سعر Espresso اليوم

السعر المباشر لمشروع Espresso (ESP) اليوم هو $ 0.07253، مع تغير بنسبة 2.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ESP الحالي إلى USD هو $ 0.07253 لكل ESP.

يحتل Espresso حاليًا المرتبة #512 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37.76M، مع عرض متداول قدره 520.55M ESP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ESP بين $ 0.06981 (أدنى) و$ 0.07518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.21858806330694808، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05219255275144075.

على المدى القصير، تحرك ESP بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.08K.

معلومات سوق Espresso (ESP)

التصنيف No.512 القيمة السوقية $ 37.76M$ 37.76M $ 37.76M الحجم (24 ساعة) $ 70.08K$ 70.08K $ 70.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 260.38M$ 260.38M $ 260.38M إمداد دورة التداول 520.55M 520.55M 520.55M الحد الأقصى للعرض 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 إجمالي العرض 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 معدل التداول 14.50% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Espresso هي $ 37.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.08K. العرض المتداول لـ ESP يبلغ 520.55M، مع إجمالي عرض 3590000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.38M.