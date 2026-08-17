سعر SNX اليوم

السعر المباشر لمشروع SNX (SNX) اليوم هو $ 0.1976، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNX الحالي إلى USD هو $ 0.1976 لكل SNX.

يحتل SNX حاليًا المرتبة #199 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.08M، مع عرض متداول قدره 344.52M SNX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNX بين $ 0.1946 (أدنى) و$ 0.1998 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.77103007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0325776275658.

على المدى القصير، تحرك SNX بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-6.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.51K.

معلومات سوق SNX (SNX)

التصنيف No.199 القيمة السوقية $ 68.08M$ 68.08M $ 68.08M الحجم (24 ساعة) $ 56.51K$ 56.51K $ 56.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.16M$ 67.16M $ 67.16M إمداد دورة التداول 344.52M 344.52M 344.52M الحد الأقصى للعرض 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 إجمالي العرض 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 معدل التداول 101.36% الحصة السوقية 0.01% سعر الإصدار $ 0.9$ 0.9 $ 0.9 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SNX هي $ 68.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.51K. العرض المتداول لـ SNX يبلغ 344.52M، مع إجمالي عرض 344939867.55566317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.16M.