سعر PUNKVISM اليوم

السعر المباشر لمشروع PUNKVISM (PVT) اليوم هو $ 0,0001314، مع تغير بنسبة 0,61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PVT الحالي إلى USD هو $ 0,0001314 لكل PVT.

يحتل PUNKVISM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PVT بين $ 0,0001293 (أدنى) و$ 0,0001337 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PVT بمقدار -%1,58 خلال الساعة الماضية و-%6,35 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.03K.

معلومات سوق PUNKVISM (PVT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 46.03K$ 46.03K $ 46.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ PUNKVISM هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.03K. العرض المتداول لـ PVT يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,31M.