سعر SNX المباشر اليوم هو 0.1976 USD. القيمة السوقية لـ SNX هي 68,076,407.9287601582 USD. تابع تحديثات أسعار SNX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SNX المباشر اليوم هو 0.1976 USD. القيمة السوقية لـ SNX هي 68,076,407.9287601582 USD. تابع تحديثات أسعار SNX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع SNX (SNX) اليوم هو $ 0.1976، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNX الحالي إلى USD هو $ 0.1976 لكل SNX.
يحتل SNX حاليًا المرتبة #199 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.08M، مع عرض متداول قدره 344.52M SNX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNX بين $ 0.1946 (أدنى) و$ 0.1998 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.77103007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0325776275658.
على المدى القصير، تحرك SNX بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-6.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.51K.
معلومات سوق SNX (SNX)
No.199
$ 68.08M
$ 68.08M$ 68.08M
$ 56.51K
$ 56.51K$ 56.51K
$ 67.16M
$ 67.16M$ 67.16M
344.52M
344.52M 344.52M
339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089
344,939,867.55566317
344,939,867.55566317 344,939,867.55566317
101.36%
0.01%
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ SNX هي $ 68.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.51K. العرض المتداول لـ SNX يبلغ 344.52M، مع إجمالي عرض 344939867.55566317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.16M.
سجل سعر SNX بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946
24 ساعة منخفض
$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998
24 ساعة مرتفع
$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946
$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998
$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007
$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658
+0.15%
-0.89%
-6.53%
-6.53%
سجل سعر SNX (SNX) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار SNX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.001793
-0.89%
30 يوم
$ -0.0218
-9.94%
60 يوم
$ -0.0412
-17.26%
90 يوم
$ -0.1078
-35.30%
تغير سعر SNX اليوم
سجل اليوم SNX تغيرًا $ -0.001793 (-0.89%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر SNX لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0218 (-9.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر SNX لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNX تغييرًا في $ -0.0412 (-17.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر SNX لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1078 (-35.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SNX (SNX)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SNX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق SNX اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق SNX: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
SNX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مستوى 0.2000. السعر يقع فوق النقطة المحورية عند 0.1992، داخل نطاق تذبذب ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر حالياً أعلى قليلاً من المحور المركزي، مما يعكس توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين.
من الناحية الهيكلية، لا تظهر أي إشارات واضحة على اختراق أو كسر للحدود، حيث يواصل السوق التصحيح ضمن القناة المحددة مسبقاً.
تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً شراءً، مما يشير إلى اتجاه قصير المدى مائل نحو الصعود. كما تم تسجيل تقاطع إيجابي في مؤشر MACD، مما يعزز الإشارة الإيجابية لقوة الزخم. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على أن زخم الصعود لم يتجاوز حدوده بشكل كبير حتى الآن.
هناك تباين واضح في حركة المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتعايش الترتيب الصعودي للمتوسطات المتحركة مع الحالة المحايدة لمؤشرات التذبذب، مما يعكس توزيعاً متفرقاً للزخم دون ظهور قوة دفع موحدة يمكنها تحديد اتجاه واضح.
مستوى المقاومة القريب R1 يقع عند 0.1999، وهو أقرب بمسافة 0.0001 فقط من السعر الحالي، مما يجعله هدفاً فوريًا لاختبار القوة. أما مستوى الدعم الأساسي S1 فيتواجد عند 0.1984، على بعد 0.0016 من السعر الحالي، ليشكل دعماً أولياً للتصحيح. وبالنسبة للمستويات البعيدة، فإن R2 يقع عند 0.2007 وS2 عند 0.1977. إذا تمكن السعر من اختراق R1 فسيتوجه مباشرة نحو R2، وفي حال انخفاضه دون S1 فسيبحث عن الدعم عند S2.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SNX؟
تتأثر أسعار SNX بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد تقنية DeFi واستخدام بروتوكول Synthetix 2. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في المنصة 3. مكافآت الحصص ومعدلات العائد 4. حجم تداول الأصول الاصطناعية 5. تحديثات الشبكة وتحسينات البروتوكول 6. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام 7. رسوم شبكة Ethereum واكتظاظ الشبكة 8. المنافسة من بروتوكولات DeFi أخرى 9. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تقنية DeFi 10. المعروض من توكن SNX ومعدلات المشاركة في الحصص
لماذا يريد الناس معرفة سعر SNX اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر SNX اليوم لأن: 1) اتخاذ قرارات التداول – الشراء/البيع في الأوقات المثلى؛ 2) تتبع المحافظ – مراقبة أداء الاستثمارات؛ 3) تحليل السوق – فهم الاتجاهات والتقلبات؛ 4) المشاركة في مجال التمويل اللامركزي – إذ يُستخدَم SNX في تداول الأصول الاصطناعية على بروتوكول Synthetix.
