلى USD هو $ 0.07253 لكل ESP.

يحتل Espresso حاليًا المرتبة #512 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37.76M، مع عرض متداول قدره 520.55M ESP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ESP بين $ 0.06981 (أدنى) و$ 0.07518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.21858806330694808، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05219255275144075.

على المدى القصير، تحرك ESP بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.08K.

معلومات سوق Espresso (ESP)

No.512

$ 37.76M
$ 37.76M$ 37.76M

$ 70.08K
$ 70.08K$ 70.08K

$ 260.38M
$ 260.38M$ 260.38M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Espresso هي $ 37.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.08K. العرض المتداول لـ ESP يبلغ 520.55M، مع إجمالي عرض 3590000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.38M.

سجل سعر Espresso بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06981
$ 0.06981$ 0.06981
24 ساعة منخفض
$ 0.07518
$ 0.07518$ 0.07518
24 ساعة مرتفع

$ 0.06981
$ 0.06981$ 0.06981

$ 0.07518
$ 0.07518$ 0.07518

$ 0.21858806330694808
$ 0.21858806330694808$ 0.21858806330694808

$ 0.05219255275144075
$ 0.05219255275144075$ 0.05219255275144075

-0.35%

+2.29%

+0.08%

+0.08%

سجل سعر Espresso (ESP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Espresso لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0016238+2.29%
30 يوم$ -0.00111-1.51%
60 يوم$ +0.00627+9.46%
90 يوم$ +0.00751+11.55%
تغير سعر Espresso اليوم

سجل اليوم ESP تغيرًا $ +0.0016238 (+2.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Espresso لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00111 (-1.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Espresso لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ESP تغييرًا في $ +0.00627 (+9.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Espresso لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00751 (+11.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Espresso (ESP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Espresso.

تحليل Espresso

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Espresso الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Espresso اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ESP: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ESP_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.07099، حيث يقع السعر فوق مركز التذبذب عند 0.07021. يقبع الهيكل الحالي بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مع توفير نقطة المحور دعماً أساسياً في القاع. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، مما يعكس هيمنة المشترين على المدى القصير. كما شهد مؤشر MACD تشكّل تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في مؤشرات الزخم. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، مما يشير إلى غياب إشارات الاتجاه الواضحة. وتُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً في التصنيف، ما يعني أن قوة الزخم الصاعد لم تحقق ترافقاً متناغماً بعد. فيما يبقى معدل التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون رؤية أي مؤشرات لتوسع أو انكماش حاد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.07142، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.6%. يُعتبر هذا المستوى محوراً للمقاومة R1، ويمثل أول عائق اختباري أمام السعر. أما المقاومة البعيدة فتقع عند 0.07327، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.2%، وهي تمثل محور المقاومة R2، وتشكل حدّاً أعلى نسبياً للنطاق السعري. من جهة الدعم، يقع الدعم القريب عند 0.06836، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.7%، وهو محور الدعم S1؛ وفي حال كسره، سيُختبر مدى فعالية مركز التذبذب. أما الدعم القوي الأدنى فموجود عند 0.06715، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.4%، وهو محور الدعم S2 الذي يحدد الحد الأدنى للفترة الحالية من التذبذب السعري.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Espresso

Espresso (ESP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ESP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEspresso (ESP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Espresso نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Espresso الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ESP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Espresso.

كيفية شراء واستثمار Espresso في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Espresso؟ شراء ESP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Espresso. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Espresso (ESP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Espresso فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Espresso (ESP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Espresso

يسمح لك امتلاك Espresso بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Espresso ( ESP )

مشروع Espresso هو طبقة أساسية عالية الأداء مخصّصة للـ rollups، ما يجعل معاملات L2 آمنة وسريعة وسلسة للمستخدمين. يحظى Espresso بثقة فرق رائدة، بما في ذلك Offchain Labs ‏(Arbitrum) وPolygon وApeChain وCartesi وRARI Chain وCelo.

Espresso المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Espresso، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Espresso الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Espresso

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:32:22 (UTC+8)

تحديثات Espresso (ESP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Espresso

ESP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ESP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ESP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Espresso (ESP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Espresso المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTESP
$0.07261
$0.07261$0.07261
+2.39%
957.06K (USDT)

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