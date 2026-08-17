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سعر GPU المباشر اليوم هو 0.0001418 USD. القيمة السوقية لـ GPUBSC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار GPUBSC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر GPU المباشر اليوم هو 0.0001418 USD. القيمة السوقية لـ GPUBSC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار GPUBSC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GPUBSC

معلومات سعر GPUBSC

ما هو GPUBSC

اقتصاد توكن GPUBSC

توقعات سعر GPUBSC

سجل GPUBSC

دليل شراء GPUBSC

محول عملة GPUBSC إلى الفيات

عقود GPUBSC الفورية

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سعر GPU (GPUBSC)

السعر المباشر لـ 1 GPUBSC إلى USD:

$0.0001418
$0.0001418$0.0001418
-25.36%1D
USD
مخطط أسعار GPU (GPUBSC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:11:11 (UTC+8)

سعر GPU اليوم

السعر المباشر لمشروع GPU (GPUBSC) اليوم هو $ 0.0001418، مع تغير بنسبة 25.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPUBSC الحالي إلى USD هو $ 0.0001418 لكل GPUBSC.

يحتل GPU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GPUBSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPUBSC بين $ 0.0001 (أدنى) و$ 0.0004106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GPUBSC بمقدار +10.26% خلال الساعة الماضية و-92.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 90.18K.

معلومات سوق GPU (GPUBSC)

--
----

$ 90.18K
$ 90.18K$ 90.18K

$ 141.80K
$ 141.80K$ 141.80K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ GPU هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.18K. العرض المتداول لـ GPUBSC يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.80K.

سجل سعر GPU بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
24 ساعة منخفض
$ 0.0004106
$ 0.0004106$ 0.0004106
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001

$ 0.0004106
$ 0.0004106$ 0.0004106

--
----

--
----

+10.26%

-25.36%

-92.45%

-92.45%

سجل سعر GPU (GPUBSC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار GPU لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000048179-25.36%
30 يوم$ -0.0048582-97.17%
60 يوم$ -0.0048582-97.17%
90 يوم$ -0.0048582-97.17%
تغير سعر GPU اليوم

سجل اليوم GPUBSC تغيرًا $ -0.000048179 (-25.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GPU لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GPU لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GPUBSC تغييرًا في $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GPU لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0048582 (-97.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GPU (GPUBSC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GPU.

تحليل GPU

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار GPU الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق GPU اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GPUBSC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

GPUBSC_USDT在4小时周期内运行于中枢4.32E-4上方，当前价格4.35E-4已接近枢纽轴心。价格位于S1与R1构成的核心震荡区间内，多空双方在此位置暂时达成短期平衡。枢纽体系显示价格尚未脱离中轴引力范围，整体结构呈现出典型的区间整理形态。 短期均线组MA5-6和EMA5-6均发出买入信号，表明短线动能偏向多方。MACD指标形成金叉，进一步确认上涨动量正在逐步积聚。RSI处于超卖区域后的修复阶段，暗示下行压力暂时减弱。快慢指标方向趋于一致，波动率维持低位，市场正等待方向性突破。 上方第一阻力位R1位于4.48E-4，距离现价约3%的空间，是近期测试的重要目标。下方第一支撑位S1位于4.1E-4，距离现价约5.7%，为回调提供了一定的缓冲空间。远端参考价位分别为R2 4.7E-4和S2 3.94E-4，分别界定了当前波动的上下边界。

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار GPU

GPU (GPUBSC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GPUBSC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGPU (GPUBSC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GPU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر GPU الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GPUBSC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار GPU.

كيفية شراء واستثمار GPU في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع GPU؟ شراء GPUBSC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء GPU. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء GPU (GPUBSC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة GPU فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء GPU (GPUBSC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع GPU

يسمح لك امتلاك GPU بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء GPU (GPUBSC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو GPU ( GPUBSC )

مشروع GPUBSC هي عملة ميم.

GPU المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GPU، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GPU

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:11:11 (UTC+8)

تحديثات GPU (GPUBSC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن GPU

GPUBSC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GPUBSC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GPUBSC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق GPU (GPUBSC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GPU المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1GPUBSC
$0.0001391
$0.0001391$0.0001391
-26.40%
324.67M (USDT)
/USDTGPUBSC
$0.000137
$0.000137$0.000137
-27.55%
503.64M (USDT)

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1 GPUBSC = 0.0001418 USD