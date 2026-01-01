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سعر Orta Chain المباشر اليوم هو 0.0472 USD. القيمة السوقية لـ ORTA هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار ORTA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Orta Chain المباشر اليوم هو 0.0472 USD. القيمة السوقية لـ ORTA هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار ORTA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ORTA

معلومات سعر ORTA

ما هو ORTA

الوثيقة البيضاء لـ ORTA

الموقع الرسمي لـ ORTA

اقتصاد توكن ORTA

توقعات سعر ORTA

سجل ORTA

دليل شراء ORTA

محول عملة ORTA إلى الفيات

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سعر Orta Chain (ORTA)

السعر المباشر لـ 1 ORTA إلى USD:

$0.0472
$0.0472$0.0472
+2.83%1D
USD
مخطط أسعار Orta Chain (ORTA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:19:01 (UTC+8)

سعر Orta Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Orta Chain (ORTA) اليوم هو $ 0.0472، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORTA الحالي إلى USD هو $ 0.0472 لكل ORTA.

يحتل Orta Chain حاليًا المرتبة #4379 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ORTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORTA بين $ 0.0459 (أدنى) و$ 0.0472 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6085596228306721، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01512157441259814.

على المدى القصير، تحرك ORTA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 99.40.

معلومات سوق Orta Chain (ORTA)

No.4379

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.40
$ 99.40$ 99.40

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

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100,000,000 100,000,000

0.00%

2026-01-01 00:00:00

$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Orta Chain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 99.40. العرض المتداول لـ ORTA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.72M.

سجل سعر Orta Chain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0459
$ 0.0459$ 0.0459
24 ساعة منخفض
$ 0.0472
$ 0.0472$ 0.0472
24 ساعة مرتفع

$ 0.0459
$ 0.0459$ 0.0459

$ 0.0472
$ 0.0472$ 0.0472

$ 0.6085596228306721
$ 0.6085596228306721$ 0.6085596228306721

$ 0.01512157441259814
$ 0.01512157441259814$ 0.01512157441259814

0.00%

+2.83%

0.00%

0.00%

سجل سعر Orta Chain (ORTA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Orta Chain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.001299+2.83%
30 يوم$ -0.0054-10.27%
60 يوم$ -0.0153-24.48%
90 يوم$ -0.0227-32.48%
تغير سعر Orta Chain اليوم

سجل اليوم ORTA تغيرًا $ +0.001299 (+2.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Orta Chain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0054 (-10.27%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Orta Chain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ORTA تغييرًا في $ -0.0153 (-24.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Orta Chain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0227 (-32.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Orta Chain (ORTA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Orta Chain.

تحليل Orta Chain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Orta Chain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Orta Chain؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Orta Chain (ORTA):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
4. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين
6. ديناميات العرض والطلب
7. مضاربات المستثمرين ونشاط كبار الملاك
8. المنافسة من منصات البلوك تشين المماثلة
9. معدل اعتماد خدمات Orta Chain
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Orta Chain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر أورتا تشين (ORTA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Orta Chain

Orta Chain (ORTA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ORTA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOrta Chain (ORTA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Orta Chain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Orta Chain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ORTA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Orta Chain.

كيفية شراء واستثمار Orta Chain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Orta Chain؟ شراء ORTA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Orta Chain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Orta Chain (ORTA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Orta Chain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Orta Chain (ORTA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Orta Chain

يسمح لك امتلاك Orta Chain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Orta Chain ( ORTA )

مشروع Orta Chain هي بنية تحتية مالية ومحاسبية مصممة خصيصًا للعملات الرقمية، تهدف إلى مساعدة الشركات على دمج تقنية البلوكتشين في عملياتها الحالية خارج السلسلة. تركز المنصة على حالات استخدام عملية مثل إدارة الأصول الرقمية، والمعاملات بين الأفراد، وعمليات الاشتراك والدفع، والمحاسبة الآلية للعملات الرقمية، مما يُمكّن الشركات من العمل بكفاءة في بيئة لامركزية دون الحاجة إلى خبرة متعمقة في تقنية البلوكتشين. وقد أكمل المشروع طرحه الأولي لعملة فيسترا (IVO) عبر منصة بروليز. وكجزء من إطلاقه الأولي، أصبحت بروليز أول عميل مؤسسي يستخدم بنية Orta Chain التحتية في بيئة إنتاجية حقيقية.

Orta Chain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Orta Chain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Orta Chain الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemInfrastructure

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Orta Chain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:19:01 (UTC+8)

تحديثات Orta Chain (ORTA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع ORTA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ORTA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Orta Chain (ORTA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Orta Chain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTORTA
$0.0472
$0.0472$0.0472
+2.83%
2.12K (USDT)

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