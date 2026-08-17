سعر OOB اليوم

السعر المباشر لمشروع OOB (OOB) اليوم هو $ 0.010387، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOB الحالي إلى USD هو $ 0.010387 لكل OOB.

يحتل OOB حاليًا المرتبة #3930 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 OOB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOB بين $ 0.009684 (أدنى) و$ 0.010746 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.71528140138440858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00914982540359191.

على المدى القصير، تحرك OOB بمقدار +1.55% خلال الساعة الماضية و+28.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 714.98.

معلومات سوق OOB (OOB)

التصنيف No.3930 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 714.98$ 714.98 $ 714.98 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ OOB هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 714.98. العرض المتداول لـ OOB يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.39M.