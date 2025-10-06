سعر Cosplay Token المباشر اليوم هو 0.001874 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cosplay Token المباشر اليوم هو 0.001874 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن COT

معلومات سعر COT

الوثيقة البيضاء لـ COT

الموقع الرسمي لـ COT

اقتصاد توكن COT

توقعات سعر COT

سجل COT

دليل شراء COT

محول عملة COT إلى الفيات

COT العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Cosplay Token

Cosplay Token السعر(COT)

السعر المباشر لـ 1 COT إلى USD:

$0.001874
$0.001874$0.001874
-0.37%1D
USD
مخطط أسعار Cosplay Token (COT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:19:04 (UTC+8)

معلومات سعر Cosplay Token (COT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001777
$ 0.001777$ 0.001777
24 ساعة منخفض
$ 0.001942
$ 0.001942$ 0.001942
24 ساعة مرتفع

$ 0.001777
$ 0.001777$ 0.001777

$ 0.001942
$ 0.001942$ 0.001942

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

+0.10%

-0.37%

-6.30%

-6.30%

سعر Cosplay Token (COT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.001874. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COT بين أدنى سعر $ 0.001777 وأعلى سعر $ 0.001942، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOT على الإطلاق هو $ 0.20071997640034067، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.001063216445440777.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COT +0.10% على مدار الساعة الماضية، -0.37% على مدار 24 ساعة، و -6.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cosplay Token (COT)

No.2349

$ 739.03K
$ 739.03K$ 739.03K

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cosplay Token هي $ 739.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.25K. العرض المتداول لـ COT يبلغ 394.36M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.87M.

سجل سعر Cosplay Token (COT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cosplay Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000696-0.37%
30 يوم$ -0.000359-16.08%
60 يوم$ -0.000404-17.74%
90 يوم$ -0.000621-24.89%
تغير سعر Cosplay Token اليوم

سجل اليوم COT تغيرًا $ -0.00000696 (-0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cosplay Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000359 (-16.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cosplay Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COT تغييرًا في $ -0.000404 (-17.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cosplay Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000621 (-24.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cosplay Token (COT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cosplay Token.

ما هو Cosplay Token ( COT )

مشروع ياباني المنشأ يهدف إلى ربط مجتمع الكوسبلاي العالمي عبر توكن COT$. وقد تطور هذا المشروع من منصة "WorldCosplay" (أكثر من 1.2 مليون مستخدم)، ويربط بين الأحداث الواقعية والتفاعل الرقمي لخلق بيئة اقتصادية جديدة لثقافة الكوسبلاي.

متوفر Cosplay Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Cosplay Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين COTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Cosplay Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Cosplay Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Cosplay Token (USD)

كم ستكون قيمة Cosplay Token (COT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cosplay Token (COT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cosplay Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Cosplay Token!

توكنوميكس Cosplay Token (COT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cosplay Token (COT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Cosplay Token ( COT )

هل تبحث عن كيفية شراء Cosplay Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Cosplay Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة COT إلى العملات المحلية