توقعات أسعار SNX
SNX (SNX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSNX (SNX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SNX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر SNX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SNX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SNX.
كيفية شراء واستثمار SNX في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع SNX؟ شراء SNX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SNX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SNX (SNX).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SNX فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع SNX
يسمح لك امتلاك SNX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
رمز SNX هو العمود الفقري لبيئة Synthetix، حيث يُستخدم كأصل للحوكمة وكضمان داخل البروتوكول. وعندما يقوم المستخدمون بتثبيت رموز SNX، فإنهم يساهمون في دعم استقرار المنصة ويحصلون على مكافآتٍ مقابل ذلك، مما ينسّق حوافز حاملي الرمز مع نمو النظام وأمنه. وقد تطوّر النموذج الاقتصادي لـ Synthetix، وباعتبار ديسمبر ٢٠٢٣، انتقل رمز SNX من آلية سكّ رموز جديدة إلى آلية شراء الرموز وإتلافها (buyback and burn). وفي إطار هذه الآلية، تُستخدم نسبة من رسوم التداول لشراء رموز SNX وإزالتها بشكل دائم من التداول، ما قد يرفع القيمة المُحقَّقة للعرض المتبقي. كما تصدر المنصة عملات مستقرة مثل sUSD وUSDx، وكلٌّ منها مصمَّم للحفاظ على قيمة ثابتة تبلغ ١ دولار أمريكي، ومدعومٌ بضمانات زائدة لدعم الاستقرار والموثوقية. وتُوزَّع رسوم التداول لتحفيز مختلف المشاركين: ٦٠٪ تذهب إلى المستخدمين الذين يوفّرون سيولة التداول، و٢٠٪ تُخصَّص للشركاء والمطوّرين التابعين للمنصة، و٢٠٪ تدعم صيانة النظام واستقراره. بالإضافة إلى ذلك، تتضمّن البيئة الإيكولوجية برامج حوافز ومكافآت خاصة تهدف إلى تشجيع المشاركة الطويلة الأجل والنمو المستمر للمنصة.
التكنولوجيا
تَعمل منصة Synthetix على سلسلة كتل الإيثيريوم (Ethereum) وكذلك على شبكات الطبقة الثانية (Layer 2) الأسرع، لتوفير بيئة تداولٍ مُصمَّمة لتكون متقدِّمةً مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. وفي قلب البروتوكول يقع نموذج الضمان الجماعي (pooled collateral model)، حيث يقوم المشاركون بإيداع أصولٍ ذات قيمة — وبشكل رئيسي رموز SNX — لدعم أنشطة التداول عبر النظام بأكمله. وبما أن الضمانات مشتركة بين المشاركين، فلا يحتاج البروتوكول إلى تطابق المشترين والبائعين بشكل فردي، ما يجعل التداول أسرع وأكثر كفاءة. وتتولى العقود الذكية (smart contracts) معالجة المعاملات تلقائيًّا، مما يدعم التنفيذ الفوري والعمليات الشفافة. وتدعم Synthetix أساليب تداولٍ متعددة، تتراوح بين التبادلات الأساسية ووظائف متقدمة مثل التداول بالرافعة المالية (leveraged trading)، حيث يمكن للمستخدمين زيادة العوائد المحتملة مع الوعي بالمخاطر المرتبطة بذلك. أما بالنسبة للتسعير، فيعتمد البروتوكول على نظام متعدد المصادر (multi-oracle system) يدمج البيانات من عدة مصادر موثوقة لتحسين الدقة والإنصاف، على غرار الاعتماد على عدة مراجع مستقلة. أما أحدث إصدارٍ، وهو Synthetix V3، فيقدِّم تصميمًا وحدويًّا (modular design) تُركَّب فيه المكوِّنات كقطع بناءٍ لإنشاء منتجات مالية جديدة. كما أن هذه البنية الوحدوية تُسهِّل أيضًا اندماج التطبيقات الأخرى مع Synthetix، مما يوسع نطاق فائدتها عبر النظام البيئي الأوسع للعملات الرقمية. وتضم المنصة إجراءات أمنية متقدمة وأدوات لإدارة المخاطر، مدعومةً بعمليات تدقيق دورية ومراقبة مستمرة للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار النظام.
