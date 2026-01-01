سعر Orta Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Orta Chain (ORTA) اليوم هو $ 0.0472، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORTA الحالي إلى USD هو $ 0.0472 لكل ORTA.

يحتل Orta Chain حاليًا المرتبة #4379 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ORTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORTA بين $ 0.0459 (أدنى) و$ 0.0472 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6085596228306721، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01512157441259814.

على المدى القصير، تحرك ORTA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 99.40.

معلومات سوق Orta Chain (ORTA)

التصنيف No.4379 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 99.40$ 99.40 $ 99.40 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 0.00% تاريخ الإصدار 2026-01-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0125$ 0.0125 $ 0.0125 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Orta Chain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 99.40. العرض المتداول لـ ORTA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.72M.