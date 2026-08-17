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سعر SNX المباشر اليوم هو 0.1976 USD. القيمة السوقية لـ SNX هي 68,076,407.9287601582 USD. تابع تحديثات أسعار SNX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SNX المباشر اليوم هو 0.1976 USD. القيمة السوقية لـ SNX هي 68,076,407.9287601582 USD. تابع تحديثات أسعار SNX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SNX

معلومات سعر SNX

ما هو SNX

الوثيقة البيضاء لـ SNX

الموقع الرسمي لـ SNX

اقتصاد توكن SNX

توقعات سعر SNX

سجل SNX

دليل شراء SNX

محول عملة SNX إلى الفيات

عقود SNX الفورية

SNX عقود USDT-M الآجلة

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شعار SNX

سعر SNX (SNX)

السعر المباشر لـ 1 SNX إلى USD:

$0.1974
$0.1974$0.1974
-0.90%1D
USD
مخطط أسعار SNX (SNX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:48:40 (UTC+8)

سعر SNX اليوم

السعر المباشر لمشروع SNX (SNX) اليوم هو $ 0.1976، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNX الحالي إلى USD هو $ 0.1976 لكل SNX.

يحتل SNX حاليًا المرتبة #199 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.08M، مع عرض متداول قدره 344.52M SNX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNX بين $ 0.1946 (أدنى) و$ 0.1998 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.77103007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0325776275658.

على المدى القصير، تحرك SNX بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-6.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.51K.

معلومات سوق SNX (SNX)

No.199

$ 68.08M
$ 68.08M$ 68.08M

$ 56.51K
$ 56.51K$ 56.51K

$ 67.16M
$ 67.16M$ 67.16M

344.52M
344.52M 344.52M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

344,939,867.55566317
344,939,867.55566317 344,939,867.55566317

101.36%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SNX هي $ 68.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.51K. العرض المتداول لـ SNX يبلغ 344.52M، مع إجمالي عرض 344939867.55566317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.16M.

سجل سعر SNX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946
24 ساعة منخفض
$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998
24 ساعة مرتفع

$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946

$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

+0.15%

-0.89%

-6.53%

-6.53%

سجل سعر SNX (SNX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SNX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001793-0.89%
30 يوم$ -0.0218-9.94%
60 يوم$ -0.0412-17.26%
90 يوم$ -0.1078-35.30%
تغير سعر SNX اليوم

سجل اليوم SNX تغيرًا $ -0.001793 (-0.89%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SNX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0218 (-9.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SNX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNX تغييرًا في $ -0.0412 (-17.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SNX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1078 (-35.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SNX (SNX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SNX.

تحليل SNX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SNX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SNX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SNX: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

SNX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 0.2000. السعر يقع فوق النقطة المحورية عند 0.1992، داخل نطاق تذبذب ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر حالياً أعلى قليلاً من المحور المركزي، مما يعكس توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين. من الناحية الهيكلية، لا تظهر أي إشارات واضحة على اختراق أو كسر للحدود، حيث يواصل السوق التصحيح ضمن القناة المحددة مسبقاً. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً شراءً، مما يشير إلى اتجاه قصير المدى مائل نحو الصعود. كما تم تسجيل تقاطع إيجابي في مؤشر MACD، مما يعزز الإشارة الإيجابية لقوة الزخم. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على أن زخم الصعود لم يتجاوز حدوده بشكل كبير حتى الآن. هناك تباين واضح في حركة المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتعايش الترتيب الصعودي للمتوسطات المتحركة مع الحالة المحايدة لمؤشرات التذبذب، مما يعكس توزيعاً متفرقاً للزخم دون ظهور قوة دفع موحدة يمكنها تحديد اتجاه واضح. مستوى المقاومة القريب R1 يقع عند 0.1999، وهو أقرب بمسافة 0.0001 فقط من السعر الحالي، مما يجعله هدفاً فوريًا لاختبار القوة. أما مستوى الدعم الأساسي S1 فيتواجد عند 0.1984، على بعد 0.0016 من السعر الحالي، ليشكل دعماً أولياً للتصحيح. وبالنسبة للمستويات البعيدة، فإن R2 يقع عند 0.2007 وS2 عند 0.1977. إذا تمكن السعر من اختراق R1 فسيتوجه مباشرة نحو R2، وفي حال انخفاضه دون S1 فسيبحث عن الدعم عند S2.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SNX؟

تتأثر أسعار SNX بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد تقنية DeFi واستخدام بروتوكول Synthetix
2. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في المنصة
3. مكافآت الحصص ومعدلات العائد
4. حجم تداول الأصول الاصطناعية
5. تحديثات الشبكة وتحسينات البروتوكول
6. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
7. رسوم شبكة Ethereum واكتظاظ الشبكة
8. المنافسة من بروتوكولات DeFi أخرى
9. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تقنية DeFi
10. المعروض من توكن SNX ومعدلات المشاركة في الحصص

لماذا يريد الناس معرفة سعر SNX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر SNX اليوم لأن: 1) اتخاذ قرارات التداول – الشراء/البيع في الأوقات المثلى؛ 2) تتبع المحافظ – مراقبة أداء الاستثمارات؛ 3) تحليل السوق – فهم الاتجاهات والتقلبات؛ 4) المشاركة في مجال التمويل اللامركزي – إذ يُستخدَم SNX في تداول الأصول الاصطناعية على بروتوكول Synthetix.

توقعات أسعار SNX

SNX (SNX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSNX (SNX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SNX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SNX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SNX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SNX.

كيفية شراء واستثمار SNX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SNX؟ شراء SNX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SNX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SNX (SNX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SNX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SNX (SNX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SNX

يسمح لك امتلاك SNX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو SNX ( SNX )

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

مستند تقني

SNX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SNX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SNX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SNX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:48:40 (UTC+8)

تحديثات SNX (SNX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SNX

SNX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SNX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SNX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SNX (SNX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SNX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNX
$0.1977
$0.1977$0.1977
-0.70%
285.01K (USDT)
/USDCSNX
$0.1979
$0.1979$0.1979
-0.40%
297.38K (USDT)

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USD

1 SNX = 0.1976 USD