سعر Myros اليوم

السعر المباشر لمشروع Myros (MY) اليوم هو $ 0.005616، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MY الحالي إلى USD هو $ 0.005616 لكل MY.

يحتل Myros حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MY بين $ 0.005615 (أدنى) و$ 0.0059 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MY بمقدار -3.14% خلال الساعة الماضية و-91.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 118.19K.

معلومات سوق Myros (MY)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 118.19K$ 118.19K $ 118.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Myros هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 118.19K. العرض المتداول لـ MY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.62M.