الفريق
تَعْمَلُ منصة سينثيتكس (Synthetix) عبر هيكل حوكمة يتضمّن سبعة مقاعد في المجلس، أُنشِئَتْ بتصويتٍ من المجتمع في أكتوبر ٢٠٢٤. ويضمّ المجلس خبراءً بارزين في المجال مثل كاين وارويك (Kain Warwick) وجوردن مومتازي (Jordan Momtazi)، الذين يشغلون أدوارًا استشاريةً، إلى جانب أعضاء آخرين مسؤولين عن مجالات مثل الاستراتيجية والتشغيل والإشراف التقني. ويمنح هذا الإطار حاملي رمز SNX دورًا في اتخاذ القرارات الكبرى التي تؤثّر على البروتوكول. ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل ستة أشهر، وهي دورةٌ تهدف إلى جلب آراء جديدة مع الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية. ويجسّد النهج العام مزيجًا من الخبرة المهنية ومدخلات المجتمع لدعم إدارة قوية وضمان استجابة المنصة لاحتياجات المستخدمين. وتظلّ الأمان أولويةً قصوى، مع إجراء عمليات تدقيق دورية وبرنامج كبير لمكافآت الأخطاء (bug bounty) مُصمَّمٌ لمساعدة حماية أصول المستخدمين والحفاظ على استقرار المنصة.
خارطة الطريق
منذ إطلاقه في عام 2018، واصل مشروع Synthetix التطور استجابةً لاحتياجات المستخدمين والمتطلبات السوقية. وتمثّل إحدى المجالات الرئيسية للتقدم في نظام تداول العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures)، حيث يُعَدّ Perps V3 أحدث تطوّرٍ في هذا السياق. ويتم تنفيذ Perps V3 عبر عدة شبكات بلوكشين لتحسين سهولة الوصول إليه وكفاءته. وتتركّز أعمال التطوير الحالية على توسيع قدرات نظام V3، بما في ذلك أدوات جديدة تتيح للمطوّرين بناء منتجات مالية إضافية فوق البروتوكول. كما يركّز خارطة الطريق أيضًا على عدة مبادرات كبرى: زيادة اللامركزية من خلال تعزيز حوكمة المجتمع، وتحسين الوظائف متعددة السلاسل (Cross-chain) لتقوية تكامل الشبكة، وتطوير ميزات ومنتجات تداول جديدة، وتوسيع الشراكات مع مشاريع بلوكشين أخرى. وتتضمن الخطط المستقبلية تمكين المستخدمين من إنشاء أسواق مخصصة (Custom Markets)، وإدخال خيارات تداول أكثر تقدّمًا، مع سعي المنصة لأن تصبح أكثر اعتمادًا على المجتمع مع الحفاظ على المعايير الاحترافية والأمان.
نظرة عامة
سِينثيتيكس (Synthetix) هو بروتوكول تمويل لا مركزي (DeFi) تم إنشاؤه لتسهيل تداول المشتقات والوصول إلى السيولة لمجموعة واسعة من المستخدمين. وهو يعمل كحوض سيولة مشترك كبير، ما يمكّن الأشخاص من تداول أنواع مختلفة من المنتجات المالية دون الحاجة إلى العثور على مشترٍ أو بائع مُحدَّد في الطرف الآخر. وبتبسيط تجارب التداول المعقدة مع الحفاظ في الوقت نفسه على المزايا الأمنية لتكنولوجيا البلوك تشين، صُمِّم هذا المنصة لخدمة كلٍّ من المشاركين الجدد والمتداولين ذوي الخبرة. ويدعم هذا النهج القائم على التجميع تنفيذ الصفقات فورًا وتحديد الأسعار بطريقة عادلة، ما يساعد في جعل الأسواق المتقدمة أكثر سهولةً للوصول إليها.
SNX المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SNX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان SNX سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار SNX المحتملة وعائد ROI.
كم سعر SNX اليوم؟
سعر SNX اليوم هو $ 0.1976. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال SNX استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال SNX عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في SNX، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ SNX في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول SNX بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ SNX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر SNX المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ SNX بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر SNX لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر SNX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر SNX بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,770.81
+0.97%
ETH
1,907.89
+1.25%
GOLD(XAUT)
4,371.47
+0.26%
USDC
1.00101
0.00%
SOL
75.74
+0.22%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ SNX على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج SNX/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر SNX ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر SNX هذا العام؟
قد يرتفع سعر SNX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر SNX (SNX) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:48:40 (UTC+8)
تحديثات SNX (SNX) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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