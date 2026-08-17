سعر XTM اليوم

السعر المباشر لمشروع XTM (XTM) اليوم هو $ 0.000317، مع تغير بنسبة 5.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTM الحالي إلى USD هو $ 0.000317 لكل XTM.

يحتل XTM حاليًا المرتبة #4596 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 XTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTM بين $ 0.0003 (أدنى) و$ 0.000341 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08072553259839366، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000779380998737074.

على المدى القصير، تحرك XTM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-24.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.31K.

معلومات سوق XTM (XTM)

التصنيف No.4596 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 2.31K$ 2.31K $ 2.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 4,119,862,458 4,119,862,458 4,119,862,458 البلوكتشين العام MINOTARI

القيمة السوقية الحالية لـ XTM هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.31K. العرض المتداول لـ XTM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 4119862458. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31M.