سعر Hims Hers Health المباشر اليوم هو 47.62 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HIMSON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HIMSON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Hims Hers Health

Hims Hers Health السعر(HIMSON)

السعر المباشر لـ 1 HIMSON إلى USD:

-0.16%1D
USD
مخطط أسعار Hims Hers Health (HIMSON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:48:34 (UTC+8)

معلومات سعر Hims Hers Health (HIMSON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+0.23%

-0.16%

-3.69%

-3.69%

سعر Hims Hers Health (HIMSON) في الوقت الحقيقي هو $ 47.62. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HIMSON بين أدنى سعر $ 46.91 وأعلى سعر $ 49.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHIMSON على الإطلاق هو $ 64.87097006673565، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 42.91605561045867.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HIMSON +0.23% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و -3.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hims Hers Health (HIMSON)

No.2786

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Hims Hers Health هي $ 282.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.94K. العرض المتداول لـ HIMSON يبلغ 5.93K، مع إجمالي عرض 5925.26182434. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.16K.

سجل سعر Hims Hers Health (HIMSON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Hims Hers Health لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0764-0.16%
30 يوم$ -11.88-19.97%
60 يوم$ +17.62+58.73%
90 يوم$ +17.62+58.73%
تغير سعر Hims Hers Health اليوم

سجل اليوم HIMSON تغيرًا $ -0.0764 (-0.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Hims Hers Health لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -11.88 (-19.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Hims Hers Health لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HIMSON تغييرًا في $ +17.62 (+58.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Hims Hers Health لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +17.62 (+58.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Hims Hers Health (HIMSON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Hims Hers Health.

ما هو Hims Hers Health ( HIMSON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Hims Hers Health على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Hims Hers Health الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين HIMSONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Hims Hers Health على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Hims Hers Health سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Hims Hers Health (USD)

كم ستكون قيمة Hims Hers Health (HIMSON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hims Hers Health (HIMSON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hims Hers Health.

تحقق الآن من توقعات سعر Hims Hers Health!

توكنوميكس Hims Hers Health (HIMSON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hims Hers Health (HIMSON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HIMSON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Hims Hers Health ( HIMSON )

هل تبحث عن كيفية شراء Hims Hers Health؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Hims Hers Health على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HIMSON إلى العملات المحلية

Hims Hers Health المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hims Hers Health، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Hims Hers Health الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hims Hers Health

كم يساوي Hims Hers Health (HIMSON) اليوم؟
سعر HIMSON المباشر في USD هو USD 47.62، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HIMSON إلى USD الحالي؟
سعر HIMSON إلى USD الحالي هو $ 47.62. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hims Hers Health ؟
القيمة السوقية لعملة HIMSON هي $ 282.16K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HIMSON؟
العرض المتداول لتوكن HIMSON هو 5.93K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HIMSON؟
حقق HIMSON سعرًا قياسيًا قدره 64.87097006673565 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HIMSON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 42.91605561045867 HIMSON.
ما هو حجم تداول HIMSON؟
حجم تداول HIMSON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.94K USD.
هل سترتفع HIMSON هذا العام؟
قد يرتفع HIMSON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HIMSON لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Hims Hers Health (HIMSON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

