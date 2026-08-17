سعر GPU (GPUBSC)
السعر المباشر لمشروع GPU (GPUBSC) اليوم هو $ 0.0001418، مع تغير بنسبة 25.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPUBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0001418 لكل GPUBSC.
يحتل GPU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GPUBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPUBSC بين $ 0.0001 (أدنى) و$ 0.0004106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك GPUBSC بمقدار +10.26% خلال الساعة الماضية و-92.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 90.18K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ GPU هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.18K. العرض المتداول لـ GPUBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.80K.
+10.26%
-25.36%
-92.45%
-92.45%
تتبع تغيرات أسعار GPU لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000048179
|-25.36%
|30 يوم
|$ -0.0048582
|-97.17%
|60 يوم
|$ -0.0048582
|-97.17%
|90 يوم
|$ -0.0048582
|-97.17%
سجل اليوم GPUBSC تغيرًا $ -0.000048179 (-25.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GPUBSC تغييرًا في $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار GPU الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GPUBSC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
GPUBSC_USDT在4小时周期内运行于中枢4.32E-4上方，当前价格4.35E-4已接近枢纽轴心。价格位于S1与R1构成的核心震荡区间内，多空双方在此位置暂时达成短期平衡。枢纽体系显示价格尚未脱离中轴引力范围，整体结构呈现出典型的区间整理形态。 短期均线组MA5-6和EMA5-6均发出买入信号，表明短线动能偏向多方。MACD指标形成金叉，进一步确认上涨动量正在逐步积聚。RSI处于超卖区域后的修复阶段，暗示下行压力暂时减弱。快慢指标方向趋于一致，波动率维持低位，市场正等待方向性突破。 上方第一阻力位R1位于4.48E-4，距离现价约3%的空间，是近期测试的重要目标。下方第一支撑位S1位于4.1E-4，距离现价约5.7%，为回调提供了一定的缓冲空间。远端参考价位分别为R2 4.7E-4和S2 3.94E-4，分别界定了当前波动的上下边界。
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GPU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع GPUBSC هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GPU، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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