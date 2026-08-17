سعر GPU اليوم

السعر المباشر لمشروع GPU (GPUBSC) اليوم هو $ 0.0001418، مع تغير بنسبة 25.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPUBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0001418 لكل GPUBSC.

يحتل GPU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GPUBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPUBSC بين $ 0.0001 (أدنى) و$ 0.0004106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GPUBSC بمقدار +10.26% خلال الساعة الماضية و-92.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 90.18K.

معلومات سوق GPU (GPUBSC)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 90.18K$ 90.18K $ 90.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 141.80K$ 141.80K $ 141.80K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ GPU هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.18K. العرض المتداول لـ GPUBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.80K.