1 Cosplay Token (COT) إلى VND
49.31431
1 Cosplay Token (COT) إلى AUD
A$0.00282974
1 Cosplay Token (COT) إلى GBP
0.0014055
1 Cosplay Token (COT) إلى EUR
0.0015929
1 Cosplay Token (COT) إلى USD
$0.001874
1 Cosplay Token (COT) إلى MYR
RM0.00785206
1 Cosplay Token (COT) إلى TRY
0.0786143
1 Cosplay Token (COT) إلى JPY
¥0.284848
1 Cosplay Token (COT) إلى ARS
ARS$2.7599335
1 Cosplay Token (COT) إلى RUB
0.1485145
1 Cosplay Token (COT) إلى INR
0.16543672
1 Cosplay Token (COT) إلى IDR
Rp31.23332084
1 Cosplay Token (COT) إلى PHP
0.11007876
1 Cosplay Token (COT) إلى EGP
￡E.0.08877138
1 Cosplay Token (COT) إلى BRL
R$0.0100259
1 Cosplay Token (COT) إلى CAD
C$0.00260486
1 Cosplay Token (COT) إلى BDT
0.22941508
1 Cosplay Token (COT) إلى NGN
2.7277944
1 Cosplay Token (COT) إلى COP
$7.235514
1 Cosplay Token (COT) إلى ZAR
R.0.03212036
1 Cosplay Token (COT) إلى UAH
0.07891414
1 Cosplay Token (COT) إلى TZS
T.Sh.4.6157557
1 Cosplay Token (COT) إلى VES
Bs0.406658
1 Cosplay Token (COT) إلى CLP
$1.763434
1 Cosplay Token (COT) إلى PKR
Rs0.53131648
1 Cosplay Token (COT) إلى KZT
0.99998514
1 Cosplay Token (COT) إلى THB
฿0.06049272
1 Cosplay Token (COT) إلى TWD
NT$0.05728818
1 Cosplay Token (COT) إلى AED
د.إ0.00687758
1 Cosplay Token (COT) إلى CHF
Fr0.00148046
1 Cosplay Token (COT) إلى HKD
HK$0.01456098
1 Cosplay Token (COT) إلى AMD
֏0.71800436
1 Cosplay Token (COT) إلى MAD
.د.م0.01729702
1 Cosplay Token (COT) إلى MXN
$0.03455656
1 Cosplay Token (COT) إلى SAR
ريال0.0070275
1 Cosplay Token (COT) إلى ETB
Br0.28422958
1 Cosplay Token (COT) إلى KES
KSh0.24210206
1 Cosplay Token (COT) إلى JOD
د.أ0.001328666
1 Cosplay Token (COT) إلى PLN
0.00680262
1 Cosplay Token (COT) إلى RON
лв0.00818938
1 Cosplay Token (COT) إلى SEK
kr0.01757812
1 Cosplay Token (COT) إلى BGN
лв0.00314832
1 Cosplay Token (COT) إلى HUF
Ft0.62569112
1 Cosplay Token (COT) إلى CZK
0.0391666
1 Cosplay Token (COT) إلى KWD
د.ك0.000573444
1 Cosplay Token (COT) إلى ILS
0.0060905
1 Cosplay Token (COT) إلى BOB
Bs0.01294934
1 Cosplay Token (COT) إلى AZN
0.0031858
1 Cosplay Token (COT) إلى TJS
SM0.01731576
1 Cosplay Token (COT) إلى GEL
0.00509728
1 Cosplay Token (COT) إلى AOA
Kz1.70828218
1 Cosplay Token (COT) إلى BHD
.د.ب0.000704624
1 Cosplay Token (COT) إلى BMD
$0.001874
1 Cosplay Token (COT) إلى DKK
kr0.01203108
1 Cosplay Token (COT) إلى HNL
L0.04936116
1 Cosplay Token (COT) إلى MUR
0.08528574
1 Cosplay Token (COT) إلى NAD
$0.03236398
1 Cosplay Token (COT) إلى NOK
kr0.01870252
1 Cosplay Token (COT) إلى NZD
$0.00322328
1 Cosplay Token (COT) إلى PAB
B/.0.001874
1 Cosplay Token (COT) إلى PGK
K0.00788954
1 Cosplay Token (COT) إلى QAR
ر.ق0.00682136
1 Cosplay Token (COT) إلى RSD
дин.0.18893668
1 Cosplay Token (COT) إلى UZS
soʻm22.57830806
1 Cosplay Token (COT) إلى ALL
L0.15567318
1 Cosplay Token (COT) إلى ANG
ƒ0.00335446
1 Cosplay Token (COT) إلى AWG
ƒ0.0033732
1 Cosplay Token (COT) إلى BBD
$0.003748
1 Cosplay Token (COT) إلى BAM
KM0.00312958
1 Cosplay Token (COT) إلى BIF
Fr5.526426
1 Cosplay Token (COT) إلى BND
$0.00241746
1 Cosplay Token (COT) إلى BSD
$0.001874
1 Cosplay Token (COT) إلى JMD
$0.30073952
1 Cosplay Token (COT) إلى KHR
7.5564365
1 Cosplay Token (COT) إلى KMF
Fr0.788954
1 Cosplay Token (COT) إلى LAK
40.73912962
1 Cosplay Token (COT) إلى LKR
රු0.57080166
1 Cosplay Token (COT) إلى MDL
L0.031858
1 Cosplay Token (COT) إلى MGA
Ar8.36606072
1 Cosplay Token (COT) إلى MOP
P0.01501074
1 Cosplay Token (COT) إلى MVR
0.0286722
1 Cosplay Token (COT) إلى MWK
MK3.25347014
1 Cosplay Token (COT) إلى MZN
MT0.1197486
1 Cosplay Token (COT) إلى NPR
रु0.2647962
1 Cosplay Token (COT) إلى PYG
13.290408
1 Cosplay Token (COT) إلى RWF
Fr2.722922
1 Cosplay Token (COT) إلى SBD
$0.01540428
1 Cosplay Token (COT) إلى SCR
0.02601112
1 Cosplay Token (COT) إلى SRD
$0.07409796
1 Cosplay Token (COT) إلى SVC
$0.0163975
1 Cosplay Token (COT) إلى SZL
L0.03236398
1 Cosplay Token (COT) إلى TMT
m0.006559
1 Cosplay Token (COT) إلى TND
د.ت0.005502064
1 Cosplay Token (COT) إلى TTD
$0.01272446
1 Cosplay Token (COT) إلى UGX
Sh6.529016
1 Cosplay Token (COT) إلى XAF
Fr1.056936
1 Cosplay Token (COT) إلى XCD
$0.0050598
1 Cosplay Token (COT) إلى XOF
Fr1.056936
1 Cosplay Token (COT) إلى XPF
Fr0.191148
1 Cosplay Token (COT) إلى BWP
P0.02666702
1 Cosplay Token (COT) إلى BZD
$0.00376674
1 Cosplay Token (COT) إلى CVE
$0.17741158
1 Cosplay Token (COT) إلى DJF
Fr0.333572
1 Cosplay Token (COT) إلى DOP
$0.12004844
1 Cosplay Token (COT) إلى DZD
د.ج0.2434326
1 Cosplay Token (COT) إلى FJD
$0.0042165
1 Cosplay Token (COT) إلى GNF
Fr16.29443
1 Cosplay Token (COT) إلى GTQ
Q0.01435484
1 Cosplay Token (COT) إلى GYD
$0.39245308
1 Cosplay Token (COT) إلى ISK
kr0.230502

