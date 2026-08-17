سعر Handy اليوم

السعر المباشر لمشروع Handy (HANDY) اليوم هو $ 0.0017118، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HANDY الحالي إلى USD هو $ 0.0017118 لكل HANDY.

يحتل Handy حاليًا المرتبة #2061 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.29M، مع عرض متداول قدره 6.60B HANDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HANDY بين $ 0.0016223 (أدنى) و$ 0.0017157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.27980029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000179943687838329.

على المدى القصير، تحرك HANDY بمقدار +2.86% خلال الساعة الماضية و-6.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.59K.

معلومات سوق Handy (HANDY)

التصنيف No.2061 القيمة السوقية $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M الحجم (24 ساعة) $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.12M$ 17.12M $ 17.12M إمداد دورة التداول 6.60B 6.60B 6.60B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 65.95% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Handy هي $ 11.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.59K. العرض المتداول لـ HANDY يبلغ 6.60B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.12M.