Cosplay Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cosplay Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cosplay Token الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cosplay Token

كم يساوي Cosplay Token (COT) اليوم؟
سعر COT المباشر في USD هو USD 0.001874، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COT إلى USD الحالي؟
سعر COT إلى USD الحالي هو $ 0.001874. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cosplay Token ؟
القيمة السوقية لعملة COT هي $ 739.03K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COT؟
العرض المتداول لتوكن COT هو 394.36M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COT؟
حقق COT سعرًا قياسيًا قدره 0.20071997640034067 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.001063216445440777 COT.
ما هو حجم تداول COT؟
حجم تداول COT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 7.25K USD.
هل سترتفع COT هذا العام؟
قد يرتفع COT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:19:04 (UTC+8)

تحديثات Cosplay Token (COT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة COT إلى USD

المبلغ

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001874 USD

تداول COT

/USDTCOT
$0.001874
$0.001874$0.001874
-0.37%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,269.98
$113,269.98$113,269.98

-1.19%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.58
$4,021.58$4,021.58

-1.83%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04371
$0.04371$0.04371

-5.87%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.58
$195.58$195.58

-1.66%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4635
$3.4635$3.4635

-10.21%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.58
$4,021.58$4,021.58

-1.83%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,269.98
$113,269.98$113,269.98

-1.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.58
$195.58$195.58

-1.66%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6303
$2.6303$2.6303

-0.21%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19406
$0.19406$0.19406

-2.85%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.327
$2.327$2.327

+210.26%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002000
$0.00002000$0.00002000

+207.69%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000206
$0.0000000206$0.0000000206

+139.53%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000098
$0.0000000000000000098$0.0000000000000000098

+117.77%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008592
$0.0008592$0.0008592

+86.49%